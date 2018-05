"Pika na i? Nasmeh, poleg mojega afra, seveda." #UličniStil

Sonia Graunar Muparutsa je priljubljena vlogerka, ki s svojimi sledilci deli nasvete o modi in lepoti, še najraje pa o hrani. "Hrana je življenje," pravi. Ker je tudi prehranska strokovnjakinja, boste na njenem profilu vedno našli zdrave različice najbolj slastnih jedi.

Instagram profil vlogerke Sonie Graunar Muparutsa je poln navdihov: lepotnih, modnih in prehranskih. Obožuje modo, ličenje ter hrano in prav zaradi gurmanke v njej je postala tudi prehranska strokovnjakinja.

"Hrana je življenje! In moja najljubša jed so burgerji (smeh, op. p.). Po srcu sem res velika gurmanka. Ker pa ni vsa slastna hrana najboljša, za sledilce raje izpostavljam bolj polnovredne, a še vedno okusne obroke. Vse mora biti v nekem ravnovesju."

Foto: Ana Kovač

Glavno pri hrani? Stvari ne zapletajte!

Ker živimo v svetu, ko vsak dan nastane nova dieta, na trg prideta nov čudežni prašek ali čarobni čaj, ki vam bosta pomagala shujšati, poleg tega pa je že malo moje svetovalcev in strokovnjakov, je težko izluščiti bistvo.

Sonia pa pravi, da je vse zelo preprosto: "Pri prehrani ne zapletajte!" Najprej se je treba osredotočiti na osnove in določiti, kje je največja težava, ter jo začeti postopoma odpravljati."

Vsako telo je drugačno in ni ene univerzalne "diete", ki bi pomagala vsem, so pa neke osnovne smernice, ki bodo prišle prav vsakemu. Bi pa tukaj dodala, da je vedno treba poslušati svoje telo, to večina ljudi pozabi.

Bolj zdrav življenjski slog se trenutno učijo graditi tudi tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija. Pri tem jim pomagata osebna trenerja in prehranski svetovalec. Njihov napredek lahko spremljate od torka do petka ob 21.05 na Planet TV.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Poiščite zdrave različice svojih najljubših pregreh

Iz teorije v prakso: Sonia je pristašinja tega, da željo po sladkem zadovoljimo z bolj zdravimi različicami, kot pa da se povsem odpovemo sladkorju. "Ker smo vsi samo ljudje in nam pade sladkor, predlagam beljakovinske ploščice, vendar prej previdno preberite deklaracijo. Če na njej piše fitnes, še ne pomeni, da je zdrava. Še bolje pa je, da si sladice pripravljate sami, v katere dodate manj sladkorja ali pa nadomestke sladkorja."

Sama prisega na domač bananin sladoled, ki se v svetu fitnes imenuje "nicecream":

Sestavine za eno porcijo:

1 zamrznjena banana (naj bo bolj zrela in narezana na koščke),

70 ml mleka po želji (Sonia uporablja kokosovo mleko),

1 čajna žlička vaniljevega izvlečka,

1 jedilna žlica nesladkanega kakava.

Priprava: Sestavine damo v mešalnik in dobro premešamo.1, 2, 3 in zdrav bananin sladoled je narejen!

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Ob dnevih, ko trenirate, si lahko privoščite več

Če se zdravo in pametno prehranjujete ves čas, brez ekstremni diet, se vam ni treba odpovedovati najljubši hrani, ob dnevih, ko telovadite, pa si lahko privoščite še malce več. Sicer pa Sonia svetuje, naj bosta jedilnika ob neaktivnih in aktivnih dnevih podobna.

"Na dneve, ko treniramo, si lahko privoščimo malenkost več ogljikovih hidratov (seveda naj bodo to polnovredna živila, npr. rjav riž, polnozrnat kruh, ovseni kosmiči itd.), saj nam bodo le ti dali več energije za boljšo izvedbo treninga. Zato ima lahko zadnji obrok pred treningom (1-2 uri prej) več ogljikovih hidratov. Prav tako si po vadbi lahko privoščimo beljakovinski napitek, da nahranimo mišice."

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Druga najbolj priljubljena tema? Njena afro pričeska.

Kadar pa ljudje Sonie ne sprašujejo o hrani, jo o njenih laseh, saj ima bujno skodrano pričesko, ki kar kliče po dotikih. A tega nikar ne počnite, ne da bi jo prej prosili za dovoljenje.

"Sovražim, ko se me ljudje dotikajo brez vprašanja ali pa ko me sprašujejo o moji polti, koži in narodnosti, ne da bi mi rekli živjo, kako ti je ime ali kako si. To so zelo osebna vprašanja in menim, da neka stopnja spoštovanja in bontona mora biti."

To pa še ne pomeni, da se noče pogovarjati o svoji pričeski. Rada deli nasvete o njej, pove zgodbo o svojih laseh in o tem, kako jih je doživljala, ko je bila majhna, prav tako je ne moti, če jo kdo vpraša, ali se jih lahko dotakne. "To radovednost drugih doživljam že vse življenje in sem se je navadila."

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Zaradi frizerjev doživljala celo travme

Opaža pa, da se v Sloveniji ne posveča prav veliko pozornosti negi skodranih las, ki je povsem drugačna od nege ravnih las, pravi. "Ne govorim samo o tako skodranih laseh, kot jih imam jaz, ampak o klasičnih skodranih in valovitih laseh."

V naših trgovinah namreč ne najde primernih izdelkov, zato jih naroča iz tujine. Poleg tega ima slabe izkušnje s frizerji iz otroštva, pravzaprav kar travme. "Sem pa naletela tudi na frizerje, ki so se res potrudili zame in sem bila zadovoljna, ampak še vedno je glavna težava najti prave izdelke. Zato najbolj zaupam sama sebi in gurujkam z YouTuba, ki imajo podobne lase. Pri frizerju nisem bila že pet let, za svoje lase skrbim sama."

Foto: Ana Kovač

Izziv je tudi izbira pudrov

Omejena je tudi pri izbiri pudrov, saj na policah naših trgovin težko najde primernega zase. "Jaz nisem tako zelo temna, tako da mi tu pa tam še uspe najti odtenke zase, vendar je izbira zelo omejena."

Izbira pudrov pri nas se mi včasih zdi kar smešna, saj je ogromno deklet, ki so temnejše, imajo drugačne podtone ali pa sežejo v drugi ekstrem in so zelo svetle, pa imajo prav tako težave.

Sama obožuje mejkap, rada preizkuša nove izdelke, zato je njena kolekcija ličil precej velika. Čeprav pravi, da jo boste v treh četrtinah časa videli nenaličeno. "Zame je mejkap namenjen bolj posebnim priložnostim. Všeč mi je, da v mojem vsakdanu koža diha, samozavestno se počutim tudi brez ličil. Zanimiv nasvet: ko so te vsi navajeni, da večino časa nisi naličen, so toliko bolj navdušeni, ko si naličen (nasmeh, op. p.)."

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Najboljša modna dodatka: nasmeh in afro

Svoj ulični stil bi Sonia opisala kot preprost, ki sledi načelu manj je več. "Je casual, udoben in šik. To, da mi je udobno in se počutim dobro, mi pomeni več kot katerikoli trend. Včasih se rada poigram s kakšnim drznejšim kosom, da malo bolj popestrim celotno opravo, ampak v glavnem sem kar basic, kar zame ni žalitev, niti približno."

Tista pika na i videzu je zame osebno značaj oz. notranja energija, ki jo pokažemo navzven – kaže se v naših kretnjah, kako hodimo, se držimo – in pri meni najpomembnejši dodatek: nasmeh, poleg mojega afra, seveda (smeh, op. p.).

Z nakupovanjem ima sovražno-ljubezensko razmerje, predvsem zato, ker tisto, kar je dobro videti na manekenki ali lutki, na njej ni, ugotavlja. "Imam postavo peščene ure in težko najdem določene kose, največja težava se pojavi pri hlačah."

Trenutno najraje kupuje v cenovno dostopnejših trgovinah, butikih, pa tudi v trgovinah iz druge roke. "Prav tako z veseljem vzamem kakšen kos oblačila od prijateljice, ki ga ne nosi več."

Navdih največkrat najde na Instagramu, pa tudi na Ljubljančankah, za katere pravi, da se njihov ulični stil vse bolj izboljšuje.

Foto: Ana Kovač

Na hitro o:



... naj modnem kosu:

Rose gold dolga bomber jakna, kupljena na razprodajah v Vero Modi.



... dodatku, ki te spremlja vsak dan:

Torbica/nahrbtnik.



... kosu, ki ga ne bi nikoli oblekla:

Kitten petke.



... tem, česa v modi ni nikoli preveč:

Klasičnih kosov, ki jih lahko kombiniramo z vsem.



... modnem plusu in minusu Ljubljane:

Moda se zelo dviguje, ampak tudi zelo ponavlja.



... svoji modni ikoni:

Je nimam, ideje in navdih vlečem od več profilov.