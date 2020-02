Sebastian Cavazza kot Joaquin Phoenix: Ljudi moramo ozavestiti o tem #video

Sebastian Cavazza je postal obraz cenjene slovenske znamke moških oblačil Sens, za kar se je odločil predvsem zaradi njihove mantre o ekologiji, trajnosti in okoljski problematiki. Njihova nova kolekcija je namreč ekološko naravnana - oblačila so izdelana iz posebne tkanine, mešanice volne in poliestra, ki je v celoti reciklirana.

"Pozdravljam domače blagovne znamke, eko tkanine, trajnostne izdelke, pravično trgovino oz. fair trade. Pomembno je, da ljudi ozavestimo o okoljski problematiki in jim približamo ekološki koncept oblačil," je pojasnil in izpostavil poseben Sensov kos, od katerega se v zadnjem času ne more ločiti: "Sam nosim suknjič s kapuco, ki je zelo opazen."

Poleg naštetega ga je prepričal tudi dizajn Zlate Zavašnik, ki mu je oblikovalka zvesta že 26 let, odkar je začela krojiti lastno, Sensovo pot. "Na neki način je klasično eleganten z ekstravagantnimi detajli, po drugi strani pa drzen in večen," meni Cavazza.

Sebastian in Zlata sta za eko modo združila moči. Foto: Robert Remškar

Povezala ju je okoljska ozaveščenost

Prav Sebastianovo razmišljanje o ekologiji in zavedanje o tem, kako močno moda škodi planetu, je Zlato prepričalo, da ga je povabila k sodelovanju.

"Vesela sem, da lahko oblikujem moške obleke, ki niso predmet množične potrošnje, saj jih oblečemo predvsem za posebne priložnosti. Tekstil je velik onesnaževalec okolja, enakega mnenja je tudi Sebastian, zato smo ga izbrali za svoj obraz."

Ob tem je pojasnila, da sami produkcijo tkanin prilagajajo novim standardom in normativom, in ker je veliko kemikalij prepovedanih, so povečali izbor iz eko tkanine. "Tudi tako se prebuja okoljska ozaveščenost večjih proizvajalcev oblačil," je pojasnila oblikovalka, ki sodeluje le z dobavitelji, ki so preverjeni in sledijo okoljskim priporočilom.

Preverite intervju z Zlato Zavašnik:

Igralcu je slog Zlate Zavašnik všeč, ker je klasično eleganten z ekstravagantnimi detajli, hkrati pa drzen in večen. Foto: Peter Giodani

Njihova eko oblačila so izdelana iz posebne tkanine, mešanice volne in poliestra, ki je v celoti reciklirana. Material za obleke se pridobiva iz prosojnih odpadnih plastenk, ki se mehansko, toplotno in ne kemično obdelajo, torej brez snovi, ki so okolju škodljive.

"Ekološki materiali in oblačila so bolj zdravi in prijetni za kožo, obenem pa pomagajo ohranjati čistejši zrak in vodo. Proizvodnja ekoloških tkanin je okolju prijazna in sledi trajnostnim načelom. Poraba vode je manjša za kar 94 odstotkov, poraba energije za 60 odstotkov, v okolje pa se sprosti za 32 odstotkov manj ogljikovega dioksida," je še razložila Zavašnikova.

Tako je videti nova kolekcija, ki jo nosi tudi Sebastian Cavazza:

Industrija hitre mode je druga največja onesnaževalka, takoj za naftno industrijo. Povzroča deset odstotkov izpustov ogljikovega dioksida, za 20 odstotkov odpadnih industrijskih vod in 92 milijonov ton oblačil, ki končajo na odlagališčih ali v sežigalnicah. Več kot 60 odstotkov tekstilnih vlaken je sintetičnih, pridobljenih iz nafte. Poliester, najbolj razširjeni sintetični tekstilni material, ki je hkrati zelo poceni, se razgrajuje približno 300 let.

Velik zagovornik trajnostne in eko mode je tudi Joaquin Phoenix

Zlata in Sebastian si vrednote o ekološki in trajnostni modi delita tudi z zvezdnikom Joaquinom Phoenixom, aktivistom in veganom, ki glasno protestira proti podnebnim spremembam, zagovarja okoljsko ozaveščenost in poziva k bolj trajnostnim in ekološkim navadam.

V luči tega se je za letošnjo sezono podelitev hollywoodskih nagrad obvezal, da bo na vsako prireditev nosil isto obleko ter s tem opozarjal na potrošništvo in pretirano porabo oblačil.

Odločil se je za kreacijo modne oblikovalke Stelle McCartney, ki je že nekaj let vodilna oblikovalka trajnostne mode in goreča zagovornica ekoloških in veganskih oblačil. V smokingu z njenim podpisom je letos domov odnesel že številne nagrade: zlati globus, nagrado igralskega ceha SAG in bafto. To nedeljo pa morda še oskarja.

Joaquin je smoking Stelle McCartney prvič oblekel na podelitev zlatih globusov 6. januarja in ga je do zdaj nosil na vsaki prireditvi v tej sezoni. Foto: Getty Images

Dan po tem, ko je Joaquin prvič oblekel ta smoking in v njem osvojil zlati globus, se je Stella na družbenem omrežju Instagram pohvalila s slavno stranko in zapisala, da je Joaquin "pravi zmagovalec", a ne zato, ker nosi Stello McCartney, temveč "zato, ker bo isti smoking nosil skozi celotno letošnjo sezono nagrad", da bi s tem pomagal okolju. "Ponosna in počaščena sem, da sem združila moči z Joaquinom. Še naprej navdihuj in osvetljuj problematiko."

