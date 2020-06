Nasveti za sijočo polt pred začetkom pravega poletja

Najpomembnejši nasvet: dovolj tekočine

Naše telo je v 70 odstotkih sestavljeno iz vode, zato moramo vedno poskrbeti, da bomo dobro hidrirani. Po vseh priporočilih bi morali spiti dva litra tekočine na dan. Voda ima vlogo pri uravnavanju telesne temperature, oskrbuje celice s hranili in kisikom, odplavlja odpadne snovi, varuje organe in vezivna tkiva. Tudi naša koža lahko opravlja svojo funkcijo, ter pri tem pa ostane prožna, napeta in polna, če pijemo zadosti tekočine.

Izsušena koža je prvi znak, da ne pijemo dovolj. Naš vsakodnevni cilj bi moral biti: spiti vsaj dva litra tekočine na dan. Voda je velika prijateljica naše kože. Če želimo napeto, sijočo in gladko polt, se lahko zanesemo nanjo. Pomanjkanje vode se takoj pokaže z razpokanimi ustnicami in izsušeno kožo, in ni boljšega sredstva proti gubam, kot je poln kozarec sveže vode.

Maske za enakomerno in nahranjeno polt

Stres in nenehno hitenje se kažeta tudi s posledicami na koži, ki je vedno bolj utrujena. Privoščimo si popolno razvajanje v udobju domače kopalnice. Enkrat do dvakrat tedensko kožo oskrbimo s hranilnimi snovmi.

1. Med in limona: To sta dve kuhinjski sestavini, ki imata tudi protimikrobne lastnosti, nam lahko pomagata doseči sijočo polt. Zmešamo sok polovice limone in eno do dve žlički medu. Nanesemo na obraz in pustimo delovati vsaj dvajset minut. Speremo z mlačno vodo in nežno osušimo ter namažemo z dobro vlažilno kremo.

2. Ovseni kosmiči in avokado: Ti dve sestavini sta popolna rešitev za osebe z občutljivo kožo. Ovseni kosmiči delujejo pomirjujoče in zmanjšujejo videz rdečice na obrazu, medtem ko avokado lepo hidrira ter zmanjša občutek srbenja pri suhi koži. V vodi skuhamo pol skodelice ovsenih kosmičev in dodamo pretlačen avokado. Dobro premešamo in nanesemo na obraz ter pustimo delovati od deset do 15 minut oziroma dokler se ne posuši. Speremo z mlačno vodo in narahlo obrišemo.

3. Banana in jogurt: Za nego kože, ki kaže prve znake staranja, je kombinacija banane in jogurta odlična zamisel. Banana vsebuje kalij, vitamina E in C, jogurt pa nasploh velja kot ključ do pomlajenega videza kože. Pol banane zmečkamo in zmešamo z eno do dvema žlicama navadnega jogurta. Na obrazu pustimo delovati približno dvajset minut oziroma dokler se ne posuši. Speremo in nežno obrišemo obraz.

Pilingi za pomoč pri obnavljanju kože

Med pripravami na poletje je pomembno, da s kože odstranimo odmrle kožne celice. To naredimo najlažje s preprostimi pilingi, ki poskrbijo, da koža lažje vpije blagodejne sestavine negovalnih izdelkov. S pilingom pospešimo naravni proces obnavljanja kože. Zanj si vzemite čas enkrat na teden do enkrat na mesec.

Za mastno kožo: solni piling

V skodelici zmešamo žličko drobne soli, nekaj kapljic olivnega olja in žlico medu. Zmes mora postati enakomerno gladka. Piling narahlo vtremo v kožo, malce pomasiramo in pustimo delovati nekaj minut, da učinkovine iz soli začnejo delovati. Če uporabljamo piling za celotno telo, lahko uporabimo tudi malce bolj grobo sol.

Za suho kožo: sladkorni piling

V skodelici zmešajte žličko olivnega ali mandljevega, lahko tudi kokosovega olja, ki na kožo deluje blagodejno, in dve žlički sladkorja, ki je močni naravni vlažilec kože. Namesto sladkorja lahko uporabimo pšenični zdrob in ga kombiniramo z medom ali avokadom.

Kopeli za sprostitev in različne težave

Po napornem dnevu prija sproščujoča kopel v vroči vodi z dodatki raznih soli in naravnih dišav. Kopel odžene utrujenost in nas pripravi na zaslužen nočni počitek.

Za sprostitev: V polno kad vode si natresimo nekaj žlic sivkinih cvetov in tri žlice kopalne soli. Pustimo nekaj časa, da učinkovine začnejo delovati in uživajmo v sproščujoči kopeli.

Za energijo: Za kopel s poživljajočim učinkom si v kad natočimo vročo vodo, dodajmo sveže ali posušene liste mete in kapljico eteričnega olja mete. Takšna kopel nas bo napolnila z energijo.

Proti bolečinam: Pri bolečinah v mišicah v polno kad dodamo nekaj kapljic eteričnega olja evkaliptusa, bergamotke, sivke ali rožmarina. Proti bolečinam v mišicah pomaga tudi jabolčni kis, ki ga dodamo topli vodi, in sicer približno dve skodelici. Jabolčni kis zavira nastajanje mlečne kisline, ki se sprošča iz bolečih mišic.

Za piko na i: dobra masaža

Občasna masaža je tista pika na i, s katero poskrbimo za naravno ravnovesje telesa. Pustimo se razvajati profesionalnim rokam v masažnih salonih. Masaža vpliva na lepši videz kože, pospešuje okrevanje po naporni vadbi, vpliva na imunski sistem in izboljša prekrvavitev telesa. Od vrste in intenzivnosti pritiskov med masažo je odvisen njen učinek – lahko nas sprosti in umiri ali pa nam pomaga do večje splošne vitalnosti.

