"Ljudje vedno čudno gledajo, ampak tega se navadiš" #MojaTorba

Tjašo Deu je njen kanal na YouTubu v enem letu pripeljal zelo daleč. A nič ni prišlo samo od sebe, poudarja, saj mnogi še vedno zmotno mislijo, da je snemanje videov nekaj najlažjega. Že v lanskem članku nam je razkrila, da ji snemanje enega videa vzame tudi do enajst ur.

"Če si iznajdljiv, se lahko preživljaš s čimerkoli, tudi z vloganjem. Je pa za vse potrebno trdo delo ter veliko vloženega truda in časa."

V zadnjem času se umika od snemanja vlogov in se bolj posveča snemanju vnaprej pripravljenih videov s področja elektronike ter bolj strateškim platem YouTuba. V drugi polovici preteklega leta je namreč začela svetovanje za podjetja na področju videomarketinga, kjer je našla še posebej zanimive izzive, pravi.

Kolikor poznam sebe, ni nobenega zagotovila, koliko časa bom še želela to početi. V videu in YouTubu sem se našla in tukaj bi želela nadaljevati svojo kariero.

Še vedno ji je malo nerodno

Decembra je svojim naročnikom ponudila še nekaj vlogov z vpogledom v božično razpoloženje, imenovanih "vlogmas". Ti so zahtevali redno snemanje tudi v javnosti. Čeprav je vajena kamere in pripovedovanja v objektiv, ji je bilo vseeno nelagodno, ko se je snemala v javnosti.

"Ljudje vedno čudno gledajo, ampak tega se navadiš. Naučiš se snemati tudi bolj diskretno in s tem ne privlačiš večje pozornosti okolice. Čeprav sem letos snemala že tretji vlogmas - video vsak dan v decembru do božiča -, mi je še vedno malo nerodno, ko vzamem telefon, ga usmerim vase in začnem opisovati svoj dan. "

A takšnih prizorov je tudi pri nas vedno več, saj se vlogerji in blogerji rojevajo vsak dan. "Z veseljem opazujem, kako se vsak mesec pojavljajo novi obrazi in nove tematike, ki jih pokrivajo vlogerji v slovenščini."

Scena zelo lepo raste in z navdušenjem opazujem, kako se razvija in ustvarja nove talente. Veseli me, da smo se z nekaterimi ustvarjalci začeli povezovati in da si nesebično pomagamo v teh popolnoma novih vodah sodobnih medijev.

Sama trenutno najraje gleda ali - še bolje - posluša motivatorja, avtorja in govorca Garyja Vaynerchuka, ki ima na YouTubu več kot milijon naročnikov.

Torba kot nujen pripomoček vlogerja

Ker je njen vsakdan sestavljen iz snemanja in montaže, s seboj prenaša vrsto naprav: tri pametne telefone, zunanjo baterijo in še osebni računalnik. Za vse to potrebuje veliko torbo, pri kateri je estetski vidik drugotnega pomena, pravi. "S tem razlogom je tudi absolutno nevtralne, temnosive barve."

Kako spravi vse v eno torbo?

Kot netipična ženska ima trenutno pet torbic, med katerimi izbira, a med njimi ni najljubše. To je pred kratkim namreč doletela žalostna usoda.

Mojo najljubšo malo črno torbico, ki sem jo kupila v Šanghaju, mi je pred nekaj tedni spraskala mačka, tako da sem v lovu za novo najljubšo torbico (smeh, op. p.).

Glede na to, da jo vsakodnevno spremlja čim večja torba ali nahrbtnik, toliko bolj uživa v minimalističnih. "Večerne torbice so čim bolj miniaturne, vendar še vedno uporabne, da lahko notri pospravim večji telefon, osebno izkaznico in kartico."

Pri odločitvi o nakupu torbice se ne omejuje in prisega na kvaliteto pred kvantiteto, kar včasih pomeni tudi dražji nakup. "So me pa vedno privlačile torbice z minimalnim izpostavljanjem znamke in brez velikih logotipov."