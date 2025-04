Ta vzorec bomo letošnjo pomlad videvali povsod

Pomlad bo tokrat zaznamoval vzorec, ki izraža eleganco in hkrati igrivost. Pikčast vzorec bomo letos videvali na vseh kosih oblačil od oblek do modnih dodatkov, ki bodo popestrili vsak videz. Vzorec s pikami je dovolj vsestranski, da ga lahko brez težav vključite v svoj vsakdanji stil, ne glede na to, ali prisegate na minimalističen ali drzen videz. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj ključnih kosov, ki bodo to pomlad popolna izbira za vse modne navdušenke.