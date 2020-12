Miti in resnice o naravni negi za sijoče lase

Oglasno sporočilo

Lasje so ogledalo zdravja. Ali veš, katera snov preprečuje cepljenje las, pospeši njihovo rast ter naredi lase bolj mehke, močne in goste? Preberi, kako lahko povrneš sijoč videz svojim lasem.

Negovani lasje so odraz urejenosti

Mehki, sijoči lasje kipijo od zdravja in kar kličejo po dotikih. Ko so tvoji lasje videti dobro, se tudi ti počutiš dobro. Lasje so tvoja identiteta, samozavest je bila z lasmi povezana že v najstarejših kulturah. Lasje so pomembna vez med materjo in otrokom, pa tudi med partnerjema. Lasje odločilno vplivajo na to, kako se počutiš v svoji koži, kar opazi tudi tvoja okolica.

Če si želiš zdrave lase, poskrbi zanje od znotraj.

Lasje so dober pokazatelj tvojega splošnega počutja: kadar je tvoje telo v ravnovesju in ima dovolj hranilnih snovi, so lasje bujni in lesketajoči. Če pa ti nečesa primanjkuje, na primer vitaminov, bodo tvoji lasje krhki in neprivlačni. Ni treba, da se sprijazniš z lasmi, ki so videti kot sračje gnezdo, saj obstaja preverjen način, da spet prideš do sijočih, mehkih in močnih las.

Kaj dejansko veš o svojih laseh?

Znanstveniki si še vedno niso povsem enotni, zakaj lase pravzaprav sploh imamo. Po eni od teorij naj bi ščitili možgane pred segrevanjem.

Lasje so v 90 odstotkih sestavljeni iz aminokislin, na njihovo kakovost lahko vplivaš z zagotavljanjem primernih hranil. Jih poznaš?

Lasje zrastejo okoli 0,4 milimetra na dan. Las sestavljajo keratin ter mrtve kožne celice, zaradi česar te ne boli, ko se strižeš. Po smrti se lasje, poleg kosti, v primerjavi s preostalimi organi neverjetno počasi razgrajujejo.

Pet preprostih pravil pri umivanju las

Če želiš imeti lepe in urejene lase, moraš začeti pri negi. Upoštevaj pet preverjenih nasvetov in samozavestno stopi pred ogledalo.

Razčesavanje: pred umivanjem lase dobro razčeši z glavnikom ali krtačo. Začni pri konicah, potem pa nadaljuj proti lasišču. Tako odstraniš lase, ki so že odpadli. Prvi stik z vodo: las ne smeš šokirati z mrzlo ali vročo vodo. Privošči jim takšno temperaturo vode, kot jo nameniš preostalemu telesu. Najprej lase dobro zmoči in šele nato dodaj šampon. Šamponiranje: ne pretiravaj s količino šampona, pred nanašanjem na lase ga razredči z vodo, mešanico razmaži med dlanmi in jo šele nato nanesi na lasišče. Če lasje niso zelo umazani, zadostuje eno šamponiranje. Nanašanje balzama ali maske: preparat učinkovito deluje le prvih nekaj minut, zato ga ne imej na laseh dlje, kot je potrebno. Po nanosu lahko lase nežno razčešeš, preostanek preparata pa spereš z mlačno vodo. Sušenje: mokrih las ne drgni z brisačo, ampak jih samo nežno ovij za nekaj minut. Če ti čas dopušča, lase posuši na zraku. Če uporabiš sušilnik, nastavi temperaturo na minimum.

Pet najpogostejših mitov o laseh

S pravilnim umivanjem las in primerno nego lahko pomembno vplivaš na videz svojih las. Preden ti zaupam, s katero snovjo lahko svoje lase nahraniš od znotraj ter jim tako učinkovito povrneš sijaj, preprečiš izpadanje in celo sivenje, preglejva nekatere urbane mite, ki krožijo o laseh.

Mit #1: Lasje bodo s krtačenjem lepši in bolj sijoči.

Krtačenje sicer res povzroča povečano izločanje sebuma na lasišču, zaradi česar bodo lasje morda videti bolj sijoči, vendar ne pretiravaj. Pogosto krtačenje namreč pripomore k lomljenju las in cepljenju lasnih konic. Uporabljaj krtače in glavnike iz naravnih materialov, dovolj je, če se nežno počešeš enkrat na dan.

Mit #2: Lasje hitreje rastejo, če redno strižeš konice.

Ni res. Striženje lasnih konic ne vpliva na rast las. Lasje se obnavljajo tako, da izpadajo in potem na novo zrastejo. Prav tako ne drži, da lahko z izdelki za nego las popraviš razcepljene konice. Ni ga balzama, ki bi lahko popravil razcepljen las, zato se raje osredotoči na preventivo in poskrbi za lase od znotraj.

Mit #3: Zaradi stresa lahko osiviš.

Ne drži. Resnica je, da lasje sivijo s staranjem – gre za naravni proces, ki večino ljudi prizadene po 40. letu starosti. Pri nekaterih se sicer pojavi že v mladosti, kar je običajno posledica dednih dejavnikov. Prezgodnje sivenje je lahko tudi posledica zdravstvenih težav, na primer slabokrvnosti ali težav s ščitnico.

Mit #4: Stres lahko povzroči plešavost.

Daljše stresne situacije sicer lahko povzročijo izpadanje las, vendar se to pojavi le začasno in ne vodi v plešavost. Ko se zadeve umirijo, ponavadi lasje kmalu zrastejo nazaj. Ljudem vsak dan izpade okrog sto ali več las, vendar jih prav toliko tudi na novo zraste.

Mit #5: Lase je treba umivati vsak dan.

Vsi imamo radi občutek sveže umitih, dišečih las. Zavedati pa se moraš, da z umivanjem las odstranjuješ naravni sebum z lasišča, zato predvsem s šamponiranjem ne pretiravaj, da ne porušiš ravnovesja. Vsakodnevno umivanje las lahko privede do začaranega kroga čezmernega mastenja lasišča.

Kako kolagen pomaga pri naravni negi las?

Tudi ljudje, ki so imeli kot otroci močne in goste lase, z leti začnejo ugotavljati, da se z njihovimi lasmi nekaj dogaja. Starost je naraven proces, ki med drugim pomeni izgubo kolagena. Kolagen je najbolj pogosta beljakovina v človeškem telesu in ponuja številne zdravstvene koristi. Če bi stehtali vse beljakovine, ki jih imamo, bi 25 odstotkov teže predstavljal kolagen.

Kolagen izboljša lesk, čvrstost in strukturo las.

S staranjem proizvodnja kolagena v tvojem telesu žal naglo upada. Proces, ki se začne že po 25. letu, vpliva na številne telesne funkcije. Znaki pomanjkanja kolagena so:

upadla in postarana koža,

gube, celulit in strije,

krhki lasje in izpadanje las,

lomljivi in tanki nohti,

bolečine v sklepih,

hormonska neravnovesja,

prebavne težave in napihnjenost.

Naj te razveselim z novico, da proces staranja lahko upočasniš in ohraniš mladosten sijaj tudi v zrelejši dobi. Predlagam ti, da svojemu telesu priskočiš na pomoč. Rešitev, ki ti jo predlagam, je 100-odstotno naravna in preverjeno učinkovita.

Če želiš sijoče, mehke in močne lase, zaupaj preverjeni formuli.

Pet razlogov, zakaj uporabljati kolagen za lase

Z dodatnim vnosom kolagena lahko močno upočasniš ali celo zaustaviš redčenje las. Kolagen preprečuje cepljenje las, pospeši rast las ter jih naredi bolj močne in goste. Ko napolniš zaloge kolagena v telesu, postanejo lasje:

daljši,

bolj gosti,

sijoči,

bolj zdravi.

#1 Aminokisline za rast las

Kolagen je bogat z aminokislinami, ki jih tvoje telo potrebuje za izdelavo keratina – tiste beljakovine, ki je glavna sestavina tvojih las. Kolagen sestavljajo aminokisline prolin, glicin in hidroksiprolin. Prolin je glavna sestavnima kreatina, torej je dokazana povezava med kolagenom in keratinom, ključno sestavino tvojih las.

#2 Zaščita proti izpadanju in tanjšanju las

Kolagen bistveno prispeva k elastičnosti in čvrstosti srednjega sloja kože. Ker je s staranjem proizvodnja kolagena v telesu manjša in se celice kože slabše obnavljajo, to posledično pomeni tudi tanjšanje in redčenje las. Lasje namreč rastejo iz kože in sestava kožnega tkiva vpliva na kakovost las. Ker kolagen ščiti plast kože, v kateri so lasne korenine, torej lahko pomaga preprečiti starostno izpadanje in tanjšanje las.

#3 Obramba pred prostimi radikali

Kolagen lahko deluje kot antioksidant in se bori proti škodi, ki jo povzročajo prosti radikali. Raziskave kažejo, da prosti radikali poškodujejo lasne mešičke. Ker s staranjem naravna sposobnost telesa v boju proti prostim radikalom pada, so starejši za poškodbe lasnih mešičkov še posebej dojemljivi. V boju proti prostim radikalom in poškodbam las pomaga kolagen.

#4 Upočasnitev sivenja

Zaradi svojih dobrih antioksidantnih lastnosti se kolagen bori proti poškodbam celic in počasnemu sivenju. Na sivenje las sicer močno vpliva genetika, pomembne pa so tudi poškodbe celic, ki proizvajajo barvo las. Ker se kolagen bori proti prostim radikalom, s tem tudi preprečuje poškodbe celic, ki proizvajajo barvo las.

#5 Preprosta uporaba

Kolagen v prahu lahko dodaš v svoje priljubljene napitke, zamešaš v okusne juhe ali spiješ skupaj s kavo. Ker je preprost za uporabo, bo hitro postal del tvoje vsakdanje zdrave rutine.

Nasvet, ki te preverjeno ne bo razočaral

Razkril ti bom podatek, ki je ključnega pomena za tvoj mladosten videz in dobro počutje: edina učinkovita rešitev v boju proti staranju in težavam z lasmi je kolagen v hidrolizirani obliki. Ker je s pomočjo encimskega postopka razgrajen na manjše delce, se lahko pohvali s kar petkrat boljšo absorpcijo od naravnega kolagena, ki je v nekaterih živilih.

Pozor, ni vsak kolagen enako učinkovit!

Katero prehransko dopolnilo s kolagenom dokazano deluje?

Obstaja kar 28 različnih tipov kolagena. Za mladosten videz so bistvenega pomena štiri tipi. Šokantno pa je, da vsaj 95 odstotkov vseh izdelkov z dodanim kolagenom na tej točki popolnoma pogori. V najboljšem primeru s svojo formulacijo pokrijejo maksimalno dva tipa kolagena, kar je daleč od optimalnega. In logično je, da tovrstni izdelki ne prinesejo obljubljenega rezultata.

Pomembno je, da zaupaš preverjeni in celostni rešitvi.

Gre za rešitev, ki je rezultat domačega znanja in izkušenj. To je izdelek, narejen po najvišjih evropskih standardih. Na račun svoje kompleksne formulacije zadosti potrebam po vseh štirih ključnih tipih kolagena in poskrbi, da v najkrajšem mogočem času opaziš rezultate.

Visokokakovostni kolagenski kompleks velja za 100-odstotno naravno rešitev, poleg različnih tipov kolagena pa vsebuje tudi: hialuronsko kislino,

siliko,

vitamin C,

