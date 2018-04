Modne navdušenke, pozor: to je nakit, ki bo zaznamoval leto

ZAŽARITE Z NOVO LINIJO PANDORA SHINE

To je dodatek, ki se ga marsikatera ženska najbolj razveseli in res ne potrebuje posebnega razloga, da bi si ga privoščila. Še toliko bolj pa se v srcu zasidrajo tisti dragoceni kosi, ki lastnico spomnijo na pomemben trenutek, osebo ali energijo, ki ji je zaznamovala življenje.

Vedno bolj je zato priljubljen nakit z dodano vrednostjo oziroma globljim pomenom. Pomen, ki je lahko viden in jasen vsem ali pa le lastnici, ki nosi nakit. Z različnimi obeski, črkami ali vgraviranimi verzi zapestnice, verižice in prstani dobijo osebno noto.

Ravno to je bistvo enega izmed svetovno najbolj znanih ponudnikov nakita – blagovne znamke Pandora, ki slovi po ročno dokončanem sodobnem nakitu iz visokokakovostnih materialov po dostopnih cenah in unikatnem dizajnu.

Navdihuje ženske, da poudarijo svojo edinstvenost in izrazijo osebni stil. Stilsko dovršen in ženstven nakit Pandora zajema nepozabne trenutke in osebne vrednote v življenju.

Zbiranje čarobnih trenutkov

Pri nakitu Pandora gre za zbiranje čarobnih trenutkov v obliki amuletov iz srebra, zlata ter mešanice zlata in srebra. Vsak od njih zajema, ceni in slavi posebne trenutke, ki jih želite shraniti. Z zapestnico, ki ji ob vsaki posebni priložnosti dodajate obeske, se lahko vedno spomnite sreče, ki vas je obdala v določenem obdobju – na izjemnem potovanju, ob spoznanju največje ljubezni, ob poslovnem uspehu, ob rojstvu otroka ali pa ob priložnosti, ki je posebna samo za vas. Zapestnice in tudi verižice so kosi nakita, ki vsak zase pripovedujejo zgodbo lastnice, ki jo nosi.

Znamka Pandora je bila ustanovljena v Köbenhavnu leta 1982, ko sta idejo o posebnem nakitu dobila zlatar Per Enevoldsen in njegova žena Winnie. Pandorine zapestnice lahko nosite prazne ali pa dodate obeske, ki naj bi jih izbirali ob posebnih trenutkih in s tem ujeli spomine ter jih nato vedno imeli s seboj.

Zažarite z novo linijo Pandora Shine

To sezono pa Pandora razveseljuje z novo, s soncem obsijano linijo Pandora Shine, sestavljeno iz srebra z 18-karatno zlato prevleko, ki bo zagotovo poskrbela, da boste zablesteli v velikem slogu. Natančno obdelane čebelice, oblike satja in sončni motivi nakita serije Bee Mine (op. bodi moj/-a) in Rays of Sunshine (sončni žarki), ki ponazarjajo osebno moč žensk. Z vsakim kosom nakita boste zasijali z vso svojo avtentičnostjo in dodali osebno noto vašemu videzu.

Kolekcija je navdahnjena s krasnim sončnim sijajem, prečudovitim zlatim odtenkom, s katerim poudarja osebnost in edinstvenost dame, ki ga nosi, dopušča ženski občutek kreativnosti in samoizražanja ter zasije od znotraj navzven.

S premiero kolekcij nakita Bee Mine in Rays of Sunshine, pa tudi kultnih Pandorinih dizajnov in stilov omejenih izdaj, je Pandora Shine popolna za ustvarjanje osupljivih, zagorelih videzov. Pomešajte, kombinirajte in stilirajte nove kose Pandora Shine na edinstven način, ki poudarja vaš naraven sijaj. Zasijte v novih prečudovitih odtenkih.

Prihajajo sonce in sončni žarki

Pomlad je namreč čudovit čas za osvežitev vašega videza. Uporabite obeske Pandora Shine in viseče obeske, da pridobite nov, močnejši in toplejši izraz.

Nova kolekcija nakita Rays of sunshine je sestavljena iz motivov spomladanske narave in čudovitih sončnih žarkov, ki prebudijo vse okoli nas.

Razkošni rumeni in oranžni odtenki ustvarijo čudovito zgodbo nove kolekcije z mojstrsko ročno dokončanimi detajli. Nove inovativne ogrlice, zapestnice in obeski se čudovito lesketajo, vanj pa so odtisnjeni očarljivi sončni motivi.

Obvezni kosi nakita te sezone se čudovito ujamejo s kultnimi Pandorinimi dizajni, ki so zdaj na voljo tudi v kolekciji Pandora Shine. Pomešajte in kombinirajte izdelke za edinstven in sijoč način. Dovolite, da vaša osebnost zasije v vseh pogledih.

Moja čebelica

Nova kolekcija Pandora Shine pa se predstavlja tudi s posebno linijo, nastalo po navdihu čebelice. Navdihujejo jo bogata, bleščeča barva medu, močne in igrive čebele ter geometrijske oblike čebelnjaka. Nakit prinaša občutek, da se začenja novo razburljivo poglavje v življenju.

Čebela je občutljiva in hkrati močna, predstavlja simbol sodobnih žensk, ki vedno spreminjajo izzive v nekaj lepega in znajo uživati v dnevu. To je čisti nektar za stilske občutke.

Prefinjena in živahna čebela zasije kot sodobna prispodoba ženske energije. Dekadentne črte in oblike čebeljega panja oblikujejo eleganten klasičen nakit in vzbujajo val navdušenja z zlato kovino, bleščečim emajlom, sijočimi detajli in vrhunsko izdelavo. Razvajajte se z luksuznim kosom nakita, preden "odleti" naprej.

Nova zlata doba

"Zlato so oboževali že od nekdaj, saj je brezčasno. Deluje kraljevsko in razkošno. Včasih so zlato povezovali s soncem in možatostjo, medtem ko je bilo srebro povezano z luno in ženstvenostjo. Ženske vedno želijo izraziti te kontraste," sta ob predstavitvi linije Pandora Shine dejala Francesco Terzo in A. Filippo Ficarelli, Italijana, ki sta najbolj zaslužna za nastanek omenjene linije.

Eden od njunih ciljev je bil namreč nadgraditi nakit Pandora z novo zlato kovino, s katero bi se v kombinaciji s srebrom in rožnato kovino Pandora Rose zalesketali v treh kovinskih odtenkih.

Zlata je trendovska barva te sezone, ki jo morate nositi ne glede na to, ali boste oblekli kavbojke, razkošne pletenine ali pa ste se odločile za elegantno opravo.

"Obožujemo kontraste, npr. ko se ženska odloči za minimalističen ali maksimiziran videz. Tanke in močne linije skupaj. S kombiniranjem lahko izrazite globlje plasti svoje osebnosti. Z modrimi kavbojkami in majico ste lahko super ženstveni ali super seksi – odvisno, kako nosite nakit. Nakit je imel že od nekdaj takšen učinek," pravita italijanska oblikovalca, podpredsednika kreativnega direktorja danske blagovne znamke.

Pomlad je čas, ko instinktivno želite osvežiti svoj videz za čudovit letni čas, ki prihaja. Nakit Pandora Shine je kot nalašč za začetek tega novega, močnejšega, toplejšega izraza. Zasijte vedno, tudi to sezono.

NASVET: Kako očistiti in spolirati pozlačeni srebrni nakit? Da ohranite lesk pozlačenega nakita, ga polirajte z mehko polirno krpo. Previdno ga splaknite v mlačni milnici in ga nežno obrišite z mehko krpo, da se osuši. Izogibajte se uporabi polirnih tekočin, ultrazvočnega čiščenja in kemikalij. Izogibajte se stiku z ličili, kremami, parfumi in losjoni, ter ga snemite pred kopanjem, plavanjem in športnimi aktivnostmi. Nakit hranite ločeno v primerni embalaži, da ga ne opraskate.

O BLAGOVNI ZNAMKI PANDORA

Unikatni in detajlni dizajni Pandora v kombinaciji s tradicionalno izdelavo in sodobno tehnologijo so na prodaj v več kot stotih državah na šestih celinah na približno 7.800 prodajnih mestih, vključno z več kot 2.400 konceptualnimi trgovinami. Ustanovljena je bila leta 1982, njen sedež pa je v Köbenhavnu na Danskem, Pandora zaposluje več kot 27.300 ljudi po vsem svetu, od katerih je približno 13.200 na Tajskem, kjer podjetje izdeluje svoje izdelke. Pandora je na javnem seznamu borze NASDAQ Kopenhagen na Danskem. Leta 2017 je bil celoten prihodek 22,8 milijarde danskih kron (približno 3,1 milijarde evrov).

Za več informacij obiščite www.pandoragroup.com ali naj vas navdihne www.pandora.net