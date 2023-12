Na praznovanju Colmarjevih sto let številni znani obrazi #foto

V Narodni galeriji v Ljubljani je v četrtek potekalo praznovanje stoletnice italijanske blagovne znamke Colmar. Soorganizator dogodka je bil generalni uvoznik kultnih oblačil za Slovenijo in Hrvaško, Bora Sport Group iz Izole. Dogodka so se udeležili številni znani obrazi iz sveta športa in javnega življenja.

Od vrhunskih športnikov so se dogodka v Narodni galeriji udeležili tudi prejemniki najprestižnejših lovorik, med njimi Bojan Križaj, Jure Košir in Robert Kranjec ter aktualni smučarski asi Štefan Hadalin, Žan Kranjec, Gloria Kotnik, Rok Marguč in Tim Mastnak. Kulinarično je dogodek obogatil chef Tomaž Kavčič, pevski pečat je dodala vsestranska umetnica Astrid Kljun, scenarijsko in režijsko pa je nad projektom bdela Metka Albreht.

Več fotografij z dogodka najdete v spodnji fotogaleriji:

1 / 23 Regina in Nik Škrlec 2 / 23 Chef Tomaž Kavčič, igralec Jernej Kuntner, modni guru Milan Gačanović - Gacho 3 / 23 4 / 23 Alpski smučarji Štefan Hadalin, Tijan Marovt, Žan Kranjec 5 / 23 Gloria Kotnik, deskarka na snegu 6 / 23 antropologinja in strokovnjakinja za strateške komunikacije Jerca Legan in igralec Jernej Kuntner 7 / 23 Matjaž Ambrožič; Nika Ambrožič Urbas 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

Foto: Mediaspeed

Gosti iz sveta mode, nekdanji in aktualni vrhunski športniki, predstavniki športnih zvez, ambasadorji blagovne znamke Colmar, diplomati ter poslovni partnerji so na razstavi najbolj kultnih oblačil in fotografij zgodovinskih prelomnic slavili visoki jubilej legendarnega proizvajalca vrhunskih športnih oblačil in urbane mode.

"Častimo blagovno znamko, spoštujemo zgodovino, a le z odločnim pogledom v prihodnost lahko dosežemo zastavljene cilje, ki jih usmerjamo v izboljšanje proizvodnih procesov, inovativnost in trajnostne koncepte. Znotraj podjetja širimo prodajni asortiment in izboljšujemo uporabniško izkušnjo, hkrati pa krepimo vezi z našimi distributerji po vsem svetu," je v uvodnem nagovoru povedal vodja prodaje in marketinga v Colmarju Stefano Colombo, sicer predstavnik že četrte generacije tega družinskega podjetja iz Monze.

Blagovna znamka inovira procese izdelave oblačil neprekinjeno od leta 1923

Blagovna znamka Colmar razvija in zapoveduje tekstilne trende ter inovira procese izdelave oblačil neprekinjeno od leta 1923. Ima tehnično izpopolnjena športna oblačila, ki jim sledi vsa Evropa. Po Colmarjevi viziji se ozirajo tudi ZDA, prisoten pa je tudi na Japonskem.

V njej je prepoznala presežke tudi slovenska alpska smučarska reprezentanca. Pod uradnim pokroviteljstvom Colmarja, poleg slovenske, smučata še italijanska in francoska smučarska reprezentanca. Vse večja je Colmarjeva navzočnost tudi na področju urbane mode. Njegov dolgoletni partner je izolsko podjetje Bora Sport Group. Generalni uvoznik Colmarja za Slovenijo in Hrvaško je že več kot deset let.

Direktor podjetja Bora Robert Šterpin je poudaril, da uspeh na trgu kreirajo zadovoljni kupci in športniki, zato se bodo v podjetju še naprej trudili za visoko raven podpore tako prodajalcem kot športnim zvezam in klubom.

