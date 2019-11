Spoznajte drzen in čist makeup

Oglasno sporočilo

Po katerem pudru bodo odslej posegale zvezdnice, kot je Gal Gadot? To je nova generacija pudrov, ki ne samo ustvarjajo brezhiben videz vaše kože, temveč ščitijo pred negativnimi kazalci našega časa, onesnaževalci iz zraka in modro svetlobo zaslonov.

Revlon je blagovna znamka, ki v svetu dekorativne kozmetike že dolga leta velja za avtoriteto na področju raznolikosti barv in pri ustvarjanju lepotnih trendov. Tokrat predstavljajo novost, linijo pudrov in korektorjev Revlon PhotoReady Candid, s katerimi se boste vi in vaša koža dobro počutili.

Nova linija PhotoReady Candid vsebuje sestavine, ki so dobre za vas in vašo kožo. Vsebuje antioksidante in sestavine, ki ščitijo pred onesnaževalci iz okolja in modro svetlobo zaslonov. Ne vsebuje pa sestavin, ki lahko vaši koži škodijo in zato je brez ftalatov, umetnih dišav, sintetičnih barvil in olj. Linijo PhotoReady Candid sestavljajo tekoči puder, korektor in puder v prahu in z njihovo pomočjo boste dosegli naraven, drzen videz. Ste postali radovedni? Izdelke lahko preizkusite s 15-odstotnim popustom z ekskluzivno kodo CANDID15 v spletni trgovini Clik2Chic ves november. Na voljo pa je tudi v drogerijah Müller, Tuš drogerijah, Drogeriji Ilirija in Nami.

Inovativni izdelek tekoči puder Revlon PhotoReady Candid za naravni videz in z zaščito pred onesnaževalci je bil razvit kot razširitev vaše nege kože, saj vsebuje antioksidativno moč vitamina E za zaščito pred onesnaževalci in sestavine, ki ščitijo kožo pred modro svetlobo zaslonov. Tako pomaga zaščititi kožo pred negativnimi vplivi iz okolja, ki smo jim vsakodnevno izpostavljeni. Gosta, kremasta tekstura, navdihnjena od formul za nego kože se nanaša kot vlažilna krema, ki se zlije s poltjo in izenači ten kože, ne da jo obteži. Tekoči puder poskrbi za srednjo prekrivnost in pusti na koži občutek navlaženosti čez cel dan. Enostavno uporabo tekočega pudra omogoča premium embalaža na dozator.

Nežna koža pod očmi zahteva še posebej negovalne izdelke, zato korektor z antioksidanti PhotoReady Candid vsebuje samo najboljše sestavine za vašo kožo. Izdelek je namenjen popravkom kože pod očmi. Vsebuje antioksidante in sestavine za zaščito pred onesnaževalci iz okolja in modro svetlobo zaslonov, ki pomagajo zmanjšati znake staranja in zaščititi kožo pred škodljivimi vplivi onesnaževanja. Vsebuje tudi poživljajoči kofein za krepitev kože okoli oči in pomaga pri prekrivanju vrečk pod očmi ter temnih kolobarjev. Ovalni nanašalec korektorja posnema obliko konice prstov in tako omogoča enakomerni nanos na nežni koži pod očmi.

Za zaključek in popolni videz uporabite še puder v prahu PhotoReady Candid. Zasnovan je kot izpopolnjujoči zaključni nanos za zaščito kože, saj vsebuje antioksidant vitamin E, ki pomaga zaščititi kožo pred škodljivimi vplivi onesnaževanja. Prah z lahkotno teksturo pomaga zabrisati nepravilnosti in daje koži naraven videz.

Če lahko naredite nekaj dobrega za svojo kožo, potem to tudi naredite. Z izborom izdelkov iz linije Revlon PhotoReady Candid vam bo koža hvaležna, vi pa boste zadovoljni s svojim videzom.

Naročnik oglasnega sporočila je Ilirija d.o.o.