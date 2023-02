Ljubljana je dobila svoj podpisni vonj

Pri Turizmu Ljubljana so ustvarili linijo dišav, ki nosijo podpis slovenske prestolnice in naj bi nanjo spominjale.

Tako turisti kot domačini bodo od zdaj lahko nosili vonj s podpisom Ljubljane. Pri Turizmu Ljubljana so namreč v sodelovanju z aromaterapevtko Ano Ličina ustvarili linijo dišav, ki s stoodstotno naravnimi sestavinami sledi trajnostni naravnanosti mesta, z vonjem pa naj bi vse, tako domače kot tuje kupce, spominjala na vtise in doživetja, ki so jih izkusili v Ljubljani.

Foto: Vid Rotar

"Ljubljana je tako dobila svoj vonj, olfaktorni podpis, ki ga uporabljajo tudi priznane hotelske verige, modni kreatorji in prestižne trgovske verige," so sporočili iz Turizma Ljubljana.

In kakšen je vonj, ki spominja na Ljubljano? Kot so nam pojasnili, so note, ki jih boste začutili v njem, vetiver, bosvelija, absolut vrtnice, pelargonija, muškatna kadulja, bazilika, linalool, črni poper, prava sivka in rdeča pomaranča.

