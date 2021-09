Svileni set za nego vaše kože

Oglasno sporočilo

Je vaša koža kdaj utrujena od vseh zunanjih vplivov? Kdaj pozabite negovati svojo kožo, ker vam preprosto zmanjka časa in so vsi lepotni rituali predolgi?

Za vas imamo rešitev. Lepotni trio, s katerim boste rešili vse svoje lepotne zagate in koži podarili malce nege. Naj vam podrobneje predstavimo naš lepotni svileni trio, ki vas bo prevzel z vsemi blagodejnimi lastnostmi.

Svilene spalne maske

Če zadnje čase, ko se zbudite, okoli oči opažate gubice, je to lahko tudi posledica tega, da ne uporabljate kakovostne spalne maske. Ne priporočamo sintetičnih vlaken, saj ustvarjajo trenje na koži in vlečejo občutljive celice na obrazu, kar povzroči nastanek majhnih gubic in kasneje večjih gub.

Svilena spalna maska po drugi strani izboljša kakovost spanja. Raziskovalci so dokazali, da uporaba 100-odstotno svilene maske za spanje pogosto povzroči boljšo kakovost spanja in globlji spanec z manj motnjami. Še več, dokazali so, da povečujejo raven melatonina, pomagajo vam hitreje zaspati, ko se prebudite, pa se počutite popolnoma sveže.

Obrazni valjček

Kristalni valjček iz kamna roževca je zelo priročna in hitra možnost za spodbujanje krvnega pretoka ter preprečevanje zabuhlosti vašega obraza. Posvetite nekaj minut dnevno negi svoje kože in si ustvarite pravi mali lepotni ritual. Morda je to za vas čisto nova metoda, a v resnici obstaja že od 7. stoletja in je del kitajske dnevne rutine za nego kože.

Za tiste, ki se zbujate z zabuhlim obrazom, je to orodje lahko "prva pomoč" pri jutranji zabuhlosti. A vendar, pazite, da ne boste pregrobi, in valjček samo nežno potegnite po obrazu. Naj vam predstavimo prednosti, ki jih prinaša.

PREDNOSTI ZA OBRAZ

Hlajenje in pomirjanje → Obrazni valjčki, izdelani iz pravega kamna ali kristala roževca , imajo naravno sposobnost ohlajanja. Uporaba valjčka po vsem obrazu zjutraj, potem ko popijete jutranjo kavo, pomirja (in pomaga, da se znebite jutranje zabuhlosti, zlasti pod očmi). Za dodaten hladilni učinek valjček čez noč položite v hladilnik.

Obrazni valjčki, izdelani iz pravega kamna ali , imajo naravno sposobnost ohlajanja. Uporaba valjčka po vsem obrazu zjutraj, potem ko popijete jutranjo kavo, pomirja (in pomaga, da se znebite jutranje zabuhlosti, zlasti pod očmi). Za dodaten hladilni učinek valjček čez noč položite v hladilnik. Pomoč pri limfni drenaži obraza → Z gibi navzven pomaga pri odstranjevanju toksinov in odpadnih tekočin iz kože.

→ Z gibi navzven pomaga pri odstranjevanju toksinov in odpadnih tekočin iz kože. Lažji prodor izdelkov za nego kože → Če pri uporabi valjčka za obraz rahlo pritisnete na kožo, se izdelki za nego kože še lažje vpijejo. Na obraz si zato pred uporabo valjčka nanesite kremo, serum ali olje in absorpcija bo še boljša.

Je preprost za uporabo in super sproščujoč. Če povzamemo, kristalni valjček je vaš novi najboljši prijatelj.

Svilene elastike za lase

Naj vam zaupamo, zakaj je svila odlična za lase. Morda vas bo presenetilo, ampak svilene elastike so kot svilene rjuhe in posteljnina, brez katerih ne bi smeli biti. Svila vaših las ne zapleta, pusti jih gladke in mehke, saj po njej kar spolzijo. Je popolna tkanina za čisto vse vrste las, predvsem pa za suhe lase in lase, nagnjene k lomljenju. Zakaj ne bi smeli biti več brez svilenih elastik?

Vaši lasje ostanejo navlaženi. → Svila ne vpije skoraj nič olja, izdelkov in vlage tako kot običajne bombažne elastike za lase, zato bo vaše lase pustila vidno mehke.

→ Svila ne vpije skoraj nič olja, izdelkov in vlage tako kot običajne bombažne elastike za lase, zato bo vaše lase pustila vidno mehke. Preprečuje lomljenje las. → Gladka tekstura omogoča, da vaši lasje drsijo po njej. Torej brez zatikanja, zapletanja in lomljenja las. Hkrati na vaših laseh ne bodo vidni pregibi, kjer ste imeli čop ali figo, saj svila ohranja vaše lase brez "gubic".

→ Gladka tekstura omogoča, da vaši lasje drsijo po njej. Torej brez zatikanja, zapletanja in lomljenja las. Hkrati na vaših laseh ne bodo vidni pregibi, kjer ste imeli čop ali figo, saj svila ohranja vaše lase brez "gubic". So zelo raztegljive. → V notranjosti imajo raztegljivo elastiko in na voljo sta dve različici, da si lahko naredite pričesko po želji.

Lahko torej rečemo, da je svila vaš drugi najboljši prijatelj.

Zagotovite si svoj svileni set, ki vam bo na preprost način pomagal pri skrbi za lase in negi kože. Na Minu.si vam podarjamo 10-odstotni POPUST za nakup ultimativnega lepotnega seta, izbirate lahko med tremi čudovitimi barvami: rožnato, črno in kraljevsko modro. Uporabite kodo: SVILENISET za 10% popusta ob nakupu.

