V pariškem Muzeju dekorativnih umetnosti je na ogled razstava kreacij pionirske modne oblikovalke Iris van Herpen. Za oblikovalko, katere radikalne kreacije so pritegnile vrhunske glasbenike, kot so Bjork, Beyonce in Lady Gaga, je moda način "preoblikovanja človeka", piše francoska tiskovna agencija AFP.

Odprtja razstave z naslovom Iris van Herpen: Oblikovanje čutov sta se v torek po pisanju AFP udeležili tudi nizozemska kraljica Maxima, ki je nosila eno od oblikovalkinih kreacij, in prva dama Francije Brigitte Macron.

"Moda je lahko intelektualni izraz, nekaj, kar presega lepoto," je za AFP povedala 39-letna nizozemska modna oblikovalka. "Povezana je lahko z vsemi plastmi življenja, z arhitekturo, znanostjo, biologijo, naravo, z vsem, kar je pomembno," je dodala.

Iris van Herpen je pionirka na področju združevanja širokega nabora tehnologij in mode. Med prvimi je predstavila obleke, natisnjene s 3D-tiskalnikom, ideje pa črpa tako iz mikroskopske fotografije in posnetkov vesolja kot tudi arhitekture in še številnih drugih področij.

Na ogled obleka, natisnjena s 3D-tiskalnikom

Na ogled je tudi obleka, natisnjena s 3D-tiskalnikom, ki jo je oblikovala skupaj z arhitektom Danielom Widrigom. "To je zame zelo pomemben kos, saj je bil to prvi pravi 3D-tisk, ki sem ga naredila leta 2010," je Iris van Herpen povedala ob njej.

Dodala je, da je do tedaj ustvarjala le v polju tradicionalne obrti, na tisti točki pa je začela sodelovati z arhitekti in znanstveniki. "Iz teh disciplin nisem začela le črpati navdiha, ampak tudi sodelovala z njimi, kar je resnično dvignilo moja oblačila na novo raven," je povedala.

Med razstavljenimi kreacijami so takšne, ki so videti kot zapleteno izdelana okostja, bleščeče obleke, ki temeljijo na podobah vesolja, in obleke, ki spominjajo na cvetenje planktona v morju.

Za Iris van Herpen, ki na tednu visoke mode v Parizu sodeluje že več kot desetletje, poznavalci pravijo, da je eno tistih imen, ki v zadnjem času najbolj ostane v spominu. "V zgodovini mode ima povsem posebno mesto," je povedala modna strokovnjakinja Cloe Pitiot ter dodala, da Iris van Harpen združuje "prefinjenost in kompleksnost, pa tudi poezijo in filozofijo". Foto: Guliverimage

Na vprašanje, ali so ta oblačila primerna za nošenje, Iris van Harpen odgovarja, da vsekakor so. "Po izobrazbi sem plesalka, zato pri ustvarjanju resnično razmišljam o gibanju, saj gre za preoblikovanje telesa," je povedala oblikovalka, ki je odraščala na nizozemskem podeželju in se že od mladih nog ukvarjala s klasičnim in sodobnim plesom.

To ji je pomagalo tudi pri sodelovanju z izvajalkami, kot sta Beyonce in Lady Gaga. O njih je povedala: "To so zelo močne ženske, ki imajo svoje lastno vesolje. Ko oblikujem za njih, moram seveda razmišljati o njih v gibanju - na odru bodo plesale. Rada razmišljam o njihovem načinu gibanja in plesa."

"Iris van Herpen ustvarja zapuščino, ki bo enakovredna zapuščini Alexandra McQueena"

Po besedah direktorice Muzeja dekorativnih umetnosti Christine Macel ustvarja zapuščino, ki bo enakovredna zapuščini Alexandra McQueena, pri katerem se je šolala. "Ustvarila je izjemno močno in edinstveno vesolje, ki nima posnemovalcev," je dodala.

Razstava bo na ogled do 28. aprila.