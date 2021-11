Spoznajte Kolagen shot in osvojite letno zalogo! #nagradna igra

Telo v naravnem procesu staranja izgublja določena hranila, z rednim uživanjem kolagena in preostalih aktivnih učinkovin pa poskrbimo za bolj elastično kožo, sijoče, močne lase in hitrejšo rast las, čvrste nohte, gibljive sklepe, uravnano prebavo in boljše počutje.

Letna zaloga kolagena je lahko tvoja Zdaj lahko tudi sam/-a dobiš celoletno zalogo Kolagen Shota blagovne znamke Gaia Naturelle v vrednosti kar 600 evrov. Kako? Izpolni obrazec ali nam pošlji fotografijo s svojim najljubšim izdelkom Gaia Naturelle in se poteguj za glavno nagrado. V igri je še dodatnih 111 nagrad. Nagradni sklad: 1. nagrada: letna zaloga Kolagen Shota (18 kosov) v vrednosti 589,86 evra 2. nagrada: Vitamin C Serum 3. nagrada: deset proteinskih čokoladic s kolagenom Podarili bomo še 100 koledarjev s pozitivnimi mislimi za vsak dan. Žrebanje nagrajencev bo 20. 12. 2021

Izgubljenega kolagena ne moremo nadomestiti. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v našem telesu, saj predstavlja od 25 do 30 odstotkov vseh beljakovin v telesu oziroma kar tretjino telesne sestave.

Kompleksna beljakovina je sestavljena iz kar 19 različnih aminokislin, ki imajo pomemben vpliv na naše telo. Najdemo jo v hrustancu, koži, zobeh, nohtih, tetivah mišic, stenah telesnih organov in laseh. Poznamo kar 16 vrst kolagena. Od 80 do 90 odstotkov kolagena v telesu predstavljajo tipi I, II in III, med temi je v telesu najbolj zastopan kolagen tipa I.

Prvi mejnik že 25. rojstni dan

S starostjo, približno po 25. letu, začne proizvodnja lastnega kolagena v telesu upadati. Naše telo naj bi vsako leto po 25. letu proizvedlo 1,5 odstotka manj kolagena. Telo je sicer sposobno sintetizirati kolagen iz aminokislin, ki jih zaužijemo, vendar se naravna proizvodnja kolagena v našem organizmu z leti zmanjšuje. Če organizem nima dovolj gradnikov (aminokislin) za sintezo kolagena, se sčasoma to začne poznati na našem telesu, in sicer kot znaki staranja na koži, poškodbe, bolečine v sklepih in težave s prebavo.

Izgubljenega kolagena ne moremo nadomestiti, lahko pa zaščitimo preostali kolagen v telesu in z jemanjem kolagena v obliki prehranskega dopolnila spodbudimo telo, da začne samo ponovno tvoriti več kolagena.

Zakaj telo potrebuje kolagen?

Z dodajanjem kolagena lahko upočasnimo znake staranja. Ena izmed lastnosti kolagena je velika natezna trdnost, saj skupaj s keratinom in elastinom vpliva na čvrstost in elastičnost kože ter ji daje strukturo. S staranjem se sposobnost sinteze kolagena zmanjša, kolagenske fibrile postanejo debelejše in krajše. Tako koža ne more več vzdrževati svoje oblike, postane bolj ohlapna, nastajati pa se začnejo tudi prve gubice.

Z dodajanjem kolagena lahko upočasnimo znake staranja in izboljšamo hidratacijo kože. Učinek zmanjševanja vidnosti gub je pripisan predvsem temu, da se ob uživanju kolagena poveča proizvodnja lastnega kolagena v telesu, pozitivno pa vpliva tudi na proizvodnjo še dveh pomembnih proteinov v koži – elastina in fibrilina. Dokazano je, da lahko tudi v primerih fotostaranja, torej ob izpostavitvi kože UV-žarkom, dodajanje kolagena močno pripomore k boljšemu videzu kože.

Raziskav o vplivu kolagena na lase in nohte res primanjkuje, dejstvo pa je, da je kolagen bogat z aminokislinami, ki jih telo potrebuje za tvorbo keratina v nohtih in laseh.

Čeprav anti-age industrija kolagen predstavlja kot "lepotno" prehransko dopolnilo, je lahko tudi dodatek za izboljšanje gibljivosti sklepov in vzdrževanje normalne kostne integritete. Karikirano bi lahko rekli, da je kolagen nekakšen WD-40 za naše sklepe, vezivno tkivo, hrustanec, tako kot je WD-40 mazilo za verigo na kolesu.

Z lastnim znanjem do razvoja naravne kozmetike: ko svoj hobi spremeniš v posel "Osnovna ideja se je razvila iz lastne potrebe. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani živilski tehnolog, po srcu in duši pa sem večni raziskovalec življenja in novih možnosti. Sedem let sem bila zaposlena v slovenskem podjetju v raziskovalno-razvojnem laboratoriju za prehranska dopolnila in naravno kozmetiko. Po koncu tretjega porodniškega dopusta sem izgubila službo in hvaležno vstopila v svet novih možnosti ter ustanovila lastno podjetje. Svoje znanje in izkušnje na področju različnih sestavin sem izkoristila za razvoj prve kozmetike, ki sem jo sprva uporabljala le sama, čez čas pa sem jo ponudila tudi prijateljicam. Pozitivni odzivi, ki sem jih prejemala na svoje izdelke, so bili glavni razlog, da sem se odločila svoj hobi spremeniti v posel. In tako se je začelo. Zavedala sem se, da dobri kozmetični izdelki predstavljajo le polovico enačbe za lep in zdrav videz kože ter da je za drugo polovico treba poskrbeti od znotraj. Želela sem ustvariti izdelek, ki vsebuje več aktivnih sestavin in katerega formula zajema vse pomembne vidike lepega videza, kot so bolj mladosten videz kože, sijoči lasje in čvrsti nohti. Povezala sem se z laboratorijem, v katerem dela moj brat, in skupaj smo vse omenjene učinkovine združili v prehranskem dopolnilu Kolagen Shot. Leta 2018 sem sprejela težko odločitev in se prijavila na oddajo Štartaj, Slovenija, v kateri sem predstavila del svoje zgodbe in izdelek Kolagen Shot. Zahvala za to, da je mogoče Kolagen Shot najti na različnih mestih, gre prav gotovo tistim, ki so mojemu izdelku dali priložnost in svoje izkušnje povedali naprej. Nešteti pozitivni odzivi in fotografije, ki jih dnevno dobivam od vas, pa mi dajejo potrditev, da sem ustvarila nekaj zares izjemnega. Verjetno je na tem mestu omembe vredno tudi to, da smo od oddaje Štartaj Slovenija lansirali kar osem novih izdelkov in se uspešno razširili na številne tuje trge. Naš kolagen lahko tako kupite na oddihu v Dubaju, v Kanadi, v vseh državah nekdanje Jugoslavije in še kje. Danes nisem več 'one-man-band'. Včasih sem v podjetju za vse skrbela sama, danes pa je v podjetju zaposlenih že šest ljudi. Za slovenski del Gaia Naturelle skrbimo Tea, Tjaša, Tina, Tadej, Miha, Špela in jaz. Vsak s svojo vlogo, včasih pa tudi vsi v vseh vlogah. Tako je v majhnih podjetjih, sama pa mislim, da ravno to ohranja tisti pravi duh, ko smo vsi za enega, eden za vse." Anja Bordon, ustanoviteljica podjetja Gaia Naturelle

Celovita nega telesa od znotraj

Kolagen Shot je visoko koncentrirano prehransko dopolnilo za celovito nego telesa od znotraj, za mladosten videz, ohranjanje lepih las, čvrstih nohtov in gibljivih sklepov. Namenjen je vsem, tako ženskam kot moškim, po 20. letu starosti, saj začne takrat upadati proizvodnja lastnega kolagena v telesu. Dobili pa smo tudi veliko pozitivnih sporočil in celo nekaj fotografij od najstnikov, ki se borijo z aknasto kožo.

Kolagen Shot vsebuje 5.000 mg hidroliziranega ribjega kolagena. To pomeni, da je pri postopku izdelave prehranskega dopolnila Kolagen Shot uporabljen postopek hidrolize, pri katerem je kolagen razbit na manjše osnovne gradnike, imenovane peptide. Peptidi se v prebavnem traktu lažje razgradijo na osnovne gradnike – aminokisline – in se posledično lažje absorbirajo.

Za boljšo absorpcijo kolagena v telesu je dopolnilu dodan vitamin C. Ta je nepogrešljiv za novo rast vezivnega tkiva iz kolagena. Ste vedeli, da se proizvodnja kolagena poveča kar za šestkrat, ko zaužijemo hrano, bogato z vitaminom C? Brez vitamina C in minerala MSM je nastajanje kolagena skoraj nemogoče. MSM dovaja organsko žveplo keratinu, zaradi njegovih učinkov na telo pa ga pogosto imenujejo tudi mineral lepote. Poleg vitamina C in minerala MSM sta kolagenu dodana cink in biotin, ki zaradi svoje funkcije prispevata k ohranjanju zdrave kože, las in nohtov. Za piko na i pa je kolagenu dodana tudi hialuronska kislina, odlična vlažilna snov, ki napolni prostor med kolagenskimi vlakni. Posledica so bolj gladka, mehka koža in manj gub. Učinek je večji, če jo nanašamo s kozmetičnimi izdelki.

Pozitivne izkušnje uporabnic Kolagen Shota

O pozitivnih učinkih vedno znova pričajo naši uporabniki. Izkušnje uporabnic in uporabnikov s prehranskim dopolnilom Kolagen Shot so zelo različne. Podjetje prejme mnogo sporočil, da Kolagen Shot pomaga pri izboljšanju stanja kože (izboljšanje stanja pri dermatitisu, luskavici, suhi koži, aknah, videzu kože), las (zmanjšano izpadanje las, rast novih las, bolj sijoči lasje), nohtov (bolj čvrsti nohti, ki se ne lomijo, ne plastijo, hitreje rastejo), sklepov (manj bolečin v sklepih, izboljšano stanje artritisa, rizartroze, manj bolečin v kolkih), prebave (uravnana prebava) in počutja (več energije, splošno boljše počutje).

"Fantastična zadeva, še bolj pa v kombinaciji z njihovo kremo za obraz. Pijem že tretjo stekleničko, učinki so bili vidni že po prvi, predvsem pri koži, tudi pri že tako bujnih laseh sem opazila še hitrejšo rast las, nohti pa so bili že pred uporabo močni. Super! In vse pohvale za ta produkt. Zaradi vidnih učinkov ga je začela uporabljati tudi moja mami. Nikoli nisva bili na prehranskih dopolnilih, zdaj sva pa obe začeli uporabljati vašo stvar. Tudi mami že opaža prve učinke, ki pa so vidni na boljšem počutju. Priporočam!" Maja, Ljubljana

"Popila sem samo eno stekleničko in hitro opazila spremembe – najbolj na laseh in nohtih. Lasje mi noro rastejo in se gostijo. Nohti tudi zelo hitro rastejo, so trdi, se ne lomijo ali plastijo. S kožo sicer nimam težav, pa vendar se zdi bolj prožna in sijoča. Vsekakor bom vsake toliko časa kupila izdelek in naredila kuro. Ga pa tudi toplo priporočam naokoli." Jasmina Belšak, Ptuj

"Kolagen Shot pijem že skoraj dve leti in sem zelo zadovoljna. Kar ne morem brez njega, kot da mi nekaj manjka, če ga nimam doma na zalogi." Suzana Ipšek, Šmarje pri Jelšah