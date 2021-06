Razkrivamo, kaj dekleta uporabljajo to poletje

Privlačna zagorela polt je nujen "modni dodatek" vsake ženske, pa tudi moškega, ki že zgodaj poleti želi s sijočo bronasto kožo požeti val navdušenja in malce zavisti, seveda. Čudovita zlata polt izžareva zdravje in zadovoljstvo. Je tudi znak, da imamo radi aktivni življenjski slog, da imamo veliko energije, da se radi gibamo na svežem zraku, da obožujemo naravo in se radi nastavljamo blagodejnim sončnim žarkom.

Lepo zagorela koža izžareva zdravje in zadovoljstvo.

"Podarjam ti lonček tropskega raja." V eni potezi do privlačne polti

Leto smo sonce res že težko pričakovali. Poletje se niti še začelo ni zares, za nami pa se že obračajo občudujoči pogledi. Nič čudnega, saj smo se že zdaj odločili za privlačno zagorelo polt. Prvi sončni poljubi so tako še slastnejši.

Kako nam to lahko uspe? Na voljo imamo dve možnosti. Lahko se odločimo za sončenje, ki pa kljub številnim koristim za kožo in dobro počutje prinaša tudi nevarnosti, zato moramo biti zmerni in pri tem upoštevati vse previdnostne ukrepe.

Otroci in zelo svetli ljudje so brez kreme z zaščitnim faktorjem na soncu lahko pet minut, temnejši ljudje pa si lahko privoščijo tudi do 45 minut nezaščitenega sonca.

Zmerna uporaba sonca in izdatna uporaba kreme

Poletni čudež: zagorelost brez sončenja. Sonce je prijatelj lepe kože in dobrega počutja, a v zmernih količinah. Nihče ni rekel, da ne smemo uživati na soncu, saj ima sonce toliko blagodejnih učinkov na naše počutje. Le bolj previdni moramo biti.

Če bomo svojo kožo zaščitili pred soncem, bomo dalj časa obdržali mladostni videz in elastičnost kože.

Zelo dobro pravilo, ki se ga res moramo držati, je: kadar je naša senca krajša od telesa, se umaknimo pred soncem, in sicer najbolje, da smo med 11. in 16. uro kar nekje v gosti senci ali notri.

Oblačila, pokrivala in kakovostna sončna očala so odlična zaščita pred soncem, vendar morajo biti oblačila gosto tkana, sicer sonce prodre skozi tkanino. Vedno izberemo kremo z močnim zaščitnim faktorjem, vsaj 30 ali več. Namažemo se 15 minut pred odhodom na sonce in jo med sončenjem redno nanašajmo.

Uporaba krem z zaščitnim faktorjem pripomore k ohranjanju mladostne, sijoče in elastične kože. Še lepšo polt pa bomo imeli, če bomo redno uporabljali izdelke TanGo - kremo ali olje, ki izdatno navlažita in nahranita našo kožo.

Umetnost zagorele polti z naravnimi sredstvi

Kremo in olje TanGo je bolj zabavno uporabljati v dvoje. Imamo pa še eno možnost, ki je veliko primernejša, saj smo ljudje vedno bolj ozaveščeni, kako nevarno je sonce. Videz zagorele polti lahko dosežemo povsem preprosto, z naravnimi izdelki za porjavitev, ki negujejo kožo.

Uporabimo lahko božansko kremo TanGo ali olje TanGo, ki jima zaupa že več kot 500 tisoč zadovoljnih uporabnikov.

Skoraj vse krpice smo že odvrgli in prav je, da zasije naša naravno porjavela koža, ki izžareva samozavest in veselje do življenja. Z naravnimi izdelki za porjavitev sicer ne bomo dosegli zaščite pred sončnimi žarki, zato moramo še vedno uporabljati kreme s sončnim faktorjem, preden se odpravimo na sonce. Pri tem ne smemo pozabiti, da kreme za sončenje, ki smo jih uporabljali preteklo leto, niso več uporabne.

Tango trik za privlačno zagorelo polt

"Te lahko namažem?"

Naravno sijoča koža je od zdaj naprej dosegljiva vsem, in sicer lahko poletni odtenek kože dosežemo s porjavitveno kremo TanGo. Čudoviti vonj po tropskih sadežih in prijetna lahka tekstura kreme nas bosta očarala, zato bomo to kremo želeli uporabljati kar vse leto, saj pospeši porjavelost in hkrati neguje ter nahrani kožo. Odlikuje jo skrbno izbrane naravne sestavine. Koža je po uporabi svilnata, mehka in celo prožnejša.

Vse prednosti uporabe kreme TanGo: Vrhunska krema za porjavitev TanGo (200 ml) za hud, privlačno zagorel videz,

videz, ohranja dolgotrajno zagorelost,

zagorelost, koži nudi popolno vlaženje in mehkobo ,

, hitro se vpije in ne pušča madežev ,

, ima opojno dišeč tropski vonj,

tropski vonj, odlikujejo jo izvrstne aktivne sestavine.

Skrivnost poletne privlačnosti

Prijateljica za vse leto: krema za porjavitev TanGo Potrošniki se vedno bolj zavedajo, da je za svoje dobro počutje treba poskrbeti tudi z izbiro pravih negovalnih izdelkov, zato vedno raje uporabljajo izdelke z naravnimi sestavinami. Krema TanGo je slovenski izdelek, ki ga navdihuje narava in vsebuje orehovo in olivno olje, olje mareličnih jedrc, organsko kakavovo maslo in naravno korenčkovo olje.

To so naravne učinkovine, ki jih že tradicionalno uporabljamo za doseganje videza zagorelosti, poleg tega pa tudi izdatno negujejo našo kožo, da imamo manj gubic in tako poskrbimo tudi za svežo in sijočo polt.

Orehovo olje je obogateno je z vitaminom E, ki ustvarja nevidni ščit, s katerim varuje kožo pred vsakodnevnimi obremenitvami.

Olivno olje ima visoko vsebnosti oleinske in linolne kisline, kar daje koži svilnato mehkobo in jo pomaga navlažiti ter poživiti. Čisto olje mareličnih jedrc pa pomaga tonirati svetlo, medlo polt in ji vrača naravni sijaj.

Organsko kakavovo maslo poskrbi za dodatno vlaženje in nego kože, hkrati pa podaljšuje videz zagorelosti, kar pripomore k lepšemu tenu in ji vrača naravni sijaj. Naravno korenčkovo olje pomaga pospešiti in ohranjati videz naravne porjavelosti kože.

Privlačno – zagorela polt? Da, prosim ...

"Brez njega ne grem nikamor."

Poleg kreme TanGo lahko uporabljamo tudi olje TanGo, ki ga obilno razpršimo po telesu. Olje se takoj vpije v kožo, ki potem ni mastna ali lepljiva, ampak samo mehka in navlažena ter popolnoma pripravljena za zapeljivo zagorelost. Tropski videz zagotovljen, zavistni pogledi prav tako.