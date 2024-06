Supernova se pripravlja na mesec nogometnih presenečenj

Supernovo je prevzela prava nogometna evforija. V času od 14. junija do 14. julija 2024 bodo v nakupovalnih centrih zaživela mnoga nogometna presenečenja, dogodki in nagradne igre. V številnih gostinskih lokalih si bodo obiskovalci lahko ogledali najbolj vroče in težko pričakovane tekme nogometnega evropskega prvenstva.

Napovej finalista in osvoji darilne kartice Supernova

Za še bolj napeto in vznemirljivo vzdušje v času nogometnega prvenstva so v Supernovi pripravili vseslovensko nagradno igro. Na spletni strani lahko vsakdo glasuje za svoje finaliste in se s tem pridruži veliki nagradni igri za štiri tisoč evrov v obliki darilnih kartic Supernova. Brez skrbi, pravilnost napovedi ne igra nobene vloge pri žrebu, zato je ugibanje še toliko bolj zabavno, rezultati glasovanja pa lahko marsikoga presenetijo. Spremljate jih lahko v živo na spletni strani supernova.si/ujemi-nagrado.

Čakanje na veliki finale bodo popestrila tedenska žrebanja, v katerih bo vsakič na voljo 20 darilnih kartic Supernova v vrednosti 40 evrov (skupno 60 nagrad), v glavnem žrebu pa se bodo vsi sodelujoči potegovali še za zavidljivih dvakrat 500 in šestkrat 100 evrov na darilnih karticah Supernova. Nagradna igra bo potekala od 14. junija do 14. julija 2024, zgodnje sodelovanje pa pomeni več možnosti za nagrado!

Navijaška druženja in ogledi tekem

Številni lokali v nakupovalnih centrih Supernova bodo v času nogometnega prvenstva organizirali oglede nogometnih tekem na velikih zaslonih. Pridružite se množici navijačev in začutite strasten navijaški utrip, prijateljstvo in veselje, ki vas prevzamejo ob ogledu najbolj vročih tekem.

V Supernovi vas bodo pričakale tudi posebne ugodnosti, navijaška presenečenja in darila, zato le zamenjajte ogled tekme na telefonu ali v dnevni sobi za pravo nogometno evforijo.

Nogometna presenečenja na vsakem koraku

Nogometni poligoni, streljanje na gol, kolo sreče, poslikave obraza in vznemirljivo 360-stopinjsko fotografiranje. To je le delček ekskluzivnih presenečenj, ki jih za vas pripravljajo od 14. 6. do 14. 7. 2024 v različnih nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji.

Preverite dogajanje v posameznih Supernovah ali obiščite supernova.si/ujemi-nagrado za natančen spored dogodkov.

O darilni kartici Supernova

Darilna kartica Supernova je skupna darilna kartica nakupovalnih centrov Supernova po Sloveniji. Vsaka darilna kartica Supernova je prav posebno presenečenje, saj jo prejemniki lahko izkoristijo po svojih željah v 20 nakupovalnih centrih Supernova, kar pomeni v več kot 700 trgovinah po Sloveniji. Darilno kartico Supernova lahko prejemnik koristi postopoma, v različnih trgovinah in celo različnih nakupovalnih centrih Supernova.

enostavno naročite elektronsko darilno kartico Supernova. Prednost e-darilne kartice Supernova je hitrost, saj je na vašem e-naslovu dostopna takoj po prejemu plačila. Darilna kartica Supernova je odlično darilo, ko želite, da si prejemnik sam uresniči skrite želje, prav tako pa je idealna za obdarovanje, ko zmanjka časa ali idej. Če želite podariti bolj osebno darilo, lahko Darilno kartico Supernova personalizirate z lastno fotografijo. Poleg fizične kartice lahko na spletni strani supernova-kartica.si enostavno naročite elektronsko darilno kartico Supernova. Prednost e-darilne kartice Supernova je hitrost, saj je na vašem e-naslovu dostopna takoj po prejemu plačila.

Naročnik oglasnega sporočila je SUPERNOVA.