Pohodniške destinacije te pomladi

V hitrem tempu vsakdana so trenutki, ki jih preživimo z otroki, neprecenljivi. Skupni izleti v naravo, igrive pustolovščine na igrišču ali sproščeni sprehodi po mestu postanejo še bolj posebni, ko jih spremljajo smeh, radovednost in otroška brezskrbnost. Da bi bila pomlad še prijetnejša, smo poiskali nekaj predlogov za družinske izlete v naravo in aktivnosti na prostem, ki bodo popestrile skupne popoldneve in ob katerih se bo zabavala vsa družina.

Najlepše družinske pohodniške poti po Sloveniji

S pomladjo so tu vse toplejši dnevi, ki so končno tudi vse daljši ter kot nalašč za pohajkovanje po bližnji in daljni okolici v družbi najdražjih. Slovenija ponuja številne pohodniške poti, primerne za družine z otroki različnih starosti. Ponujamo vam nekaj predlogov za izlete, na katere se lahko odpravite že ob prvem sončnem koncu tedna.

Ker so pohodniške poti za otroke lahko različno zahtevne, smo predloge razvrstili od manj do bolj zahtevnih izletov. Kakšna pot je najprimernejša za vašo družino, pa boste najlažje presodili kar sami.

Pot okoli Blejskega jezera: Sprehod okoli jezera je primeren za otoke vseh starosti, celo tiste, ki med sprehodom še počivajo v vozičku. Ob pomladnih dneh boste med sprehodom lahko opazovali, kako se z znanilci pomladi prebuja narava, skupaj z otroki pa boste lahko tudi nahranili veličastne prebivalce jezera, labode. Na izletu se lahko s pletno zapeljete tudi do otoka ali pa si v eni izmed lokalnih kavarn privoščite kremno rezino.

Foto: Shutterstock

Soteska Vintgar: V Triglavskem narodnem parku na vas čaka slikovita soteska z lesenimi mostovi in razgibanimi potmi. Pot je kratka, a razgibana, zato je priporočljiva udobna obutev.

Slap Peričnik: Še ena kratka, a čarobna pot vas bo tokrat pripeljala do slapu Peričnik. Še posebej ob toplih dneh bo vodni prš na koži deloval osvežujoče. Če so vaši otroci že malce večji, se lahko skupaj podate tudi po poti za slap, kar bo celotno doživetje povzdignilo na še višjo raven.

Kopitnik nad Rimskimi Toplicami: Ta manj znana, a slikovita pot, na kateri se gozdne poti prepletajo s prečudovitimi razgledi, velja za delno zahtevno označeno pot, za katero ustrezno pripravljeni pohodniki potrebujejo dobri dve uri.

Velika Planina: Paša za oči v vseh letnih časih – Velika Planina navdušuje pohodnike vseh starosti. Popestrite si izlet še z vožnjo z gondolo, za piko na i pa si skupaj privoščite planinsko kosilo.

Bohinjsko jezero–slap Savica: Ta zmerno zahtevna pot z malo več stopnicami vas bo nagradila s čudovitim pogledom na slap. Če bodo imeli otroci še dovolj energije, se sprehodite še ob Blejskem jezeru ali pa raziščite njegovo okolico. Vse, kar potrebujete, sta sončen dan ter udobna in kakovostna obutev.

Prav udobje ima na pohodniških poteh ključno vlogo, zato je izbira ustrezne obutve, ki podpira otroško igrivost in starševsko energijo, izjemno pomembna.

Spomladanske aktivnosti na prostem za najmlajše

Če poleg celodnevnih pohodnih izletov iščete nove ideje za aktivnosti z otroki na prostem v bližnjem parku ali na domačem vrtu, pa vam že zmanjkuje idej, ste na pravem mestu. Poiskali smo nekaj predlogov za družinske radosti na prostem, za katere ne boste potrebovali posebnih priprav ali pripomočkov.

Nepozabne spomine lahko z otroki ustvarite tudi na precej preproste načine.

Lov na naravne zaklade – pripravite seznam zanimivih predmetov, ki jih morajo otroci najti v naravi, na primer storž, cvetlico posebne barve, kamenček zanimive oblike ali ptičje pero.

– pripravite seznam zanimivih predmetov, ki jih morajo otroci najti v naravi, na primer storž, cvetlico posebne barve, kamenček zanimive oblike ali ptičje pero. Ustvarjanje naravne umetnosti – med sprehodom po bližnjem gozdu ali parku skupaj zbirajte naravne materiale, kot so listi, veje in cvetovi, nato pa skupaj ustvarite umetniške slike ali mandale na tleh. Naj bodo tla pod nogami vaše slikarsko platno.

– med sprehodom po bližnjem gozdu ali parku skupaj zbirajte naravne materiale, kot so listi, veje in cvetovi, nato pa skupaj ustvarite umetniške slike ali mandale na tleh. Naj bodo tla pod nogami vaše slikarsko platno. Skrivnostna pustolovščina – organizirajte mini pustolovščino z namigi, ki vodijo do skritega zaklada. Lahko gre za domače piškotke, najljubšo knjigo ali preprosto srčno pismo, ki je lahko še najbolj dragoceno.

– organizirajte mini pustolovščino z namigi, ki vodijo do skritega zaklada. Lahko gre za domače piškotke, najljubšo knjigo ali preprosto srčno pismo, ki je lahko še najbolj dragoceno. Nočni pohod z lučkami – ko pade mrak, se odpravite na kratek sprehod z baterijskimi svetilkami in skupaj opazujte nočno naravo.

– ko pade mrak, se odpravite na kratek sprehod z baterijskimi svetilkami in skupaj opazujte nočno naravo. Domači športni poligon – na dvorišču ali v parku postavite mini ovire iz vrvi, stožcev ali lesenih palic ter se pomerite v spretnostnem teku.

Domišljijska pustolovščina – skupaj z otroki napišite zgodbo o namišljenem junaku in nato to zgodbo zaigrajte zunaj v naravi kot pravo gledališko predstavo.

Ustvarjanje najlepših družinskih spominov

Predstavljajte si nedeljsko popoldne v parku, ko vaš otrok z iskricami v očeh teče proti vam in vas z nasmehom izzove na tekmo. Ali pa spontan obisk obale, kjer skupaj bosonogi stopite v mivko, nato pa se udobno sprehodite ob vodi.

Tudi v mestnem vrvežu, ko s svojo hčerko raziskujete skrite kotičke starega mestnega jedra ali s sinom obiščete priljubljeno slaščičarnico, vam Skechers ponuja popolno udobje pri vsakem koraku.

Vse dogodivščine, ki jih doživite skupaj z najmlajšimi, čeprav se vam v tistem trenutki zdijo majhne, so v vašem in otrokovem spominu kamenčki v mozaiku, ki mu pravimo življenje. Za vaše otroke so to nepozabni spomini, ki jih bodo nosili s seboj vse življenje. Ne glede na to, ali raje pohajkujete po svetu, domačih krajih ali bližnjem parku, pomembno je, da se na pustolovščine odpravite skupaj ter z nasmehom na ustih in veseljem v srcu.

V teh trenutkih je ključno, da se lahko osredotočite drug na drugega, brez motenj in neprijetnosti zaradi neustrezne obutve.