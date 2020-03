Pomlad v znamenju usnja

Oglasno sporočilo

Letošnji trendi na modni piedestal po dolgih letih ponovno postavljajo usnje. Modni oblikovalci so si ga zamislili v vseh oblikah, zato mu ne boste mogli ubežati. In sploh, zakaj bi mu? Usnje je eno najhvaležnejših, dolgo obstojnih in zelo nezahtevnih materialov za vzdrževanje.

Usnja ni treba pretirano čistiti. Usnjeno krilo, hlače, jakno in tako dalje lahko nosite in nosite, pa se ne bodo nikoli tako umazali kot kosi iz drugih naravnih ali umetnih materialov. Pod pogojem, da usnje ni svetlo ali celo belo, seveda. Usnje je z leti v resnici videti še bolje, kar velja tako za usnjene torbice kot za oblačila.

Kaj zapovedujejo letošnje modne smernice?

Na modnih revijah največjih modnih hiš smo opazili vse od usnjenih bermuda hlač do oblek in daljših suknjičev, ki so bili nazadnje v modi v devetdesetih, pred tem pa v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Seveda pa med najbolj priljubljenimi kosi še naprej ostajajo klasične usnjene jakne. Prav te so ena od stalnic v kolekcijah znamke Gipsy, ki jo najdete v trgovini Optimist v Celju. Ne glede na to, ali je klasično preprosta, asimetrična ali taka s kovinskimi dodatki, jakna znamke Gipsy zadovolji še tako zahteven okus. V njihovi široki paleti usnjenih izdelkov poleg motorističnih jaken najdete tudi usnjene jopiče, bluze, plašče ter majice v različnih trendovskih barvah in raznolikih krojih. Znamka Gipsy svojo vsestranskost kaže tudi v materialih. Mednje spadajo mehko gladko usnje, visokokakovostno semiš usnje in jakne iz jagnjetine. Gipsy ponuja tudi jopiče iz sintetičnega usnja ter jakne in majice iz bombaža.

Pasti umetnega usnja

Na trgu ste verjetno opazili tudi vrsto oblačil iz umetnega usnja, a pri nakupu teh svetujemo previdnost in zmernost, saj taka oblačila, če niso dovolj kakovostne izdelave, po nekaj sezonah dobesedno razpadejo. Kaj takega se oblačilom iz pravega usnja ne more zgoditi. V podjetju Optimist želijo, da so njihova usnjena oblačila najboljše kakovosti, zato že vrsto let sodelujejo s podjetjem Mauritius GMBH, ki je z več kot 40-letnimi izkušnjami na področju usnjenih vrhnjih oblačil eden od vodilnih ponudnikov v Evropi. Za izdelavo usnjenih oblačil uporabljajo samo najkakovostnejše usnje, posebno pozornost pa namenjajo tudi kakovosti dodatkov pri izdelavi oblačil. Skrb za trajnostno vrednost izdelkov je pomemben del filozofije podjetja, zaradi katere jim zaupajo tudi v podjetju Optimist, katere lastnik Iztok Šeško je eden redkih pri nas, ki še obvlada ta poklic, čeprav je šele v srednjih letih. Danes se sam ne posveča več izdelavi usnjenih oblačil, saj je izdelava veliko predraga, da bi se mu to izplačalo. Usnjena oblačila znamke Gipsy, ki so na voljo v njegovi trgovini Optimist v Planetu Tuš v Celju, pa ustrezajo vsem zahtevam, ki jih kot izučen usnjar dobro razume in pozna.

Vzdrževanje usnja

Usnjena oblačila so, kljub zmotnemu prepričanju, da jih je težko vzdrževati, v resnici ena najbolj nezahtevnih za vzdrževanje. Ne glede na to, kakšnim vremenskim razmeram so izpostavljena, so usnjena oblačila praktično neuničljiva. Vse nepravilnosti, ki se pojavijo z nošenjem, postanejo njegov naraven videz in mu dajejo neke vrste patino. Usnje je tudi odličen pretvornik tako toplote kot mraza. In predvsem, kar je najpomembneje, ne zadržuje vonjav. Čiščenje usnjenih oblačil, kot velja za druga oblačila, torej pranje ali čiščenje v čistilnici, ni potrebno. Če je potrebno, svoje usnjeno oblačilo preprosti prezračite, če potrebuje nego, ga namažite z izdelki za usnje ali skrtačite, če se zmečka, na primer ko je zloženo v kovčku, kadar greste na potovanje, ga lahko preprosto zlikate z ne prevročim likalnikom prek peki papirja.

Dobro opremljeni na pot

In ko smo že pri kovčkih in potovanju - v trgovini Optimist boste poleg kakovostnih usnjenih oblačil Gipsy in torbic lastne blagovne znamke našli tudi kakovostne potovalne kovčke Coveri World in nahrbtnike Osprey. Pri kovčkih v trgovini Optimist posvečajo posebno pozornost tistim, ki ustrezajo meram ročne prtljage nizkocenovnih prevoznikov. Ti najmanjši kovčki različnih, živahnih barv in sodobnih vzorcev vas bodo hitro vodili skozi različna kratkotrajna potovanja. S srednje velikim kovčkom boste s sabo lahko vzeli do 25 kilogramov prtljage. Za tista daljša potovanja pa izberite takega, ki sprejme do 30 kilogramov teže. Vsi omenjeni kovčki so na voljo v mehki ali trdi obliki, za piko na i pa jim lahko dodate pripadajoč kozmetični kovček.

Medtem ko so potovalni kovčki primerni za luksuzna potovanja, pa boste tisti z avanturistično žilico najverjetneje raje posegli po nahrbtnikih in torbah Osprey. Narejeni so iz najkakovostnejših materialov, zato za vse velja "All Mighty" garancija, podjetje pa se v duhu svoje zavezanosti varovanju okolja zavezuje tudi, da raje popravijo izdelek v primeru napake, kot da bi ga zamenjali z drugim.

TVEGANJE ZA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM PRI PAKETNI DOSTAVI JE IZJEMNO MAJHNO Za vas smo raziskali tveganja delovanja spletnih trgovin in pravilnega ravnanja z dobavljenimi paketi. Čeprav virus lahko na površju preživi več dni, je nevarnost okužbe s koronavirusom s prenosom paketa izjemno majhna, ​​trdijo zdravstveni strokovnjaki. Viri: https://www.businessinsider.com/how-long-can-coronavirus-live-on-packages-2020-3 https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters Tveganje za okužbo s koronavirusom iz paketov je majhno, čeprav lahko virus na nekaterih površinah živi več dni, pravijo zdravstveni strokovnjaki.

Koronavirusi se najpogosteje širijo z dihalnimi kapljicami, ki se prenašajo s kihanjem in kašljanjem.

"Če bi imeli prenašanje prek paketov, bi se takoj opazilo globalno širjenje zunaj Kitajske v epidemijo," je za Business Insider povedala Elizabeth McGraw, direktorica Centra za dinamiko nalezljivih bolezni na državni univerzi v Pensilvaniji. "Vemo, da virusi živijo le od nekaj ur do nekaj dni pri pogojih, pod katerimi dostavljamo pakete, vključno s spremembami temperature in vlažnosti." Zagotovo se sprašujete, ali je nakupovanje prek spleta varno? Ali lahko paket nosi virus? Življenjska doba novega virusa na katerikoli površini je lahko "od nekaj ur do nekaj dni", pravi Rachel Graham, epidemiologinja z univerze v Severni Karolini. Torej je mogoče, da virus preživi na škatli. Po mnenju zdravstvenih strokovnjakov in agencij, vključno s centri za nadzor bolezni in Svetovno zdravstveno organizacijo, je tveganje za prenos iz paketa zelo majhno. Centri za nadzor bolezni in Svetovna zdravstvena organizacija podpirajo njene izjave z lastnimi raziskavami. "Koronavirusi se najpogosteje širijo z dihalnimi kapljicami, ki se prenašajo s kihanjem in kašljanjem," so zapisali v CDC. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala podobne smernice, v katerih je poudarila, da je: "Verjetnost, da bo okužena oseba okužila komercialno blago, majhna, tveganje za prenos virusa, ki povzroča covid-19, iz paketa, ki je izpostavljen različnim pogojem in temperaturam, je tudi majhno." Če menite, da je površina okužena, očistite embalažo z raztopinami, ki vsebujejo od 62 do 71 odstotkov etanola, 0,5 odstotka vodikovega peroksida ali 0,1 odstotka natrijevega hipoklorita. Nedavna raziskava je pokazala, da se človeški koronavirusi lahko "učinkovito inaktivirajo" na površini v eni minuti. Priporočila za ravnanje s paketom, za katerega sumite, da ima okuženo embalažo: Izogibajte se plačevanju po povzetju, plačajte kupljene izdelke vnaprej.

Če je paket dostavljen na vaš domači naslov, ga ne prinesite v hišo/stanovanje. Potem ko ga prejmete na prostem, ga pred odpiranjem poškropite z razkužilom/alkoholno raztopino (pred odpiranjem in po njem razkužite roke in nosite zaščitne rokavice). Embalažo nato odložite v koš/smetnjak.

Če prevzemate paket drugje, bodite previdni, katere površine se dotikate, in se izogibajte premikanju v skupinah ljudi. Vsem mora biti mar za zdravje drugih. Ne glede na zelo majhno tveganje za okužbo prek paketov bodite odgovorni do sebe in drugih. Alive and kicking, vaša ekipa Optimist.

