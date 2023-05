Odkrili smo "must have" sandale Aldo za vse priložnosti

Oglasno sporočilo

Ravno pravi čas je, da zakorakamo v poletno sezono, kjer enostavno ne sme manjkati sandalov in udobnih natikačev. Mnogim ena najljubših obutev je sedaj na voljo v številnih barvnih kombinacijah. Glede na trenutne modne trende pa izstopajo predvsem modeli z visoko peto s tankimi paščki ter ravni sandali in natikači z manjšo, ploščato peto .

Foto: ALDO

Prav to poletje pa so v središču tudi malo drugačni sandali, taki s platformo. Atraktivne modele sandalov, ki bodo osvajali to poletje, smo odkrili znotraj kolekcije kanadske blagovne znamke Aldo, ki je dostopna v nakupovalnem centru Supernova Rudnik Ljubljana. Prav slednje so tudi letos del najbolj modernih modnih smernic tega poletja!

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Kratke ali dolge oblekice, krila … si ne moremo zamisliti brez sandalov. Še vedno namreč izstopajo prav sandali z ravnim podplatom, ki niso le praktični in udobni, ampak jih lahko tudi kombiniramo tako na poslovni kot casual "outfit". V ponudbi obutve Aldo v Supernovi Ljubljana Rudnik so na voljo številni modeli različnih barvnih kombinacij, izmed najbolj popularnimi pa izstopajo tisti v metalnih barvah, kot sta srebrna in zlata. Zanimivi dodatki, kot so trakovi in perlice, v kombinaciji z razigranimi in pisanimi motivi bodo navdušili prav vse modne ljubitelje, dobro pa bodo delovali na prav vse modne kombinacije − dnevni ali večerni styling in večna eleganca.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Ko pa bi se radi počutili vse bolj ženstveno, bodo vaš prvi izbor zagotovo sandali na pete, ki bodo v vsak videz vnesli izbrana glamur in eleganco. In brez zadržkov bodo lepo izpopolnili vsak svečan modni izhod. In ker je to sezono vse usmerjeno prav v udobnost, zelo izstopajo sandali s platformo. Z nekoliko več retro pridiha lahko sandale s platformo dobimo v različnih barvnih niansah, popolno pa bodo delovali na krila, kratke ali dolge hlače, jeans …

Vsi tisti, ki pa prisegajo na minimalizem in bodo morda želeli zaobiti prihajajoči trend sandalov s platformo, lahko še vedno posežejo po klasiki. Modni sandali s tankimi trakovi predstavljajo večni simbol sofisticiranosti.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Odhod na plažo ali prijeten sprehod po mestnem središču lahko sedaj zaokrožite s sproščeno in moderno obutvijo. Modeli natikačev Aldo so primerni tako za dnevne kot tudi za večerne kombinacije. Ravne modele natikačev, modernega videza, raznolikih poletnih barv … lahko kombinirate tako z raznolikimi oblekicami, mini ali maxi krili kot tudi z lanenimi hlačami ipd. Ravne natikače in tiste s peto lahko nosite skoraj pri vseh modnih kombinacijah, zadnja leta pa vse bolj izstopajo kombinacije "oversized" ali prevelikih srajc in puloverjev …

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Vas zanima, kje kupiti "must have" poletne modne sandale in natikače? Atraktivne in moderne sandale in natikače, ki vam bodo polepšale poletne dni, lahko najdete v kolekciji Aldo za pomlad/poletje, ki je dostopna v poslovnici Aldo v Supernova centru Ljubljana Rudnik.

Naročnik oglasnega sporočila je ALDO.