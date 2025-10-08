"Slovenski" obračun v Plocku

V četrtem krogu rokometne lige prvakov bo Nantes Mateja Gabra in Roka Ovnička danes gostoval pri Sportingu. Pred tem bo Wisla (Mitja Janc in Miha Zarabec) pričakala Pelister s trojico slovenskih rokometašev - Domen Tajnik, Nejc Cehte, Nik Henigman.

V četrtek bo Veszprem (Gašper Marguč) pričakal Kielce z Aleksom Vlahom in Klemnom Ferlinom. Borut Mačkovšek bo s Szegedom gostoval pri svetovnih klubskih prvakih, rokometaših Barcelone na čelu z Blažem Jancem in Domnom Makucem. Zagreb Aleksa Kavčiča pa čaka gostovanje v Parizu.

Liga prvakov, 4. krog:

Sreda, 8. oktober

Četrtek, 9. oktober

Lestvica:

