Sijoče ustnice so letošnji poletni hit

Sonce, morje in vročina se v poletnih dneh združijo v harmonijo, ki prinaša nove trende. Med njimi tudi sijoče ustnice, ki letos vidno prevladujejo. Pozabite na mat teksturo, izberite raje bleščice in sijaj. To bo poskrbelo, da boste v koraku s svežimi trendi letošnjega poletja. V nadaljevanju vam razkrijemo vse, kar morate vedeti o novem trendu.

Zakaj ravno sijoče ustnice?

Sijoče ustnice so simbol svežine in mladostne energije. Trendi letošnjega poletja so prevzeli modni svet, saj vsaki ženski dodajo poseben čar in dimenzijo. Bleščeč finiš odseva svetlobo, kar ustvarja iluzijo polnejših in bolj privlačnih ustnic. Šminka s sijajem je tudi bolj prijazna do ustnic, saj vsebuje več vlažilnih sestavin, ki ustnice ohranjajo mehke in gladke.

Kakšne teksture šmink so primerne?

Ko gre za teksture, je letošnje poletje ponudilo široko paleto možnosti. Sijoče šminke so lahko popolnoma prosojne ali pa izjemno pigmentirane. Prosojni glosi so idealni za dnevne izlete na plažo ali sproščeno poletno kosilo, saj dodajo minimalističen sijaj in lahkotnost. Po drugi strani pa so pigmentirani glosi in sijoče šminke popolna izbira za večerne dogodke, saj zagotavljajo intenzivno barvo in dolgotrajen sijaj.

Foto: Shutterstock

Priljubljene barve sijajev za ustnice

To poletje kraljujejo drzne barve. Koralne barve, živo rdeča in rožnati odtenki so med najbolj iskanimi, saj prinašajo svežino in živahnost, ki sta popolni za poletne dni. Nude odtenki s sijajem pa so odlična izbira za tiste, ki želijo bolj naraven videz, a bi vseeno rade poudarile svoje ustnice. Bleščeči odtenki z drobnimi bleščicami so prav tako izjemno priljubljeni, saj dodajo prav poseben glamurozen pridih vsakemu videzu.

S sijočimi ustnicami do nege

Da bodo vaše sijoče ustnice vedno videti popolno, je nujno poskrbeti za njihovo nego. Redno uporabljajte piling za ustnice, da odstranite odmrle celice in poskrbite za gladko površino. Pred nanosom sijoče šminke ali glosa nanesite vlažilni balzam, ki bo ustnice dodatno navlažil in jih pripravil na nanos. Uporaba mask za ustnice, ki čez noč intenzivno navlažijo in regenerirajo ustnice, je prav tako odlična ideja za popolno nego. Seveda pa boste k negi pripomogli tudi z izbiro vlažilne šminke namesto matirane.

Foto: Shutterstock

Kako kombinirati sijoče ustnice?

Sijoče ustnice so izjemno vsestranske in se lahko prilagodijo vsakemu slogu. Za dnevni videz izberite svetlejše, prosojne odtenke in jih kombinirajte z naravnim ličenjem. Dodajte nekaj maskare in rahlo rdečilo, ki bo poskrbelo za popoln poletni videz. Za večerni izhod pa izberite drznejše barve in intenziven sijaj. Kombinirajte sijoče ustnice z osvetljenimi očmi in nekaj osvetljevalca na ličnicah za glamurozen videz, ki bo zagotovo pritegnil poglede. Ključ do popolnega videza pa je ne glede na izbiro ličil in oblačil samozavest.

Foto: Shutterstock

