Popzvezdnica neprepoznavna na naslovnici revije Paper

No, Christina Aguilera vsekakor ni šokirala tako zelo kot Kim Kardashian, ki je pred tremi leti za revijo Paper pozirala gola in na naslovnici razkazovala svojo zadnjico. Ji je pa uspelo s preobrazbo presenetiti mnoge, ki so je sicer vajeni z močnim mejkapom in rdečo šminko na ustnicah.

Z naravnimi fotografijami, ki prikazujejo "surovo lepoto", kot pravi sama, zvezdnica nakazuje na novo obdobje v svoji karieri, nikakor pa to ne pomeni, da se poslavlja od mejkapa.

Vedno sem rada eksperimentirala. Obožujem teatralnost, ustvarjanje zgodb in vživljanje v like, tako v videu kot na odru. Sem zabavljačica, to sem po naravi. A trenutno sem v obdobju, tudi glasbeno, ko je osvobajajoče odstraniti vse in se ceniti, kdo si v vsej svoji surovi lepoti.

Pevka in igralka je že v preteklosti pokazala, da obožuje preobrazbe. Ko je izdala debitanski album, smo jo poznali kot nedolžno dekle, že pri naslednjem pa je pokazala čisto drugo plat in tako se je nadaljevalo z vsakim naslednjim albumom. Ljubezen do preoblačenja, mejkapa in nastopanja je pokazala tudi v muzikalu Burleska.

V eno od Christinih "osebnosti" se je za noč čarovnic preobrazila Kylie Jenner, ki se je preoblekla v pevko Christino iz videospota za pesem Dirrty. Takrat je posnela video za Instagram, ki je postal najbolj gledan video vseh časov.