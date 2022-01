Številni zadovoljni uporabniki so si enotni: to je najboljši kolagen na trgu pri nas

Oglasno sporočilo

Zgodba s kolagenom se je začela pred leti. Anja Bordon se je predstavila tudi v oddaji Štartaj, Slovenija! Njeni izdelki Gaia Naturelle pa so očarali tako stranke v Sloveniji kot tudi v tujini. Uporabniki izdelkov so tudi bralci siol.net, saj so v decembrski nagradni igri s številnimi poslanimi fotografijami potrdili zadovoljstvo z izdelki Gaia Naturelle.

Podjetje Gaia Naturelle jih je za zvestobo nagradilo s privlačnimi nagradami, med drugim tudi s celoletno zalogo kolagena. Kar 891 sodelujočih v nagradni igri je delilo svoje nadušenje nad izdelki podjetja Gaia Naturelle, 112 sodelujočih pa je podjetje nagradilo za zvestobo z lepimi nagradami.

Glavna nagrajenka pa je prejela letno zalogo priljubljenega kolagena.

Vabljeni k ogledu galerije na koncu članka, kjer so uporabniki delili uporabo izdelkov Gaia Naturelle.

Zgodba prehranskih dopolnil se je začela iz lastne potrebe po dopolnjevanju uravnotežene prehrane in skrite želje marsikatere odrasle ženske, ki želi ohraniti vitalnost in mladosten videz. Tako smo razvili svoje prvo prehransko dopolnilo in po treh letih, po mnenju mnogih uporabnic in uporabnikov, najbolj učinkovito in vsestransko dopolnilo na trgu, Kolagen Shot.

zapisu na blogu. Če pa potrebujete več informacij o kolagenu in o tem, zakaj ga vaše telo potrebuje, lahko to preberete v tem

Je koncentrirano tekoče prehransko dopolnilo z odlično absorpcijo. Vsebuje kombinacijo sestavin, ki vzajemno delujejo na celo telo od znotraj, njegovi učinki pa se zelo pogosto hitro vidni tudi navzven. Kolagen Shot vsebuje ribji kolagen, MSM, hialuronsko kislino, vitamine in cink. Kolagen Shot ugodno vpliva na videz kože, ohranjanje lepih las, čvrstih nohtov in gibljivih sklepov.

Kolagen Shot 10.000 v dnevnem odmerku 30 ml vsebuje enkrat več ribjega kolagena kot Kolagen Shot in 2.000 mg MSM, česar se boste še posebej razveselili tisti, ki se spoprijemate s težavami s sklepi. Kolagen Shot 10.000 priporočamo tudi po operacijah in laserskih posegih na koži.

Okus ima po zelenem jabolku.

Vsebuje tudi vitamin D3 (800 IU v 30 ml), ki pozitivno vpliva na kosti, zobe in imunski sistem.

Naravna kozmetika Gaia Naturelle

Hyaluron Face Cream je naravna vlažilna krema s hialuronsko kislino, zanjo pa smo pridobili tudi certifikat naravna kozmetika. Naš certifikat dokazuje, da krema vsebuje minimalno 95 odstotkov naravnih sestavin. Krema vsebuje naravna olja in masla, hialuronsko kislino, MSM, niacinamid in vitamin E. Kožo nahrani ter navlaži in s tem zmanjša videz gubic, naredi pa jo tudi bolj elastično. Krema je odlična tudi kot podlaga za ličenje.

Vitamin C Serum je oljni serum s stabilno obliko vitamina C, ki ne draži kože in ne povzroča luščenja. Odlično deluje proti hiperpigmentacijskim madežem in izenači ten kože. Če bi želeli vedeti več o tem, zakaj je serum za obraz pomemben in kako izbrati primernega, smo za vas pripravili daljši zapis na blogu.

Hyaluron Body Lotion je naravni losjon z nežnim vonjem mandlja. Kožo navlaži in nahrani. Vsebuje naravna olja, masla, hialuronsko kislino, MSM in vitamine. Visoki odstotek MSM ugodno vpliva tudi na razdraženo in vneto kožo.

Hyaluron Hand Cream je naravna krema za nego izsušene kože rok. Vsebuje naravna olja in masla, hialuronsko kislino, niacinamid in MSM. Izsušeno kožo navlaži in pomiri.

Naravni balzami za nego izsušenih ustnic vsebujejo samo naravne sestavine. Za mehke in navlažene ustnice poskrbijo kakavovo maslo, hladno stiskano olivno in kokosovo olje, čebelji vosek in vitamin E. Izbirate lahko med vonji sivke, sladke pomaranče in poprove mete.

Bralke in bralci, ki so sodelovali v nagradni igri Gaia Naturelle, so nam poslali naslednje fotografije:

1 / 50 2 / 50 3 / 50 4 / 50 5 / 50 6 / 50 7 / 50 8 / 50 9 / 50 10 / 50 11 / 50 12 / 50 13 / 50 14 / 50 15 / 50 16 / 50 17 / 50 18 / 50 19 / 50 20 / 50 21 / 50 22 / 50 23 / 50 24 / 50 25 / 50 26 / 50 27 / 50 28 / 50 29 / 50 30 / 50 31 / 50 32 / 50 33 / 50 34 / 50 35 / 50 36 / 50 37 / 50 38 / 50 39 / 50 40 / 50 41 / 50 42 / 50 43 / 50 44 / 50 45 / 50 46 / 50 47 / 50 48 / 50 49 / 50 50 / 50

V spodnjem članku si oglejte prejemnike nagrad Gaia Naturelle.

Naročnik oglasnega sporočila je Gaia Naturelle.