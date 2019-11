Slovenska vlogerka svetuje: To so trije stajlingi te sezone

Začelo se je spontano in preraslo v poklic, ki ni služba, ampak prava strast: Eva Centrih je modna vlogerka oziroma youtuberka , ki prek svojih kanalov na medmrežju svetuje o modnih trendih in tako pomaga vsem tistim svojim sledilcem, ki se morda na tem področju ne znajdejo najbolje.

Eva Centrih je mlada vlogerka z lastno blagovno znamko in kanalom na YouTubu, kjer ima več kot 15 tisoč sledilcev. Je diplomirana novinarka, odlično se znajde za mikrofonom in pred kamero, saj se je preizkusila tudi kot voditeljica. Vendar moda ostaja njena glavna strast, saj se v vlogi modne vlogerke počuti najbolje. "To je delo, ki me osrečuje," pravi, zato smo želeli od blizu izvedeti, kakšen modni utrip žene Evo skozi njen vsakdan.

Eva se je v svetu mode znašla povsem spontano. "Od nekdaj sem bila zelo rada lepo oblečena in urejena," vse pa se je začelo z objavljanjem svojih oprav na družabnih omrežjih. Veliko so k temu pripomogle tudi prijateljice in tri sestre, ki so v njej videle odlično modno svetovalko in tudi vzornico.

In tako se je začelo hitro tudi zares – YouTube in Instagram sta njena največja zaveznika in tudi najpomembnejša kanala, prek katerih komunicira s svetom. Toda "osebno" svetovanje prijateljicam in sestram ostaja njena rutina. "Včasih me kar pokličejo po Viberju in gremo potem kar na videoklic. 'Eva, daj mi povej, bi ti to vzela ali ne?' ali mi pa pošljejo sliko. Res mi je v veselje in čast, da se obrnejo name in jim jaz potem svetujem."

"Lahko bi rekla, da je pri meni ljubezen do mode navzoča že od nekdaj."

Foto: Ana Kovač

Od rejverke do prefinjene dame

Pravijo, da je v modi treba eksperimentirati, se pogumno podajati skozi različne modne prebliske in ne samo slepo slediti aktualnim smernicam. Tega se zelo dobro zaveda tudi Eva, ki je v svoji mladosti preživela kar nekaj modnih kameleonskih faz. "Moja moda se je precej spreminjala skozi leta. Spomnim se, ko sem bila majhna, je bilo pri meni zelo popularno flašerstvo oziroma rejverstvo. Kar pomeni, da smo si dekleta, pa tudi fantje, v hlače izrezovali kose blaga, kot so Hello Kitty in razne zvezdice, ter jih potem všili, da so bile hlače kar najbolj široke. Takrat sem si lase pobarvala rožnato," sledila sta preobrat in obdobje Eminema ter hiphopa.

Danes pravi, da je našla pravo ravnotežje, in svoj slog opisuje kot eleganten. "Vedno sem rada lepo urejena. OK, so dnevi, ko se najraje oblečem v trenirko, sem brez mejkapa in v udobnih nogavičkah. Sicer pa čez dan, ko skočim po kakšnih opravkih, imam rada elegantne hlače ali krilo. Vedno kakšno ljubko bluzico in kakšen dodatek," njena šibka točka pa so torbice, ki stajlingu dodajajo tisto pravo piko na i.

Na ulici opazi dobro oblečene ženske, predvsem tiste, ki rade izstopajo z malo bolj ekscentričnimi dodatki. Takih je po njenem mnenju na žalost pri nas še vedno premalo v primerjavi s Parižankami, ki so v svojih stajlingih veliko bolj opazne in samozavestne. "Me se morda malo preveč oziramo na to, kaj bodo rekli drugi, Parižanke pa se oblečejo tako, kot je njim všeč."

Foto: Ana Kovač

Kako izbrati pravo opravo?

To je verjetno najpogostejša dilema žensk, ki zjutraj nesrečno pogledujejo pred svojo garderobno omaro ali ko negotovo izbirajo oblačila v trgovini. Eva pri tem svetuje: "Mladim dekletom, ki iščejo svoj slog, bi svetovala, da ostanejo zveste same sebi – tudi če je nekaj objavljeno na YouTubu ali na Instagramu ali pa ima to oblečeno tvoja vzornica, še ni rečeno, da moraš to nositi tudi ti. Poslušaj samo sebe, prepričana sem, da boš sama skombinirala najboljše. Če boš izbirala, kar čutiš, potem bo tudi tvoja podoba dosegla posebno iskrico," to pomeni, da ni treba nujno za vsako ceno podlegati trendom in kupovati določenih kosov oblačil, ki nam v resnici niti ne ugajajo.

Eden od takšnih aktualnih trendov so kolesarke hlače. "To naj bi bil kos, ki naj bi ga nosili vsak dan. Tudi če je nekaj moderno, je v predvsem pomembno, da se jaz v tem dobro počutim. Vem, da se sliši zlajnano, ampak ne morem dovolj poudariti, kako pomembno je, da ti je v oblačilih udobno. Potem si bolj samozavestna in če imaš na primer razgovor za službo, bo lahko prav to tista pika na i, ki bo odločila o tem, ali ti bo uspelo."

Izbiranje stajlingov kot opremljanje stanovanja Pri sestavljanju stajlingov gre tako kot pri zbiranju opreme in dodatkov za dom, pravi Eva, ko imaš prazno steno in jo želiš popestriti s pravimi dodatki. "Čisto navadne hlače lahko kombiniraš z udarno torbico." To je tisto, kar na koncu da težo vsej kombinaciji.

Eva Centrih kupuje čevlje in torbice v trgovinah CCC. Foto: Ana Kovač

Tako kot torbice so tudi čevlji lahko tisti dodatek, ki bo morda odločil o tem, ali se bodo za vašim outfitom na ulici obračali pogledi. Hkrati pa vam bodo prav takšni dodatki omogočili, da boste še tako pusta oblačila spremenili v trendovski videz.

"Zagotovo je lepo, če se čevelj in obleka ujemata. Z modo se lahko igraš ali se z njo popolnoma uskladiš. Ne obstajajo posebna pravila," tudi sama zato kupuje na podlagi tega, ali ji je nekaj všeč, in glede na to, kako se bo ujelo z njeno drugo garderobo.

"Zelo rada imam čevlje, imam jih kar nekaj – tako s petkami kot superg. Moja strast so sicer torbice, ampak tudi novih čevljev se nikoli ne branim. Če bi morala izdati številko, bi rekla, da jih imam približno 70 ali 80. Imam pa to srečo, da imam tri sestre, sicer ne živimo več skupaj, ampak si med sabo posojamo stvari, tako da imam vedno lahko nov stajling."

Eva priporoča: Trije nepogrešljivi stajlingi te jeseni

Eva svoje outfite dopolnjuje s čevlji in torbicami iz trgovine CCC. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Večni džins ostaja tudi to sezono ena od zvezd naše garderobe. Nedvomno je prava izbira za popoldanski sprehod po mestu. Eva je ozke kavbojke kombinirala z belo majčko – klasična kombinacija, s katero ne boste nikoli zgrešili. Ker je vreme jeseni nepredvidljivo, je oblekla še daljšo jakno, prav tako iz džinsa.

Stajlingu je dodala črne gležnjarje z visoko debelo peto in nežnimi okraski. Vse skupaj pa je še nekoliko popestrila s črno torbico, ki ima zelo moden živalski dodatek.

Nežen outfit je dopolnila s salonarji in torbico iz trgovine CCC. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Druga njena izbira je veliko bolj šik. Zelo modno plisirano krilo je kombinirala s salonarji z živalskim vzorcem. Izbor je zelo primeren za vsakodnevne stajlinge, če bi pa namesto kratke jakne iz džinsa dodala bolj eleganten suknjič ali bluzico, pa je to kombinacija tudi za bolj resno priložnost.

Živalski vzorci na čevljih in torbicah so letos prava izbira za vsako priložnost. Dovolite si, da tudi vam popestrijo jesen in zimo.

Evina torbica je v barvah jeseni in se bo odlično podala različnim barvnim kombinacijam. Ravno prav velika je tako za bolj glamurozni učinek kot tudi za sproščeno odpravo.

Visoki škornji iz trgovine CCC so pravi hit sezone. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Rdeča nit tretjega stajlinga so visoki črni škornji iz semiša, ki se znova vračajo v naše vsakodnevno modno zakulisje. Obujete jih lahko tako kot Eva, k džinsu oziroma ožjim hlačam ali krilom. Pri svoji kombinaciji je oblekla prosojno črno bluzo z volančki. Namerno je pustila, da njenemu videzu končen vtis dajo prav škornji.

Za popestritev je izbrala modno torbico v kaki barvi in nenavadni obliki, ki ima pridih šestdesetih let prejšnjega stoletja.