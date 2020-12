Slovenka razvila linijo parfumov, ki vplivajo na čustva in znižujejo stres

Aromaterapevtka Nina Medved je svoje dvajsetletno znanje o raziskovanju aromaterapije, parfumeristike in naravne kozmetike združila v linijo vonjav, ki ne samo lepo dišijo, ampak tudi ustvarjajo harmonijo telesa in duha. Z njimi si želi prodreti v salone in velnese tudi izven meja Slovenije.

Nina Medved, po izobrazbi diplomirana nemcistka in novinarka, se z aromaterapijo ukvarja že več kot 20 let. Vanjo se je zaljubila, ko je živela v New Yorku, kjer je stres velemesta močno načel njena čustva in tudi kožo – za zdravljenje aken je morala jemati celo antibiotike.

Ko je začela uporabljati eterična olja, je zaznala bistvene spremembe tako v počutju kot na koži. Začela je raziskovati povezavo med vonjem, duševnostjo in kožo ter izdelovati svoje prve botanične parfume. Pred desetimi leti je ustanovila Magnolijo, šolo za aromaterapijo in parfumeristiko, ki je na tem področju vodilna v Sloveniji.

Vonji za jogo, meditacijo in čuječnost

Magnolija, ki jo je odprla še kot brezposelna mati samohranilka dveh majhnih otrok, je kmalu zacvetela in postala priljubljena med izdelovalkami naravne kozmetike in ljubitelji aromaterapije. Tako jo je pot povsem naravno vodila k nadgradnji svoje znamke z linijo unikatnih izdelkov, s katerimi želi prodreti izven meja Slovenije. Ob tem je optimistična, saj verjame, da je močna vera v lastno poslanstvo ključna za uspeh.

Njene dišave so več kot parfumi, so vonji, ki odlično dopolnjujejo vadbo joge, meditacijo, dihalne tehnike ali prakso čuječnosti, razlaga. Nina jim ponosno pravi kar pionirsko delo, ne samo na slovenskem področju, temveč tudi širše.

"Predstavljajo novo ero velneške parfumeristike: parfum, ki poleg tega, da lepo diši, vpliva na naša čustva in ustvarja harmonijo telesa in duha. Izdelki odgovarjajo na potrebe kupcev, ki iščejo naravne rešitve za znižanje stresa. Prav tako se jih bodo razveselili tisti, ki ne želijo uporabljati agresivnih sintetičnih parfumov."

Ob tem je dodala, da so tovrstni izdelki še posebej dobrodošli v današnjih časih, ko je skrb za zdravje in dobro počutje (končno) postala bistvenega pomena. "Izdelki predstavljajo podporo pri zvišani stopnji stresa, tesnobnosti in izčrpanosti ter ustvarjajo pozitivna čustva pri soočanju z vsakdanom. Opremljeni so s preprostimi rituali, s pomočjo katerih si uporabnica svoj naravni spa ustvari kar doma."

"Vonj deluje hipoma in seže v podzavest," pravi Nina. Foto: Osebni arhiv

100-odstotno naravno in 100-odstotno razgradljivo

Kolekcija, poimenovana Makosh, zajema sedem izdelkov, od tega tri olja za telo in lase, dve naravni dišavi in dve razpršili za prostor.

Pika na i Ninini naravni liniji so popolnoma transparentne formule: "Sestavin ne skrivamo pod besedico parfum, temveč so navedene na etiketi oziroma na spletni strani."

Poleg tega so izdelki 100-odstotno naravni, z visokim deležem ekoloških sestavin (tudi 99 odstotkov), ki so iz obnovljivih virov, stekleničke pa iz najkvalitetnejšega vijoličnega stekla Miron, ki je popolnoma razgradljivo. "Tudi zunanja embalaža je iz delno recikliranega papirja s konopljinimi vlakni in je 100-odstotno razgradljiva, s certifikatom FSC," še dodaja aromaterapevtka.

V stekleničkah Nininih izdelkov se skrivajo 100-odstotno naravne dišave. Foto: Andraž Jenkole

100-odstotno razgradljivi sta tudi steklenička in zunanja embalaža. Foto: Andraž Jenkole

Vonj ustvarja čustva, spodbuja umsko aktivnost in vpliva na počutje

Da vonj seže v podzavest in vpliva na čustva, nam je Nina razložila že med lanskim pogovorom, v katerem je poudarila pomembnost dišav v hotelih, barih, muzejih, gledališčih, saj "vonj seže globoko v podzavest, vpliva na naša čustva in se zareže v spomin".

Tudi ob lansiranju svoje prve linije je ponovno izpostavila, da "vonj vpliva na naša čustva, kognitivne sposobnosti, počutje in celo obnašanje".

"Čut voha je edini čut, ki kot signal najprej potuje v limbični sistem naših možganov - del možganov, ki hrani naša čustva in spomin - šele nato se procesira v zavesti. Vonj deluje hipoma in seže v podzavest."

In ravno ta koncept jo je navdihnil za razvoj linije, ki ustvarja celostno senzorično doživetje in zagotavlja nego tako telesa kot duha. Pravi, da je z lastnimi dišavami poskrbela za povratek terapevtskega parfuma: "Takšnega, kot so ga izdelovali skozi zgodovino, vse do 19. stoletja, ko so trg preplavile sintezne dišave."

