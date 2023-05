Odprta tretja parfumerija Douglas

Oglasno sporočilo

Foto: Douglas

V nakupovalno središče Citypark Ljubljana je prispela nova poslovalnica Douglas, ki ljubiteljem lepotnih izdelkov in storitev ponuja še eno lokacijo za raziskovanje in uživanje. Odprtje nove poslovalnice Douglas je bil velik dogodek, ki je pritegnil pozornost ljubiteljev kozmetike.

Na odprtju se je zbralo veliko število obiskovalcev, ki so si ogledali razkošen prostor in raziskali pestro ponudbo parfumerije. Navdušenja tako na praznovanju kot tudi ob raziskovanju polic z ličili, parfumi in številnimi drugimi lepotnimi izdelki ni manjkalo.

Adrijana Bokan, izvršna direktorica parfumerije Douglas. Foto: Douglas

Izvršna direktorica parfumerije Douglas Adrijana Bokan je ob tej priložnosti povedala:

"Naraščajoči uspehi in nenehne inovacije v lepotni industriji so nas spodbudili k širitvi in ​​razvoju blagovne znamke Douglas v Sloveniji. Sledeč potrebam kupcev smo jeseni 2021 najprej predstavili spletno trgovino www.douglas.si, kar se je izkazalo za odlično poslovno odločitev, sledilo je odprtje prve fizične poslovalnice na Kongresnem trgu v središču glavnega mesta – Ljubljane. Marca je sledilo odprtje druge poslovalnice v nakupovalnem središču Supernova Ljubljana Rudnik, danes pa že stojimo pred novo, tole v Cityparku! Do leta 2025 načrtujemo odprtje še 13 poslovalnic in širitev v druge države jadranske regije.“

Odprtje so spremljale tudi posebne promocijske ponudbe, popusti in darila, ki so še dodatno razveselili goste, v naslednjih dneh pa bodo razveseljevali vse kupce.

Dogodek ob odprtju je pritegnil pozornost številnih znanih obrazov.

1 / 7 Uvodni govor Adrijane Bokan, izvršne direktorice Douglas Hrvaške in Slovenije. 2 / 7 Pika Zrim in Adrijana Bokan, izvršna direktorica Douglas Hrvaške in Slovenije. 3 / 7 4 / 7 5 / 7 Douglas CityPark tim z izvršno direktorico Douglas Hrvaške in Slovenije Adrijano Bokan. 6 / 7 Douglas CityPark tim z izvršno direktorico Douglas Hrvaške in Slovenije Adrijano Bokan. 7 / 7 Ajda Sitar in Tina Fabjan z Adrijano Bokan izvršno direktorico Douglas Hrvaške in Slovenije.

