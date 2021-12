Letna zaloga kolagena je lahko tvoja Zdaj lahko tudi sam/-a dobiš celoletno zalogo Kolagen Shota blagovne znamke Gaia Naturelle v vrednosti kar 600 evrov. Kako? Izpolni obrazec ali nam pošlji fotografijo s svojim najljubšim izdelkom Gaia Naturelle in se poteguj za glavno nagrado. V igri je še dodatnih 111 nagrad. Nagradni sklad: 1. nagrada: letna zaloga Kolagen Shota (18 kosov) v vrednosti 589,86 evra 2. nagrada: Vitamin C Serum 3. nagrada: deset proteinskih čokoladic s kolagenom Podarili bomo še 100 koledarjev s pozitivnimi mislimi za vsak dan.

Za podjetjem Gaia Naturelle stoji Anja Bordon, ustanoviteljica podjetja, ki je včasih za vse skrbela sama, danes pa je v podjetju zaposlenih že šest ljudi. Za slovenski del Gaia Naturelle skrbijo Tea, Tjaša, Tina, Tadej, Miha, Špela in Anja. Vsak s svojo vlogo, včasih pa tudi vsi v vseh vlogah. "Tako je v majhnih podjetjih, sama pa mislim, da ravno to ohranja tisti pravi duh, ko smo vsi za enega, eden za vse," je povedala Anja Bordon.

Kako se je vse skupaj sploh začelo?

Vse skupaj se je začelo predvsem iz lastne potrebe. Do 25. leta niti pomislila nisem na gubice, na staranje kože, na staranje telesa. Po treh nosečnostih in porodih ter po vsem, kar to prinaša zraven, pa so se stvari spremenile. Začela sem opažati spremembe na vseh delih telesa. In seveda delam vse, da se spremembe dogajajo, kolikor se le da počasi.

Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani živilski tehnolog. Sedem let sem bila zaposlena v slovenskem podjetju v razvojnem laboratoriju prehranskih dopolnil in kozmetike. Ko sem po koncu tretjega porodniškega dopusta ostala brez službe, sem stopila v svet novih priložnosti, v podjetništvo. Na podlagi izkušenj in močne želje sem se osredotočila na anti-age industrijo ter začela razvijati naravno kozmetiko.

Zakaj je povpraševanje po naravni kozmetiki v porastu?

V današnjem času je vedno bolj iskana naravna kozmetika, saj nam ni vseeno, kaj nanašamo na svojo kožo. Ljudje smo začeli bolj paziti na svoje zdravje, bolj skrbni smo pri izbiri hrane, enako pa je tudi s kozmetiko.

Hyaluron Face Cream je naravna vlažilna krema za obraz, ki na kožo deluje s pomlajevalnimi učinki in je primerna za vse tipe kože. Zanjo smo pridobili tudi certifikat naravne kozmetike, ki dokazuje, da krema vsebuje minimalno 95 odstotkov naravnih sestavin.

Krema vsebuje hidrolat smilja, hialuronsko kislino, MSM, vitamin B5, skvalan, jojobino in kokosovo olje, karitejevo maslo, glicerin in niacinamid. Hialuronska kislina učinkovito pomaga ohranjati mladosten videz kože, saj kože ne le navlaži, temveč vlažnost pomaga tudi vzdrževati. Koža je po uporabi hialuronske kisline bolj mehka in gladka, kar zmanjša videz gubic in jo naredi bolj elastično.

Primerna je tudi kot podlaga za ličenje, odlično pa se obnese skupaj z Vitamin C Serumom.

Kakšen produkt je Vitamin C Serum?

Vitamin C Serum je naš dokaj nov produkt. Je obnovitveni serum z visoko koncentracijo čistega in stabilnega vitamina C v oljni bazi. Vitamin C, znan tudi kot askorbinska kislina, ima poleg številnih učinkov na telo tudi izjemne učinke na videz/zdravje naše kože.

S svojim delovanjem nam pomaga preprečevati prezgodnje staranje in upočasni pojav prvih vidnih znakov. Hkrati pomaga zaščititi kožo pred prostimi radikali. V serumu je uporabljen derivat vitamina C, in sicer askorbil tetraisopalmitat, ki ima enake učinke kot askorbinska kislina, vendar študije kažejo, da je v primerjavi z askorbinsko kislino veliko bolj stabilen, poleg tega ne peče in je zato primeren tudi za občutljivo kožo.

Kombinacija derivata vitamina C, skvalana, šipkovega olja, vitamina E, bisabolola in koencima Q10 uspešno ščiti kožo pred okoljskimi dejavniki, poskrbi za enakomeren in sijoč ten kože, pozitivno vpliva na videz brazgotin ter odpravlja suh in grob videz kože.

Nega kože mora biti celovita. Kaj ponujate za nego telesa?

Za celovito nego kože smo razvili še Hyaluron Body Lotion in Hyaluron Hand Cream. Hyaluron Body Lotion je naravni losjon z nežnim vonjem mandlja. Vsebuje naravna olja, masla, hialuronsko kislino, MSM in vitamine. Visok odstotek MSM ugodno vpliva tudi na razdraženo in vneto kožo.

Naravna krema za roke Hyaluron Hand Cream poskrbi za nego izsušenih rok. Izbrane sestavine bodo vašo kožo navlažile ter jo pomirile z naravnimi masli in olji, MSM, hialuronsko kislino, niacinamidom ter vitaminom E.

Kremi za obraz, roke, losjonu in serumu smo dodali naravne balzame za nego izsušenih ustnic. Ti vsebujejo samo naravne sestavine, kot so kakavovo maslo, olivno in kokosovo olje, čebelji vosek in vitamin E. Primerni so tako za ženske kot tudi za moške in poskrbijo, da bodo vaše ustnice mehke, navlažene in gladke. Izbirate lahko med vonji sivke, sladke pomaranče in poprove mete.

V vaši ponudbi so tudi prehranska dopolnila. Zakaj je pomembno jemanje prehranskih dopolnil?

Naša zgodba prehranskih dopolnil se je začela iz lastne potrebe po dopolnjevanju uravnotežene prehrane ter iz skrite želje marsikatere ženske po ohranjanju vitalnosti in mladostnega videza.

Večino življenja je bil zame pomemben samo zunanji videz. Več kot 15 let sem se borila z motnjo hranjenja, bulimijo in jo uspešno pozdravila. Bulimija, leta in tri nosečnosti so na meni pustili svoje posledice. Krhki nohti, izpadanje las, suha koža. Ker se zavedam, da prav nobena kozmetika ne pomaga, če koža ni nahranjena od znotraj, sem začela raziskovati možnosti, ki bi mi pomagale.

Kolagen, MSM, cink, biotin in hialuronska kislina. Glavne sestavine, s katerimi sem se vedno znova srečevala, ko sem prebirala študije na temo krhkih nohtov, suhe kože in izpadanja las. Na trgu nisem našla izdelka, ki bi združeval vse učinkovine, zato sem jih kupila posebej in si jih dodajala v jutranje napitke. Sama sem želela drugačen izdelek, izdelek, ki bi vseboval več aktivnih sestavin. Tako smo razvili naše prvo prehransko dopolnilo in po treh letih, po mnenju številnih uporabnic in uporabnikov, najbolj učinkovito in vsestransko dopolnilo na trgu - Kolagen Shot.

Kolagen Shot je koncentrirano prehransko dopolnilo v tekočini z odlično absorpcijo. Vsebuje kombinacijo sestavin, ki vzajemno delujejo na celo telo od znotraj, učinki pa se zelo pogosto hitro pokažejo tudi navzven. Kolagen Shot vsebuje ribji kolagen, MSM, hialuronsko kislino, vitamine in cink. Ugodno vpliva na videz kože, ohranjanje lepih las, čvrstih nohtov in gibljivih sklepov.

Kombinacijo sestavin, ki jo že poznate in jo vsebuje Kolagen Shot, smo v novi različici Kolagen Shot 10.000 še okrepili. Kolagen Shot 10.000 v dnevnem odmerku 30 mililitrov vsebuje enkrat več ribjega kolagena kot Kolagen Shot in 2.000 miligramov MSM, česar se boste še posebej razveselili tisti, ki imate težave s sklepi. Vsebuje tudi vitamin D3 (800 IU v 30 ml), ki pozitivno vpliva na kosti, zobe in imunski sistem. Tako z uživanjem kolagena ne boste poskrbeli le za močne nohte, sijoče lase, lepo kožo in fleksibilnejše sklepe, ampak tudi za dober imunski sistem.