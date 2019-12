Tjaša Kokalj Jerala: Na takšen začetek materinstva, kot sem ga doživela, te nihče ne more pripraviti

Oglasno sporočilo

Tjaša Kokalj Jerala je ena od tistih deklet, ki so lepotno lento znale unovčiti. Potem ko je leta 2007 postala mis Universe Slovenije, se je v sam vrh lepotic zavihtela tudi na svetovnem izboru. Od tu je šla njena modna kariera le še navzgor. Ne le, da je bila obraz številnih kampanj in dekle z več deset naslovnic, Tjaši je modni in medijski svet tako zlezel pod kožo, da je vanj odločno vstopila tudi kot voditeljica, stilistka, modna novinarka in blogerka.

Njen stil je dodelan in navdihujoč, ko jo spremljamo na Instagramu, se zdi, da je njeno življenje brez stresa, povsem lahkotno in s številnimi nanizanimi uspehi, a resnica je seveda drugačna, ker življenje ni le črno ali belo.

Čeprav se na prvi pogled njeno življenje zdi pravljično in Tjaša pravi, da se svojih začetkov v modnem svetu spominja z velikim nasmehom na obrazu, je bila ta izkušnja za njo nadvse zahtevna, polna preizkušenj in zlobnih komentarjev, ki so se je dotaknili, a jo tudi utrdili. Karierna pot jo je popeljale na prelepe kraje in priča je bila številnim neponovljivim dogodkom, a najbolj od vsega ji je tla pod nogami spodneslo prehitro rojstvo njenih dvojčic. "Tako kot mi je vzel sapo trenutek, ko sem tri mesece prehitro rodila moji borki, mi je ni nič drugega v življenju. Dolgujem jima res veliko in danes na našo izkušnjo gledam kot na velik uspeh življenja," pravi Tjaša, ki se je iz te izkušnje podala kot levinja, samozavestna, odločna in iskrena – do sebe, do drugih, do življenja.

Ključ do uspeha je v tebi!

Tjaša Kokalj Jerala želi kot ambasadorka praznične kampanje Huawei s sporočilom Ključ do uspeha je v tebi spodbuditi ljudi, naj nikdar ne obupajo in ne nehajo pisati svoje sanjske zgodbe.

Preprosto morate slediti svojim sanjam in se spoprijeti z izzivi, predvsem pa verjeti v srečne konce. Če padete, vstanite in poskusite znova. Ko vam hočejo vzeti pogum, dokažite, da zmorete. "Temačni trenutki, dvomi in zlobni komentarji so najmočnejši, če se jim prepustimo. Pomembno je, da v takšnih trenutkih prižgemo luč v svojem srcu, podarimo nasmeh in verjamemo v lepšo pot," pravi Tjaša in vse spodbuja, da delijo svojo zgodbo na tem mestu.

