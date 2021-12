Pantone je razkril barvo leta 2022

Pri podjetju za napovedovanje barvnih trendov Pantone so izbrali barvo leta 2022. To je odtenek pod imenom Very Peri, ki je mešanica modre in vijoličaste.

Gre za nov odtenek, ki ga do zdaj še ni bilo v obstoječem katalogu barv. Odtenek 17-3938 Very Peri spominja na sivko in je mešanica modrih tonov z vijoličasto rdečo. Modra barva ponazarja umirjenost in tradicionalnost, rdeča pa energijo in vznemirjenost.

"To je najsrečnejši in najtoplejši od vseh modrih odtenkov," je povedala izvršna direktorica Pantonejevega inštituta za barve Leatrice Eiseman in dodala, da barva simbolizira prihodnost. "Zaradi njenega rdečega podtona prinaša močan občutek novosti in prav novost je tisto, kar iščemo."

"V času, ko se premikamo v svet sprememb brez primere, izbor Pantone 17-3938 Very Peri prinaša novo perspektivo in vizijo zaupanja vredne in cenjene družine modrih barv. Very Peri, ki sicer zajema lastnosti bluesa, z vijoličasto rdečim podtonom prikazuje živahno, veselo držo in dinamično prisotnost, ki spodbuja pogumno ustvarjalnost in domiselno izražanje," pravi Eisemanova.

