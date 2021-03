Prihodnost mode? Izdelali so torbo iz gobovega "usnja".

Modna hiša Hermes je sinonim za klasični luksuz, njihove torbe in torbice iz telečjega usnja, pa tudi bolj eksotičnih, kot je krokodilje, veljajo za najprestižnejše na svetu.

Zdaj pa so se odločili za pomemben korak v bolj trajnostno smer. Po poročanju medija Business of Fashion so predstavili potovalno torbo, izdelano iz gobovega "usnja". Material, ki ga je patentiral kalifornijski startup MycoWorks, je izdelan iz micelija oziroma podgobja in je na videz ter otip izjemno podoben pravemu, živalskemu usnju.

Torba je s svojimi elegantnimi linijami na videz klasičen izdelek hiše Hermes, medtem ko je material, ki so ga uporabili zanjo, popoln odmik od njihove tradicije.

Ob ustanovitvi podjetja sredi 19. stoletja so se namreč ukvarjali z izdelavo konjskih uzd, s katerimi so zalagali evropsko aristokracijo, nato so si ugled zgradili prav na podlagi najkvalitetnejšega usnja, pa naj bo to goveje oziroma telečje ali krokodilje, aligatorjevo in nojevo.

Ob predstavitvi nove torbe, ki naj bi na trg prišla do konca letošnjega leta, so sicer poudarili, da usnjeni izdelki še zdaleč ne bodo izginili iz njihove ponudbe, so pa želeli ponuditi nekaj tudi tistim, ki ne želijo nositi materialov živalskega izvora.

