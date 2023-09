Lepotni vplivnež je z odgovorom sledilki razjezil celo državo

Kitajski spletni vplivnež Li Jiaqi, znan tudi kot "kralj šminke", je eden najbolj priljubljenih lepotnih vplivnežev na Kitajskem, njegovo večmilijonsko občinstvo množično kupuje izdelke, ki jih promovira. Zdaj pa se je znašel pod plazom kritik zaradi žaljivega komentarja, ki ga namenil eni od svojih sledilk.

31-letnik je v nedeljo med prenosom v živo na kitajskem družbenem omrežju Weibo promoviral svinčnik za obrvi, ki stane 79 juanov oziroma okoli deset evrov. Ena od njegovih sledilk je komentirala, da ličila postajajo vse dražja, on pa je na to odvrnil, da cene ne rastejo in da si svinčnika morda ne more privoščiti, ker ne dela dovolj.

Njegov odziv je nemudoma sprožil plaz razburjenja in po le nekaj urah je objavil opravičilo. "Moje opazke so bile neprimerne in neprijetne," je zapisal, "zamislil sem se nad seboj in nad tem, kako razočaran bi bil, če bi bil jaz to dekle, ki sem mu odgovoril. Delam kot prodajalec kozmetike in vem, da je vsako delo zahtevno. Žal mi je, da sem vas s svojimi besedami razočaral."

Foto: Guliverimage

Pozneje se je znova opravičil še v prenosu v živo, med hlipanjem je dejal: "Tukaj sem zaradi vaše podpore in zaupanja. Ne bi smel pozabiti, od kod sem prišel. S svojimi neprimernimi opazkami sem vas razočaral, nikoli se ne bi smel spustiti na osebno raven."

Kljub opravičilu se razburjenje ni poleglo. Še več, vplivneža so kritizirali tudi na kitajski državni televiziji CCTV. "Mnogi spletni zvezdniki so bili nekoč skromni, ko pa so začeli služiti, so postali napihnjeni," so po poročanju Reutersa zapisali v komentarju, objavljenem na spletni strani televizije, "to je zavržno, take ljudi bi bilo treba odpisati."

Reuters ob tem dodaja, da so večmilijonsko občinstvo Li Jiaqija večinoma mladi Kitajci, ki jih je ohlajanje domačega gospodarstva močno prizadelo. Junija je nezaposlenost med mladimi dosegla rekordnih 21,3 odstotka, kupna moč in potrošnja gospodinjstev pa sta nizki.

