Tem znakom horoskopa oktober prinaša najtežje lekcije

Oktober za nekatera nebesna znamenja ne bo lahek mesec. Medtem ko bo nekaterim znakom odpiral vrata k napredku in sreči, bo drugim prinesel izzive, ki bodo zamajali njihovo moč in vzdržljivost. Najbolj naporno bo za te tri znake horoskopa.

Rak

Raki se bodo morali oktobra soočiti s čustvi, ki so jih do zdaj dolgo skrivali globoko v sebi. Tako v družinskih kot partnerski odnosih bodo postavljeni pred odločitev, ali bodo ostali zataknjeni v stare vzorce ali pa bodo končno dovolili spremembe.

Vodnar

Vodnarji bodo v oktobru občutili veliko pritiska v poslovnem in zasebnem življenju. Še vedno bodo občutili svojo prirojeno željo po svobodi, a jih bodo pri tem ovirale situacije, v katerih bodo morali sprejeti več odgovornosti.

Devica

Device bodo v oktobru začutile, da se od njih pričakuje več kot kadarkoli prej. Čeprav so disciplinirane, se bodo morale zdaj navaditi, da ne morejo nadzirati prav vsega in da je treba včasih stvarem dovoliti, da se razvijajo v svojem tempu.