To je glavna napaka, ki jo pri modi delajo ljudje z odvečnimi kilogrami

"Plus size" moda je zadnja leta v velikem porastu, zato tudi kosov za ljudi z močnejšimi postavami ni več tako težko najti. Foto: Getty Images

Ajda Sitar je uspešna modna in lepotna blogerka, ki ji na Instagramu sledi že več kot 37 tisoč ljudi. Med nasveti o lepoti, negi kože in potovanjih se redno znajdejo še takšni o modi, kar nekaj napotkov pa ima tudi za ljudi z odvečnimi kilogrami:

Ajda ima kar nekaj nasvetov pri izbiri modnih kosov. Foto: Ana Kovač

Poskrbite za udobje. Njen prvi in najpomembnejši nasvet je, naj si vedno poiščejo takšna oblačila, ki so udobna. "Menim, da ni bistvo v tem, da izbirajo oblačila, ki skrivajo odvečne kilograme, temveč da poiščejo takšna oblačila, v katerih se bodo dobro počutili."

Kupujte oblačila prave velikosti. To privede do naslednjega nasveta: kupujte oblačila, ki so vam prav. Ajda namreč opaža, da večina velikokrat kupi premajhno številko, saj jih je morda strah kupiti večjo. A brez skrbi, našitka na notranji strani oblačil ne vidi nihče. "Odločitev za napačno številko, pa naj bo ta premajhna ali prevelika, je verjetno najpogostejša napaka, ki lahko marsikoga stane dober videz."

Izogibajte se črnini. Blogerka še opaža, da veliko ljudi svoje kilograme skriva v črnih kosih, saj je to najpogostejša izbira predvsem pri tistih, ki si želijo optično delovati vitkejši. "Skrivanje za prevelikimi črnimi 'ogrinjali' ni najbolj modna izbira."

To pomlad dodajte pastelne barve. Ajda tudi pri modi za močnejše spodbuja sledenje modnim trendom, a priporoča, da se jih v oprave vključuje le, če so vam resnično všeč. "Morda lahko to pomlad oziroma poletje dodate pastelne odtenke, kakšne cvetlične vzorce, bolj drzni pa ujemajoče suknjiče in hlače (torej kostime)."

Sledite svojemu stilu. A še bolj kot trende Ajda zagovarja izbiro oblačil, ki se skladajo s stilom vsakega posameznika. "Posameznika ta spravijo v dobro voljo - da, tudi modne oprave imajo to moč! Življenjskemu slogu dodajo kanček dodatne samozavesti."

A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Apr 13, 2018 at 2:49pm PDT

Manekenka Ashley Graham je modo za močnejše naredila zapeljivo kot še nikoli. Trenutno je ena najbolj znanih manekenk, ki zagovarja obline, pri tem pa je zelo uspešna.

Kako pa izbrati najbolj zastrašujoč kos - kopalke?

Pred prihodom poletja je aktualno še vprašanje o izbiri kopalk, modnega kosa, ki straši skorajda vse ljudi. Ajda ima za vse enak nasvet:

"Izbira je danes res dobra, ključ se skriva v preizkušanju različnih modelov, izbiri udobnih in kakovostnih kopalk. Ne bojte se za pomoč povprašati v trgovini, večina slovenskih prodajalcev in prodajalk zna resnično dobro svetovati."

>> Manekenke z oblinami se (končno) prebijajo v ospredje"

>> Napadli so naju, da podpirava debelost in nezdrav način življenja" #intervju

Ajda bo gostja v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija. Foto: Ana Kovač

Ajda Sitar bo tudi posebna gostja nocojšnje epizode resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija. S svojim obiskom bo presenetila tekmovalce, za katere je pripravila izbor oblačil. Kako jih bo oblekla, preverite nocoj ob 21.05.

A stilska preobrazba še zdaleč ni vse, kar nocoj čaka tekmovalce. Poleg Ajde jih bo namreč obiskal tudi tetraplegik, ki jih bo navdušil s svojo pozitivnostjo, energijo in voljo do življenja ter vsega, kar nas obdaja.

Šov The Biggest Loser Slovenija je od zdaj na sporedu od torka do petka ob 21.05.