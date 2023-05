Modna zgodba z Gajo Prestor

Oglasno sporočilo

Letošnje vroče dni je modna navdušenka Gaja Prestor že izkusila na Tajskem, kamor je vzela svoj izbor poletnih oblačil iz aktualne Liscine kolekcije . Gajina modna poletna zgodba je prežeta z igro energičnosti in barvitosti, kakršna je tudi letošnja modna zapoved za kopalke in poletni videz.

Kolekcija kopalk in oblačil: Lisca, seriji Olbia in Palma. Foto: Gaja Prestor

In kaj jo je prepričalo pri izboru teh kosov? Eksplozivne barve, nenavadne kombinacije barv in vzorci, s katerimi kljubujemo standardom. In prav to kolekcijo kopalk Lisca dela edinstveno, drzno in samosvojo.

Aktualno je plastenje prosojnih kosov, modno in nosljivo na plaži, zabavah, družabnih dogodkih, pa tudi na pohajkovanjih po obmorskih krajih. Vintage tisk od nog do glave bo zagotovo naredil najmočnejši vtis, ki si ga tokrat lahko privoščite.

Kopalke v različnih kombinacijah z vrhnjimi kosi postajajo stilske kreacije za različne priložnosti.

Nekateri kosi pa celo presegajo sezonske omejitve in marsikateri bo všeč, da lahko postanejo del garderobe tudi v kasnejših sezonah.

