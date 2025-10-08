Oven

Današnji dan bo lahko zelo obetaven, če se boste le malce potrudili. Ustavite se, se zamislite in naredite preobrat v načinu komuniciranja z drugimi ljudmi. Dajte tudi drugim priložnost, da izrazijo svoje misli. Skupaj boste bolj uspešni. Zaželeli si boste ponovnega srečanja z neko zelo podjetno osebo.

Bik

Spremembe, ki jih boste danes naredili, bodo pozitivno vplivale na vašo prihodnost. Zadevale bodo vaš način življenja in odnos do denarja. Pojavile se bodo lahko čustvene težave, ki bodo zelo naporne, v kolikor ne boste pripravljeni narediti prvega koraka. Iskrenost in poštenje sta najboljši način pri reševanju zasebnih zadev.

Dvojčka

Družite se z ljudmi, ki mislijo podobno. Prihajajo pozitivne spremembe, zato se borite za tisto, kar vam pripada. Morda je prišel čas, da izboljšate odnose znotraj bližjega kroga prijateljev. Težko se boste nadzirali, zato boste v ranljivem položaju. Prav tako boste prehitro reagirali in s tem zadeve samo še poslabšali.

Rak

Obstaja velika verjetnost, da se boste danes želeli umakniti in držati na varni razdalji od okolice. Poglobili se boste vase. Vaše misli bodo kritične in pesimistične. Dobro bo, če boste dojeli, da je to, kar trenutno vidite, samo delček celotne slike. Če boste imeli priložnost, poiščite pomoč starejše ali bolj izkušene osebe.

Lev

Spoštujete dejanja, a po nepotrebnem skrbite in se obremenjujete z manj pomembnimi stvarmi. Zato utegnete biti danes netolerantni do vseh, ki ne bodo razmišljali enako kot vi. Čustveno boste nekoliko otopeli in ne boste imeli občutka za kakršnokoli navezanost. To bo tudi glavna tema cikla, v katerega trenutno vstopate. Bodite potrpežljivi.

Devica

Izjemno boste domiselni, vsaj kar se tiče idej in razmišljanja. Nekoliko boste presegli sami sebe, podajte se v bolj kozmične in notranje poglobitve. Osredotočeni boste na večje cilje in dolgoročne načrte. Obdajala vas bosta optimizem in navdušenje, kar bo nekoliko oslabelo vašo pozornost. Možne bodo napake.

Tehtnica

Ozrite se naokoli in odkrili boste lepoto v svojem življenju. Znali boste ceniti tiste, ki so vam blizu. Ob istem času pa bo vse dobilo dodatno vrednost, za vas bodo čustva postala pomembna. Vsekakor morate paziti, da ne boste porabili preveč sredstev samo, da bi na neko osebo naredili vtis.

Škorpijon

Posvetili se boste poslovnemu razmerju in ga skušali preurediti, popraviti ali spremeniti. Zanimivo bo tudi to, da se ne boste mogli upreti določenim nakupom iz čistega zadovoljstva, obdajala vas bo nekakšna nakupovalna mrzlica ali želja po tveganju. Zvezde vam bodo naklonjene in vse skrbi bodo odveč.

Strelec

Vaša želja po izboljšanju lastne osebnosti in potreba po osebni rasti bo tokrat v ospredju. Želeli boste izboljšati svoj življenjski stil in postati tudi bolj samostojni. Hrepenenje po uspehu in samopotrditvi bo raslo in vas spodbujalo k novim spremembam, ki vam bodo zagotovile več ugodja v bližji prihodnosti.

Kozorog

Ne dovolite, da bi vas sitnosti spravile iz tira. Osredotočite se na potrpežljivost in poskušajte stvari sprejemati bolj hladnokrvno. Če boste potrpežljivost pridno vadili, se vam bo to vsekakor obrestovalo v prihodnosti. Močan instinkt vam bo povedal, da je skrajni čas, da začnete zase skrbeti na vseh področjih.

Vodnar

Čeprav ne boste imeli slabe namere, bo vaš nastop vseeno nekoliko preveč impulziven in usmerjen v doseganje nekaterih ciljev, v katere še sami niste prepričani. Vaša skrita potreba po moči in nadzoru bo močno v ospredju. Danes bo zato velika verjetnost konfliktov in nesoglasij tudi na poslovnem področju.

Ribi

To, da doživljate nekatere ljudi in dogodke kot samoumevne, se vam bo maščevalo. Zveste prijatelje ne smete pustiti daleč v ozadju. Raje se bolj potrudite in osvežite svoje odnose. Naučite se razlikovati pleve od pšenice in prihranite sebi marsikatero nepotrebno razočaranje. V nasprotnem vas bodo lahko tudi drugi nekoč potisnili v ozadje.