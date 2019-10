Eva Centrih: V takšnih oblačilih boste letos najbolj modne #video

Tudi v letošnji sezoni bodo v ospredju živalski vzorci in čipke, veliko je prosojnosti, perja in cvetličnih vzorcev. Gležnjarji ostajajo zvesti spremljevalci tako bolj elegantnim kot bolj sproščenim ali športnim stajlingom.

Da se boste lažje lotile osvežitve sezonske garderobe, smo za pomoč prosili Evo Centrih, modno blogerko, ki na svojih kanalih Evina lepotilnica razkriva trende s področja mode in ličenja.

Vintage s sodobnim pečatom

Tudi letošnja moda se spogleduje s pridihom preteklosti, široke obleke s cvetličnimi vzorci, zakovice, perje, čipke, našitki in pletenine vseh dolžin. Kosi oblačil iz preteklosti se vračajo v sodobni različici in tako ustvarjajo modni trend, ki je izvrsten hibrid sedanjosti in preteklosti.

Med modnimi kosi, ki nikakor ne smejo manjkati v vaši garderobi, so široke obleke, ki jih lahko kombinirate s krajšo jakno iz džinsa ali moškim suknjičem. Srajčke z volančki in čipkami bodo zelo hitro popestrile vaše kombinacije in jim dodale kanček večne elegance ali nostalgične romantike.

Eva svoje stajlinge dopolnjuje s torbicami in modnimi čevlji iz trgovine CCC. Foto: Ana Kovač

Živalski vzorci imajo še vedno poseben status v letošnji sezoni in so prava izbira tako za bolj športen kot tudi bolj prefinjen videz. Vzorci geparda ali kače se lahko tako znajdejo na športnih copatih kot na bolj elegantnih večernih salonarjih. Pri kombiniranju živalskih vzorcev bodite previdne le pri upoštevanju pravila manj je več.

Pletenine so v letošnji garderobi zasedle še bolj pomembno vlogo kot v preteklih letih. Vrnili so se dolgi, "oversized" modeli, ki jih lahko nosimo skupaj s pajkicami iz umetnega usnja ali s klasičnim džinsom. Vrnile so se tudi pletene obleke.

Nekaj sofisticiranega vintage pridiha dodajajo tudi tako imenovani vzorci pepita, ki se vračajo na suknjiče, plašče, krila in obleke. So sinonim za klasično žensko eleganco in jih letos zlahka kombiniramo z barvami sezone in tako videzu dodamo prav poseben učinek.

Kateri slog se najbolj poda vaši osebnosti?

V kateri barvi se boste počutili bolje?

Barve letošnje jeseni iščejo navdih v barvah narave. Modri odtenki neba in morja, topli barvni odtenki jeseni in zime. Tudi rdeča je letošnjo sezono našla posebno mesto, zlasti v kombinaciji s črno-belo podobo.

Ženstveni kroji poudarjajo ženske atribute in dopuščajo veliko individualizma in številne možnosti kombinacij. Če ste se do zdaj upirale krilom, se jim boste letos težko odpovedale – od krajših mini različic do midi ali daljših modelov – izbira je pestra, predvsem pa dobrodošla rešitev za vsako priložnost.

Obvezen kos letošnje garderobe je nedvomno midi plisirano krilo, ki se odlično obnese tako s klasičnimi salonarji kot tudi z bolj robustnimi bulerji ali gležnarji s široko peto.

Pletenine, krila in obleke - popolna izbira za opravo, ki kar kliče po novih čevljih.

Velika vrnitev: hlačni kostimi

Ena od večjih modnih vrnitev te sezone so klasični hlačni kostimi, ki so bili v devetdesetih letih alfa in omega ženske klasične elegance. Letos se odlično znajdejo v karo vzorcih in s širokimi suknjiči.

Takšna kombinacija obvezno zahteva nekoliko več modnih dodatkov. Pazite predvsem pri izbiri torbic in čevljev, ki bodo ves vaš stajling prevesili v pravo smer.

Hlače so v zadnjih dveh sezonah na splošno dobile poseben status elegance. Čeprav so kavbojke še vedno trendovske, pa je klasika prešla v ospredje s širokimi hlačnicami in visokim pasom. V kombinaciji s pletenim puloverjem elegantnega videza so osnovni kos te sezone.

To je modni navdih te jeseni. Foto: Ana Kovač

Čevlji in torbice: popestrite jesen s kančkom navihanosti

Tudi v svetu obutve je letos nekaj sprememb. Posebej je treba omeniti gležnjarje, ki so postali prva izbira jesenskih obutev. Izbira stilov je velika, zato se lahko svobodno poigravate z različnimi modeli.

Čeprav so visoke pete zvezde jeseni, pa boste lahko poskrbeli za malo bolj eleganten videz tudi z nižjimi gležnjarji, ki jih lahko obujete tudi ob krilu.

Rjavi in rdeči odtenki in klasična črna so glavne barve jesenske obutve. Veliko je usnja, semiša, našitkov in zakovic. Če želite izstopati, nikakor ne pozabite na posebne živalske vzorce, s katerimi boste lahko bolj samozavestno vkorakale v novo sezono.

Tudi visoki škornji se bodo zelo kmalu zasidrali v vaš modni okus – obujete jih lahko poleg krila ali z ožjimi hlačami, kavbojkami ali pajkicami. Z visoko peto bodo podaljšali vašo postavo in vam dodali tudi kanček filmskega glamurja.

Torbice so tisti modni dodatek, ki bo lepo zaokrožil filozofijo vašega videza. Jesenski barvni odtenki se znajdejo na različnih modelih torbic – majhne in vrečaste ali v bolj strogih geometrijskih oblikah. Še vedno boste lahko nosile nahrbtnike različnih velikosti in manjše torbice okrog pasu.