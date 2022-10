Likanje oblačil s paro ali brez: kateri način bolj ohranja oblačila?

Likanje oblačil je opravilo, ki ga pogosto odlašamo v nedogled in se ga običajno nazadnje stežka lotimo takrat, ko nas nanj opozarja že ogromen kup perila. A z najnovejšimi tehnologijami in naprednimi funkcijami, ki jih zagotavljajo sodobni likalniki, si zdaj to gospodinjsko opravilo zlahka poenostavimo in pohitrimo. Ob tem pa imamo vedno brezhibno urejena oblačila, ne glede na vrsto tkanine.

Zakaj likati oblačila?

Glavni razlog za likanje oblačil je to, da smo v njih videti veliko bolje in se tako tudi počutimo. Urejen videz vsekakor vpliva na to, kako nas drugi vidijo. Poleg tega lahko likanje pomaga ohraniti kakovost oblačil. Para iz likalnika zmehča naša oblačila in jih povrne v prvotno stanje, s čimer podaljšamo njihovo življenjsko dobo, zato jih lahko nosimo dlje in pogosteje. Prednost likanja s paro je tudi v tem, da pomaga uničiti klice in viruse, ki se morda že pojavljajo na oblačilih, ter odpravi vonjave, ki se zadržujejo na tkaninah.

Vrsta tkanine narekuje temperaturo likalnika

Številni kosi oblačil lahko prenesejo vročino likalnika, a obstajajo tudi tkanine, ki so preprosto preobčutljive za likanje oz. to lahko poškoduje tkanino, kadar ne ravnamo v skladu z navodili. Med občutljive tkanine spadajo svila, volna, sodobna umetna vlakna, džersi … Pred prvim likanjem zato vedno preverimo drobni tisk na etiketi oblačila. Občutljivejši materiali zahtevajo likanje pri nizkih temperaturah, pri teh pa pogosto oblačil ne zlikamo dovolj dobro. V takšnih primerih je likanje s paro učinkovit način, da se za vedno poslovimo od zmečkanih oblačil, pri tem pa ohranjamo vlakna tkanine v stanju kot iz trgovine.

Popolnoma brezskrbno likanje s parno postajo Philips PerfectCare 8000 Parno postaja odlikuje funkcija OptimalTEMP, ki zagotavlja, da na oblačilih ne bo sledi likalnika, ne glede na sestavo materiala. Na likalniku ni treba nastavljati temperature, kar pomeni, da lika z optimalno temperaturo. Philips PerfectCare 8000 omogoča likanje z vedno isto temperaturo, a dosega popolne rezultate na vseh vrstah tkanin. Poleg tega vam ne bo treba nikoli več preverjati etiket na oblačilih in prilagajati temperatura med opravilom. Zlikajte svilo, volno, bombaž, džins – vse brez skrbi, da temperatura ne bi bila ustrezna. Ne bo vam treba več razvrščati oblačil glede na njihovo sestavo, niti preklapljati med različnimi temperaturami in čakati, da se likalnik segreje ali ohladi na ustrezno temperaturo. Vedno je pripravljen na likanje katerekoli tkanine. Para omogoča nadvse učinkovito, a hkrati nežno likanje. Likalnik Philips PerfectCare 8000 je neverjetno lahek in s svojimi 800 grami omogoča udobno uporabo, saj gladko drsi in ne obremenjuje zapestja. S funkcijo Speed Mode samodejno prilagaja količino izpusta pare hitrosti vašega likanja, kar omogoča hitrejše likanje, medtem ko močan, neprekinjen izpust pare poskrbi za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub ne glede na vrsto tkanine.

Philipsovo najnovejšo parno postajo lahko uporabljate v navpičnem položaju, brez postavljanja likalne deske. Napreden senzor v Philips PerfectCare 8000 prepozna premike v katerokoli smer, zato lahko elegantne obleke, jakne ter zavese likate in osvežujete tudi navpično. Pri tkaninah, kot je žamet, vedno obstaja dilema, kako jih likati, da ne popačimo videza tkanine oz. je ne zmečkamo. Likanje s paro, brez stika likalnika s tkanino, omogoča, da tkanina pade, kot je predvideno. Ob likanju sintetičnih vlaken ali svile s Philips PerfectCare 8000 so tkanine povsem varne pred poškodovanjem.

Navpično likanje je priporočljivo za vse, ki želite zgladiti gube na svojih oblačilih v najkrajšem mogočem času in prihraniti pri tistih dragocenih trenutkih zjutraj, ko se vam mudi. Ker ni neposrednega stika med tkanino in likalnikom, tudi ni možnosti, da bi oblačila kakorkoli poškodovali.

Likanje ohranja vaša oblačila in jim vrača svežino

Z likanjem boste dlje časa ohranili svežino in prvoten videz svojih oblačil, pri tem pa ohranjali njihovo kakovost. Nekatera oblačila po pranju izgubijo svojo pravo obliko. Z likanjem jim jo povrnete, opazili boste razliko v videzu oblačila in občutku, ki vam ga tkanina daje na koži.

Za občutljive kose oblačil je priporočljivo, da jih likate le s paro in na ta način ohranjate njihovo svežino ter prvotno podobo, pri tem pa ne poškodujete občutljivih materialov. S parno postajo Philips PerfectCare 8000 boste lahko brez skrbi, da bi oblačilo zažgali.

Parno postajo Philips PerfectCare 8000 odlikujejo funkcije za popolnoma brezskrbno likanje: OptimalTEMP za zajamčeno likanje brez prežganin,

SpeedMode, ki prilagaja količino izpusta pare hitrosti likanja,

pameten in močan samodejni izpust pare za najtrdovratnejše gube,

senzor gibanja, ki prepozna premike gibanja tudi v navpični smeri,

izredno lahek likalnik – samo 0,8 kilograma.

Preprosti triki pri likanju doma

Čeprav se likanje morda zdi dolgočasno opravilo, se mu pri nekaterih oblačilih ne gre izogniti. Da si delo z likalnikom pohitrite in olajšate, v nadaljevanju preverite preverjene prakse in se v hipu naučite pravilno zlikati oblačila.

Pred likanjem preverite, da na oblačilih ni madežev, ki bi jih z likanjem lahko še poslabšali. Vedno se prepričajte tudi, da je likalnik čist. Nato upoštevajte priporočeno temperaturo likanja oz. le s paro zlikajte in osvežite občutljive tkanine, da ne tvegate, da bi se oblačila uničila. Žepe obrnite navzven, da ne zalikate njihovih obrisov v oblačilo. To je preprost trik, ki pa je pogosto spregledan. Pri likanju srajc in polo majic najprej zlikajte hrbtno stran ovratnikov oz. robov, s čimer se boste izognili zmečkanemu videzu. Kadar oblačila likate le s paro, tkanino napnite, likalnik držite centimeter stran ter se počasi z njim pomikajte gor in dol po oblačilu, dokler ne odpravite vseh gub. Po končanem likanju vedno izlijte morebitno ostalo vodo iz likalnika, da se izognete kopičenju kalcija, ki lahko pride na vaša oblačila in povzroči neželene madeže.