Ta kos oblačila morate imeti v svoji omari

Polo majica je preprost in brezčasen kos oblačila. Pomeni klasično alternativo tradicionalnim majicam s kratkimi rokavi. Odraža lahko bolj urejen ali pa bolj sproščen videz, odvisno od drugih kosov oblačil, ki jih boste oblekli ob tem. S svojim prepoznavnim ovratnikom, gumbi in materialom, ki diha, je polo majica oblačilo, ki ga lahko oblečete ob vsaki priložnosti. Je pomemben del garderobe sodobnega moškega. Poiskali smo nekaj predlogov, kako kombinirati polo majico z drugimi kosi oblačil, da boste v svoji najljubši polo majici zasijali ne glede na letni čas in priložnost.

Klasična polo majica je bila prvo moško oblačilo, za katero je bil značilen ovratnik, ki se je nadaljeval v krajši razporek z le nekaj gumbi. Ob pojavu je pomenila revolucijo v moški modi. Kljub imenu, po katerem bi jo lahko povezovali s polom, je bila polo majica ustvarjena za igranje tenisa v zgodnjih letih 19. stoletja.

Polo majica je pomemben del garderobe vsakega moškega. Foto: pravimoski.si

Bodite drzni pri izbiri barve

Klasična polo majica iz bombaža je osrednji del garderobe vsakega moškega. Primerna je tako za bolj sproščene priložnosti kot tudi takrat, ko želimo nastopiti bolj urejeno. Odprti gumbi lahko dajejo vtis ovratnika z izrezom v, zato poskrbite, da bodo gumbi na majici vedno zapeti. Izberite si polo majico, ki bo najbolj ustrezala vašemu slogu. Upajte si in bodite drzni pri izbiri barve. Preverite pestro ponudbo na pravimoski.si.

Primerna tudi za jesen in zimo

Izbiramo lahko med kratkimi in dolgimi rokavi. Zakaj bi polo majico nosili le poleti? Poiščite tako z dolgimi rokavi in jo nosite tudi v hladnejših mesecih. Za bolj lahkoten videz ji dodajte športne copate in usnjeno jakno. Ta brezčasna kombinacija bo zagotovo dobro videti tudi na vas.

V poletnih mesecih oziroma ko želite poudariti izklesanost svojega telesa, za katero ste se trudili vse leto, bo prava izbira polo majica s kratkimi rokavi. Ko je zunaj hladneje, pa jo lahko kombinirate tako s kavbojkami kot tudi z elegantnimi dolgimi hlačami. Z izbiro hlač boste določili slog svoje oprave v polo majici, pa naj bo ta bolj urejen ali pa bolj sproščen.

Polo majica v kombinaciji s kratkimi hlačami Foto: pravimoski.si

Kaj se najbolj poda k polo majici?

Polo majica s športnimi hlačami

Če iščete ustrezno kombinacijo za sproščen videz, je odgovor nedvomno polo majica s trenirko. Urejena majica bo v kombinaciji s športnimi hlačami hitro ustvarila bolj lahkoten stil. Dodajte še stilske športne copate, nahrbtnik ali športno torbo in vaša podoba bo popolna. Oblačila naj bodo čim bolj oprijeta, saj je to ključni element, ki pomeni ločnico med športnim in neurejenim videzom.

Polo majica in kratke hlače Polo majica v kombinaciji s kavbojkami. Foto: pravimoski.si

V poletnih mesecih preprosto ne moremo brez kratkih hlač. S polo majico boste tudi v kratkih hlačah videti elegantno, lahkotno in hkrati sproščeno. Izberite enobarvne majice, pri čemer se barva lahko ujema s hlačami ali pa je popolnoma drugačna. Tudi v tem primeru izberite oprijeto polo majico oziroma tako, da je čim bolj primerna vaši konfekcijski številki. Vsekakor naj ne bo ohlapna. Kadar želite ustvariti sproščen videz, je nikar ne zatlačite za pas, raje pustite, da prosto pada.

Polo majica in suknjič

Za sproščeno večerjo s prijatelji ali pa petkovo službeno kosilo je nadvse primerna polo majica v kombinaciji s suknjičem. Če je dogodek pred vami vseeno bolj formalne narave, bosta prava izbira bela polo majica in črna moška obleka. Če pa želite bolj izstopati oziroma pritegniti pozornost na družabnem dogodku, se lahko odločite za barvito kombinacijo, še vedno enobarvno polo majico v kombinaciji z obleko druge barve. Vseeno bodite pozorni, da bosta barvi primerni za kombiniranje, predvsem pa, da se boste v njuni kombinaciji dobro počutili vi.

Polo majica in elegantne hlače

Korak manj formalna od suknjiča, a še vedno izjemno urejena je kombinacija polo majice z elegantnimi hlačami na rob. Da bo vaša podoba resnično dovršena, majico tokrat zatlačite za pas. Hlačam po potrebi tudi dodajte pas in že boste nared za pijačo ali sprehod v mestu. Oddajali boste elegantne vibracije, a še vedno delno sproščenost, še posebej, če boste svojo garderobo dopolnili z manj formalno obutvijo, kot so elegantne športne copate, mokasini ali podobno sproščena, a ne preveč športna obutev.

Polo majico lahko kombinirate tako, da bo vaša garderoba odražala bolj sproščen ali eleganten videz. Foto: pravimoski.si

Preverili smo torej nekaj dobrih kombinacij oblačil, ki se podajo k polo majici. Se še vedno sprašujete, kaj torej obleči, če želite v polo majici ustvariti urejen oziroma sproščen vtis? Polo majica je elegantnejša alternativa navadni majici in je tudi izjemno priročna, saj jo lahko hitro uporabimo za kreiranje bolj urejenega ali sproščenega videza. Počutju oziroma priložnosti prilagodimo preostale kose garderobe in že boste v polo majici zasijali dogodku primerno. Pestro ponudbo polo majic po ugodnih cenah najdete na pravimoski.si.

Sproščen videz si boste zagotovili z izbiro kavbojk, kratkih hlač ali celo stilskih športnih hlač. Dogodku primerna naj bo tudi obutev. Športno-elegantna obutev bo pripomogla k bolj sproščenim vibracijam, medtem ko bo polo majica poskrbela za še vedno urejen videz.

Ko si želite biti bolj urejeni, se odločite za kombinacijo polo majice z dolgimi hlačami. Naj bodo te elegantne, morda celo na rob. Odlična izbira je suknjič, če seveda ustreza priložnosti in ni prevroče. Posezite po temnejših tonih, kot so črna, morda ali temno siva. Seveda se lahko odločite tudi za bolj pop barve, če se ne bojite izstopati oziroma je za to primerna priložnost.