Slovenka, ki je postala evropska prvakinja v podaljševanju trepalnic #video

Lep in zapeljiv pogled že dolgo ne zagotavljajo le maskare in umetne trepalnice, temveč tudi metoda podaljševanja trepalnic. Ta je v Sloveniji vse bolj razširjena, lani jeseni pa smo v tem dobili celo evropsko prvakinjo.

Karmen Farkaš se s podaljševanjem trepalnic ukvarja že dve leti, lani jeseni pa je dobila še uradno potrditev, da ji gre to res dobro. Sodniki iz vsega sveta so si na evropskem tekmovanju v tej veščini ogledali njeno delo in dorekli, da si v Evropi zasluži naziv najboljše. "Zelo pomemben je način dela, kako delaš, pa tudi končni videz. Oni nato ocenijo vse skupaj."

Karmen je evropska prvakinja v podaljševanju trepalnic. Foto: Ana Kovač

Stranke morajo za njeno storitev čakati tri tedne. Foto: Ana Kovač

Tri tedne čakanja

Po tem je šlo za Karmen samo še navzgor: stranke morajo na prosti termin čakati kar tri tedne, dela pa ji ne zmanjka. S trepalnicami se ukvarja od jutra do večera, ko domov pošlje zadnjo zadovoljno stranko z lepšim in zapeljivejšim pogledom.

Za dodatne trepalnice se odločajo ženske različnih starosti, pravi Karmen, večinoma pa zato, ker jim zjutraj primanjkuje časa za ličenje, ki bi poudarilo njihove oči. Ali pa "če njihove naravne trepalnice niso dovolj dolge in goste ali si želijo poudariti oči oziroma zakriti povešeno veko", dodaja.

Postopek traja dve uri, nekatere stranke pa pri tem kar zaspijo. Foto: Ana Kovač

Karmen mora imeti pri tem zelo mirno roko. Foto: Ana Kovač

Dve uri za vsaj štiri tedne

A za daljše trepalnice, ki ne zahtevajo uporabe maskare, je treba pri Karmen "potrpeti" vsaj dve uri, za poseben, ruski volumen pa še uro dlje, saj gre za precej gostejši videz.

Pozneje je treba trepalnice negovati previdno, razlaga Karmen: "Prva dva dni se jih ne sme zmočiti, potem pa jih lahko normalno umivate vsak dan. Prepovedana sta le uporaba mastnih izdelkov in pa obisk savne, saj bi sicer trepalnice odstopile."

Desno oko s podaljšanimi trepalnicami, levo pa brez. Foto: Ana Kovač

Oko s podaljšanimi trepalnicami. Foto: Ana Kovač

Karmen zato vsaki stranki za lažjo nego podari posebno krtačko za razčesavanje ter čopiče za pomoč pri umivanju in odstranjevanju ličil. Ob takšni negi bodo zdržale kar nekaj tednov, v povprečju od štiri do osem.