Nuša Derenda po 22 letih znova oblekla znameniti kombinezon #foto

Fotografijo, na kateri je oblečena v črno-rumeni kombinezon, je Derenda delila na svojem profilu na Instagramu in pojasnila, da ga je oblekla za nastop v Madridu. "Leta 2001 sem ta kombinezon nosila na Evroviziji in s skladbo Energy pustila velik pečat. Tako velik, da me OGAE Eurovision Fan clubs še vedno z veseljem pokličejo za nastop. Tokrat sem bila v Madridu in po 22 letih zopet nastopila v tem kombinezonu," je zapisala.

Najboljša uvrstitev Slovenije na Evroviziji

Nastop Nuše Derende na Evroviziji velja za eno izmed dveh najboljših uvrstitev Slovenije na tem tekmovanju. Sedmo mesto je leta 1995 dosegla že Darja Švajger s pesmijo Prisluhni mi, Nuša Derenda pa je uvrstitev nekaj let pozneje izenačila.

Nuša Derenda in Darja Švajger sta tudi edini, ki se jima je v vseh letih uspelo uvrstiti med deseterico najboljših.

Na omenjenem tekmovanju, ki je bilo v danski prestolnici København, je leta 2001 sicer slavila Estonija s pesmijo Everybody, ki sta jo izvedla Tanel Padar in Dave Benton.

Nuša Derenda leta 2001 v znamenitem rumeno-črnem kombinezonu. Foto: Guliverimage

