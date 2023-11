Mixa – francoski strokovnjak za občutljivo kožo predstavlja tri nove napredne večnamenske kreme

Oglasno sporočilo

Mixa že 100 let skrbi za občutljivo kožo. Francoski strokovnjak za občutljivo kožo to zimo na vaše kopalniške police prinaša visoko učinkovitost v kombinaciji z maksimalno toleranco za navlaženo, prožno, gladko kožo, ki je videti zdrava.

Foto: Loreal

Izdelki Mixa so namenjeni vsej družini – od dojenčkov, otrok, prek staršev, do babic in dedkov. So hipoalergeni, formulirani pod zdravniškim nadzorom, primerni za različne tipe občutljive kože, njihova učinkovitost pa je klinično dokazana. Izdelki Mixa prinašajo kakovost, ki jo priporočajo neodvisni medicinski strokovnjaki, po dostopni ceni. Preproste formule, brez odvečnih sestavin, ki bi obremenjevale občutljivo kožo, zagotavljajo visoko učinkovitost in maksimalno toleranco.

DOGODEK #LABPROVENLIFEPROVEN

Mixa je svoje učinkovite, visokotolerantne izdelke za nego občutljive kože predstavila na svojem prvem dogodku v Sloveniji, ki je potekal v ljubljanskem Cankarjevem domu, pod geslom #LabProvenLifeProven. V družbi medijev, znanih obrazov in poslovnih partnerjev je Mixa skupaj s strokovnjaki in pod moderatorsko palico radijske voditeljice Jane Morelj, razbijala mite o občutljivi koži.

Jana Morelj Foto: Loreal

Dr. Tanja Prunk Zdravković, dr. med., specialistka dermatovenerologije, je na okrogli mizi dejala:

»Občutljiva koža je stanje, ki lahko prizadene osebe z različnimi tipi kože – od suhe, normalne, mešane do mastne. Najpogostejši simptomi, ki spremljajo stanje občutljive kože, so srbečica, zategovanje, rdečina in neprijeten pekoč občutek. Zelo pomembno je, da občutljivi koži ustrežemo in za nego izberemo izdelke, ki so razviti pod dermatološkim nadzorom, testirani prav na občutljivi koži in ki vsebujejo negovalne sestavine, kot so ceramidi, maščobne kisline in pantenol.«

Dr. Tanja Prunk Zdravković, dr. med., specialistka dermatovenerologije Foto: Loreal

Strokovne razprave se je udeležila tudi Maja Koprivnikar, diplomirana babica, na spletu znana kot @babicamaja, ki je spregovorila o spremembah na koži, ki jih ženske doživijo v nosečnosti in poporodnem obdobju:

»V nosečnosti se ženska spreminja, tako psihično kot fizično. In tudi koža, naš največji organ, ni nobena izjema. Nosečnice imajo pogosto težave s suho kožo, srbečico, strijami, hiperpigmentacijskimi madeži, pogost pa je tudi nosečniški dermatitis. Svojim strankam vedno svetujem uporabo hranilnih, vlažilnih oz. mastnih izdelkov za povečanje prožnosti kože v nosečnosti in zmanjševanje srbečice.«

Maja Koprivnikar, diplomirana babica, na spletu znana kot @babicamaja Foto: Loreal

Svojo izkušnjo je delila tudi Ana Obal, mama 3-letnega fantka, ki je zelo zgodaj zbolel z atopijskim dermatitisom.

»Moj 3-letni deček je z atopijskim dermatitisom zbolel že pri enem mesecu. Po začetnem šoku in hospitalizaciji ter terapiji s kortikosteroidi, sem začela iskati dostopne opcije za nego njegove zelo suhe kože. Zaveznika sem našla ravno v znamki Mixa, ki nam še danes pomaga zmanjševati izbruhe atopijskega dermatitisa, kožo mojega sina pa ohranjati negovano in nahranjeno.«

Katja Dolenc, predstavnica znamke Mixa, pa je predstavila znamko in njeno aktualno inovacijo – tri večnamenske kreme, namenjene različnim potrebam občutljive kože:

»Naša koža je naša realnost – včasih se v njej počutimo udobno, včasih ne, in izdelki Mixa so tukaj, da nam pomagajo, da se počutimo najboljše v svoji koži. So nežni, a učinkoviti, formulirani pod zdravniškim nadzorom, a hkrati cenovno dostopni. Znamka ponuja široko paleto izdelkov, formuliranih za različne težave, ki pestijo osebe z občutljivo kožo – od dehidrirane, suhe, zelo suhe in k atopiji nagnjene kože, do mastne kože, nagnjene k aknam in nepravilnostim. Danes ponosno predstavljamo tri večnamenske kreme Mixa, ki odgovarjajo na različne potrebe občutljive kože.«

Jana Morelj, Katja Dolenc, Maja Koprivnikar, Ana Obal in dr. Tanja Prunk Zdravković Foto: Loreal

ODKRIJTE SVOJO MIXO

Mixa to zimo predstavlja tri napredne večnamenske kreme z visoko vsebnostjo aktivnih sestavin, katerih učinkovitost je klinično dokazana. Zasnovane so, da nahranijo in ščitijo različne potrebe občutljive kože.

MIXA OBNOVITVENA KREMA ZA OBRAZ, TELO IN ROKE ZA GROBO IN SUHO KOŽO Foto: Loreal MIXA OBNOVITVENA KREMA ZA OBRAZ, TELO IN ROKE ZA GROBO IN SUHO KOŽO – formula 10% [UREA + NIACINAMID] pomiri kožo in opravi nežen piling. Krema zmanjšuje grobost in hrapavost, kožo pa naredi mehko in gladko. UREA je znana po svojih gladilnih in regeneracijskih, NIACINAMID pa po zaščitnih lastnostih. Krema že po prvem nanosu zgladi hrapavost, zmanjša luščenje ter prinaša 48-urno zaščito in obnovo. Pomirjujoča tekstura zagotavlja lahek občutek na koži.

MIXA VEČNAMENSKA KREMA ZA KREPITEV ZAŠČITNE PREGRADE KOŽE Foto: Loreal MIXA VEČNAMENSKA KREMA ZA KREPITEV ZAŠČITNE PREGRADE KOŽE je namenjena negi in zaščiti zelo suhe kože vse družine. Formula 10% GLICERIN + SKVALAN + CERAMIDI krepi kožno pregrado, ohranja vlažnost v koži in jo ščiti pred intenzivno suhostjo. Krema je brez vonja, njena nežna tekstura pa ni mastna in se hitro vpije.



MIXA KREMA ZA OBNOVITEV ZAŠČITNE PREGRADE KOŽE Foto: Loreal MIXA KREMA ZA OBNOVITEV ZAŠČITNE PREGRADE KOŽE je namenjena negi suhe in k atopiji nagnjene kože. Formula 13% [GLICERIN, OMEGA 6&9, PANTENOL] v hipu pomiri kožo. PANTENOL je znan po svojih pomirjevalnih lastnostih, GLICERIN po intenzivnih vlažilnih in zaščitnih, OMEGA 6 in 9 pa po gladilnih in hranilnih lastnostih. Rezultat: deluje na 4 simptome kože, nagnjene k atopiji: srbenje, rdečica, hrapavost in suhost. Krema je brez vonja, tekstura je nemastna, se hitro vpije ter ponuja 48 ur prijetnega učinka.

Vsi izdelki MIXA so hipoalergeni in preizkušeni na občutljivi koži, pod zdravniškim nadzorom. Izberite svojo Mixo in naj bo vaša koža mehka, zaščitena in negovana vso zimo!



Več informacij o znamki MIXA in izdelkih MIXA poiščite na spletni strani MIXA in Facebook strani Mixa Slovenija

Naročnik oglasnega sporočila je L'OREAL ADRIA d.o.o.