Polnila si v obraz vbrizgava kar sama: Prej sem bila grda #video

Gledalce jutranje pogovorne oddaje na britanski televiziji ITV je v torek začudil pogovor z Anastasijo Pokreščuk, 31-letnico iz Kijeva, ki je svoj obraz močno spremenila s pomočjo hialuronskih polnil, tako imenovanih filerji. Ukrajinka je namreč samozavestno povedala, da je s svojim videzom neizmerno zadovoljna.

"Prej sem bila 'siva miška'," je izjavila o svojem videzu pred lepotnimi popravki, "mislim, da sem bila grda, čeprav moja mama pravi, da sem bila lepša kot zdaj. Prej sem se sramovala vsega: svojega glasu, svojega videza. Zdaj pa sem bolj eksotična."

Anastasija pred polnili in zdaj:

Polnila si v obraz vbrizgava kar sama in te posege celo deli s svojimi sledilci na Instagramu - ima jih skoraj 160 tisoč. V oddaji, v kateri je gostovala prek videopovezave, so gostili tudi estetskega kirurga, ki je bil nad njenim početjem zgrožen.

Kirurg: To je popolna norost

"Za takšne posege je potrebnega veliko znanja in izkušenj," je poudaril, "prav tako jih je treba izvajati v varnem okolju, ne pa v kuhinji ali kopalnici."

"Tudi ko to opravi izkušen zdravnik, se lahko pojavijo zapleti, kot so alergijske reakcije, vnetja in celo slepota," je opozoril, "toda zdravnik bo te zaplete prepoznal in bo znal ukrepati. Da se takšnega posega nekdo loti kar sam, pa je popolna norost."

Oglejte si še: