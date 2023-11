Slovenskemu manekenu, ki živi v ZDA, uspelo, kar ni še nobenemu Slovencu

28-letnemu manekenu Aneju Sosiču je uspelo nekaj, kar ni uspelo še nobenemu slovenskemu moškemu manekenu do zdaj. Uvrstil se je namreč med sto najboljših moških modelov na svetu v kategoriji social. Za Siol.net je povedal tudi, koliko (lahko) zasluži maneken, ki živi v Los Angelesu, kakšne so prednosti in slabosti dela v modni industriji ter koga vse od znanih oseb je med svojim delom že spoznal.

"To mi pomeni zelo veliko. Biti uvrščen na katerokoli lestvico na strani Models.com je velik uspeh, do katerega ni lahko priti," je povedal o svoji uvrstitvi med sto najboljših moških modelov na svetu v kategoriji social. Dodal je: "Tako kot so igralci tenisa uvrščeni v več različnih kategorij, so na podoben način uvrščeni tudi manekeni. Večini manekenov se v vsej karieri ne uspe uvrstiti na tovrstne lestvice, kaj šele biti med najboljšimi sto na svetu." V kategoriji social je na prvem mestu med ženskami sicer Kendall Jenner iz družine Kardashian, med moškimi pa čilski igralec in maneken Jorge Lopez.

Naslovnici revije L’Officiell Hommes UA Foto: Osebni arhiv Aneja Sosica

Oblikovalca Calvina Kleina spoznal na modni zabavi v New Yorku

Kot smo že pisali, je Anej Sosič leta 2018 postal prvi Slovenec, ki je podpisal pogodbo z blagovno znamko Calvin Klein, znano predvsem po izdelkih spodnjega perila. Oblikovalca Kleina je spoznal na modni zabavi v New Yorku, a z njim po selitvi v Los Angeles sodeluje bistveno manj, saj je glavni sedež te znamke v New Yorku.

Kljub svoji mladosti je v dozdajšnji karieri nanizal že številne uspehe. Ob Kleinu je sodeloval z blagovnimi znamkami, kot so Dolce & Gabbana, Armani, Prada, Karl Lagrefeld in Pierre Balmain, najbolj ponosen pa je na naslovnico revije L’Officiell Hommes UA, na kateri se je pojavil marca letos. "Priti na naslovnico ene najbolj znanih modnih revij na svetu je zelo težko. Celotno fotografiranje je bilo izjemno. Samo za fotografiranje naslovnice so zaprli hotel v središču Pariza. Ker sem bil uredništvu revije zelo všeč, so mi na koncu dali dvojno naslovnico, posneli pa smo tudi kratki modni film. Pred mano so bili na naslovnici revije igralca James Franco in Jared Leto ter manekena Jon Kortajarena in Francisco Lachowski," je povedal 28-letnik.

Kratki modni film o Aneju Sosiču, ki so ga posneli v Parizu:

Živel v Milanu, Parizu, Londonu, New Yorku

Pri komaj 16 letih se je iz Ljubljane preselil v Milano, od koder ga je pot vodila po vsem svetu. Delal in živel je že v Parizu, Londonu, New Yorku, Barceloni in Amsterdamu, trenutno pa živi v Los Angelesu, kjer pravi, da mu je tudi najbolj všeč. V primerjavi s preostalimi mesti, kjer je živel, je tam namreč "veliko bolj ležerno in umirjeno". "Los Angeles je izjemno razširjeno mesto, in ker sem vse življenje živel v stanovanjih, me zelo veseli, da sem zdaj lahko v veliki, prostorni hiši," pravi.

V Slovenijo se vrne redko, le dvakrat na leto, saj tukaj, kot pravi, nikoli ni imel veliko prijateljev. Najbolj pogreša predvsem to, da "lahko živiš brez avta in se po Ljubljani sprehodiš v nekaj minutah".

Anej Sosič na naslovnicah revij L’Officiell Hommes in Vogue Man Foto: Osebni arhiv Aneja Sosica

Postati maneken z leti vse lažje

Po njegovem mnenju so zahteve za vstop v manekenstvo z leti vse nižje. "Ko sem se pri 16 letih začel ukvarjati z manekenstvom, so bili kriteriji veliki višji. Star si moral biti od 16 do 20 let, visok od 185 do 190 centimetrov ter zelo suh za visoko modo in mišičast za komercialni trg. Če si od tega kakorkoli odstopal, so te na mednarodnem trgu hitro zavrnili. Trenutno pa je za začetnike več možnosti, saj obstajata tudi kategoriji plus size (za tiste z močnejšo postavo, op. p.) in petite (za tiste, ki so manjše postave, op. p.)," je povedal Sosič.

Kljub velikim pritiskom glede videza pa se je sam nehal obremenjevati z različnimi dietami in jedilnikom. Kot je povedal, sta del njegovega vsakdana zdrava in uravnotežena hrana ter trening v fitnesu, kamor se odpravi petkrat na teden.

Koliko (lahko) zasluži maneken?

Kot pravi, lahko manekeni zaslužijo zelo dobro, kar pa je odvisno predvsem od posameznega modela, njegovih izkušenj in dosežkov. "Manekenstvo je kot vsak poklic. Večina živi povprečno, nekateri, ki so zelo dobri v tem, kar počnejo, pa lahko živijo luksuzno. Se pravi prepotujejo ves svet, sodelujejo s svetovno znanimi znamkami ter so oziroma smo na naslovnicah revij," je pojasnil.

Biti maneken ni njegova sanjska služba, saj se vse bolj vidi v filmski industriji, ki se ji lahko s selitvijo v Los Angeles še bolj posveti. Foto: Osebni arhiv Aneja Sosica

Spoznal Ariano Grande, Justina Bieberja in Davida Guetto

Kot maneken, ki živi v Los Angelesu in sodeluje s svetovno priznanimi blagovnimi znamkami, je spoznal že številne znane osebe, s katerimi je imel samo dobre izkušnje. "Spoznal sem Ariano Grande, Justina Bieberja, didžeja Tiesta in Davida Guetto, manekenki Romee Strjid in Francisco Lachowski ter številne druge," je povedal in dodal, da ga je najbolj navdušila Ariana Grande, saj je bila zelo prijazna.

Ko ima čas zase, pravi, da se najraje izogiba ljudi in kakršnihkoli družabnih priložnosti. "Rad berem, pišem, sem v naravi. Med letom zaradi dela potujem v približno od deset do 15 držav, zato med oddihom vedno ostanem na istem mestu," poudarja.

Kot prednosti dela v modni industriji je navedel številna potovanja, spoznavanje novih kultur in finančno neodvisnost že pri mladih letih. Slabost je predvsem nestalen urnik, zaradi katerega "velikokrat ne moreš iti domov za praznike ali rojstne dneve".

Po njegovem mnenju so zahteve za vstop v manekenstvo z leti vse nižje. Foto: Osebni arhiv Aneja Sosica

Bolj kot v modni se vidi v filmski industriji

Biti maneken sicer ni njegova sanjska služba, saj se vse bolj vidi v filmski industriji, ki se ji lahko s selitvijo v Los Angeles še bolj posveti. Posnel je tudi ameriško-italijanski film Don't Touch Here, ki je na mednarodnem filmskem festivalu v Las Vegasu prejel dve nagradi. Poleg filmov je zaigral v številnih glasbenih spotih in reklamah, na katere pa, kot pravi, ni najbolj ponosen.

Vsem tistim, ki si želijo delati v modni industriji oziroma postati manekeni, bi svetoval, da izberejo drug poklic (smeh, op. p.). "Šalo na stran. Če resnično verjameš vase, vztrajaj pri tem. In nikoli ne podpiši prve pogodbe, ki jo dobiš pod roke. Vedno preveri druge možnosti ter se pogajaj za boljšo porazdelitev odstotkov med manekenom in agencijo," je sklenil.

"Rad berem, pišem, sem v naravi. Med letom zaradi dela potujem v približno od deset do 15 držav, zato med oddihom vedno ostanem na istem mestu," je povedal Sosič. Foto: Osebni arhiv Aneja Sosica

