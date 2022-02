Tibor Golob z barvami daje dušo svojim fotografijam

Oglasno sporočilo

Tibor Golob, modni fotograf, ljubitelj mode in izzivov, je z nami delil izkušnjo fotografiranja za glossy naslovnico modne revije, ki ga je izpeljal s pametnim telefonom Huawei P50 Pro . Tiborjeva ljubezen do ustvarjanja z barvami je vidna v njegovem delu, njegova karizma in energija pa sta nas povsem prevzeli. Po njegovih besedah je mogoče z nekaj talenta in kvalitetnim pametnim telefonom narediti fotografije, ki so konkurenčne fotografijam, posnetim z zrcalnorefleksnim fotoaparatom.

1. Izzvali so te, da fotografijo za naslovnico modne revije ustvariš s pametnim telefonom – kaj so bili pri tem največji izzivi?

Pravzaprav je šlo res gladko! Rabil sem sekundo ali dve, da sem se navadil fotografiranja naslovnice s telefonom. Telefon ponuja široki kot (wide angle), normalno fotografiranje in zoom. Vse to mi je prišlo zelo prav za namen profesionalnega fotografiranja. Široki kot (wide angle) omogoča podobne nastavitve, kot jih ponuja profesionalna 24-milimetrska fotografska leča. S tem sem dobil malo širši kot fotografiranja. V normalnem načinu si lahko izberemo kvaliteto fotografije. Za namen naslovnice smo seveda uporabili najboljšo možno kvaiteto, saj smo potrebovali kar največ možnih informacij na fotografiji. Zoom pa je bil enkratna rešitev pri slikanju portreta. Pri uporabi zooma se lahko kamera P50 Pro primerja s 50-milimetrsko profesionalno lečo. S tem sem se izognil popačenemu obrazu in dobil najbolj realen pogled na obraz modela. Šlo je za nadvse zabavno izkušnjo. Izredno uživam v razvoju tehnologije in z veseljem za kakšen dan fotoaparat zamenjam za pametni telefon.

2. Barvna, monokrom ali črnobela fotografija? Katera je tista, ki te vedno znova očara?

Trije tako različni stili, vsak pripoveduje povsem svojo zgodbo in zbuja v opazovalcu drugačne občutke. Barvna fotografija mi je osebno najljubša. Kamera na Huawei P50 Pro ima zdaj zajem realnih barv, kar omogoča še boljše ustvarjanje avtentičnih fotografij. Na tak način dobim najboljšo verzijo fotografije in ne izgubljam časa, ker kakšnega odtenka ne bi mogel ujeti v vsej lepoti. Monokrom fotografija zajema različne barve senc iste barve. Vsekakor zanimiv stil, ki fotografiji doda vintage pridih, a glede na to, da sem v prvi vrsti modni fotograf, se s tem stilom še najmanj spogledujem – življenje barv da fotografiji povsem drugo dušo. Telefon nam omogoča tudi čudovito črno-belo fotografijo. S pravimi odtenki in neverjetnim kontrastom. Saj veste, v modi imata črna in bela barva prav posebno mesto – gre za minimalizem, večno klasiko in eleganco, in prav takšna je tudi črno-bela fotografija.

3. Huawei P50 Pro ima tudi monokrom kamero. Zakaj je fotografija, posneta s takšno kamero, boljša, kot če barvno fotografijo obdelamo z monokrom filtrom, oziroma v čem se ta kvaliteta vidi?

Sama kamera je nastavljena tako, da uporabniku ni treba veliko razmišljati, osredotoči se lahko na lovljenje zanimivih motivov, za vse nastavitve pa poskrbi umetna inteligenca foto aplikacije. Tudi pri fotografiranju na pro način, kjer lahko izberemo avtomatsko nastavitev, bo kamera znala sama od sebe prilagoditi nastavitve do te mere, da bomo dobili izjemen izdelek. Z vsemi informacijami, ki jih ob nastanku fotografije zajame, nam lahko da takojšen učinek, ki je mnogo boljši od fotografije, ki bi jo s filtri obdelali kasneje.

4. Čim bolj poenostavljeno nam, prosim, povej, zakaj bomo navdušeni nad selfie širokokotno sprednjo kamero. Zakaj bodo selfiji z njo še lepši?

Selfie dobi s tem še večjo razgibanost. Tako dobimo na fotografiji še dodatne informacije in širši kot zajema. Res, to je nova dimenzija selfija. Tudi če želimo ujeti na fotografijo več ljudi, se bo 100-stopinjska širokokotna sprednja kamera vrhunsko izkazala, ker človeka ne popači niti na robovih.

5. Kaj bi izpostavil kot največjo inovacijo fotografiranja s Huawei P50 Pro?

Predvsem sem navdušen nad tem, da ima kamera tako realne barve in fotografija deluje povsem primerljiva takšnim, kot jih ustvari zrcalnorefleksni fotoaparat. Zelo hitro in preprosto lahko dobim izjemno fotografijo. Sam sem velik ljubitelj funkcije široki kot (wide angle), ki da popolnoma drugo perspektivo. Še posebej, če se nahajamo nekje na prostem in imamo v odzadju kakšne večje motive (kip, stavbe). Kot sem že omenil – vsak, ki ima oko, da najde zanimiv motiv in dobro kompozicijo, bo lahko ustvaril nore fotke! Jaz sicer svojega fotoaparata še ne bom zamenjal za pametni telefon (smeh, op. a.), ampak vsekakor je tehnologija naredila ogromen napredek v razvoju mobilne fotografije.

