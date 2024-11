Svež zrak za vaš dom: je boljša izbira difuzor ali vlažilec zraka?

Ste vedeli, da suh zrak virusom, bakterijam in nečistočam omogoča lažji vstop v vaše telo prek izsušenih sluznic dihalnih poti? Zrak, ki ga dihamo, močno vpliva na naše zdravje in splošno počutje. S prihajajočo zimo, ko ogrevanje dodatno izsuši zrak v naših domovih, pogosto iščemo najboljše načine za izboljšanje njegove kakovosti. Če se odločate, ali bi za svoj dom izbrali difuzor ali vlažilec zraka, preberite, kakšna je razlika med njima in kateri bi bil prava izbira za vas.