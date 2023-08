Koža je ogledalo našega zdravja, zato jo nahranite tudi od znotraj

Oglasno sporočilo

Naša koža meri približno dva kvadratna metra, tehta tudi do deset kilogramov in prekriva vse telo. S tem je naš največji organ in naš ščit, ki mišice, kosti in notranje organe varuje pred zunanjimi vplivi. Je pa tudi prvi kazalnik, kako dobro skrbimo zase.

Če imate tudi vi težave s pusto in nagubano kožo, pomanjkanjem sijaja, tankimi in lomljivimi lasmi ter krhkimi nohti, obstaja velika verjetnost, da vam primanjkuje kolagena.

Ob poletnih radostih se marsikdaj spozabimo pri negi kože in jo premalo zaščitimo pred soncem. Biti moramo dovolj pozorni, da dobi vsa hranila, zadostno vlago. Tako tudi preprečujemo znake staranja, ki jih povzročata sončenje in z njim povezana izsušitev kože. Kako si pomagati? V veliko pomoč so lahko kakovostna prehranska dopolnila. V Medexu tako predstavljajo izdelke, ki kožo nahranijo od znotraj, ne le površinsko, so plod lastnega znanja in izdelani v Sloveniji, nanje pa prisega že kar polovica vseh slovenskih uporabnic kolagena.

Foto: Medex

Bodimo pošteni – vsem nam godi, če nam pripišejo kakšno leto manj, kot jih zares štejemo, in da se pri tem počutimo zdrave, pomirjene in samozavestne. Največ lahko k temu pripomoremo z zdravim življenjskim slogom, torej zdravo prehrano, dovolj spanja in gibanja, čim manj stresa ter zadovoljujočimi in pristnimi odnosi. V poletni vročici zelo pomaga, da smo skrbni pri zaščiti kože. Preventivno lahko delujemo tudi s kakovostnimi prehranskimi dopolnili, med katerimi izstopata predvsem kolagen in njegova "veganska različica" MSM, ki klinično dokazano izboljšata videz kože tudi do 33 odstotkov.

Kolagen – "lepilo", ki ima v telesu pomembno vlogo

Poleg zadostnega pitja vode, zdrave prehrane in negovanja kože od zunaj, vam bo na poti do vitalnega videza pomagala tudi kakovostna prehranska dopolnila, ki bodo nahranila vašo kožo, lase in nohte od znotraj.

Beseda kolagen izhaja iz grške besede "kólla", ki pomeni lepilo, in pripone "gen", ki pomeni ustvariti. Vlakna kolagena kot najbolj zastopane beljakovine v človeškem telesu so namreč glavni gradniki medceličnega prostora vezivnih tkiv, s čimer dajejo celicam oporo in skrbijo za stabilnost tkiva. Kolagen je prisoten v koži, hrustancu, kosteh, mišicah in kitah ter v vsem vezivnem tkivu. Naše telo sicer kolagen proizvaja samo, vendar se po 20. letu proces nastajanja upočasni. To najprej opazimo ravno na koži. Kolagen ima v telesu zelo pomembno vlogo, zato je zelo zaželena in pogosta sestavina tako kozmetičnih izdelkov kot tudi prehranskih dopolnil. Z rednim uživanjem kakovostnih prehranskih dopolnil lahko sami aktivno poskrbite za bolj gladko in čvrsto kožo ter sijoče lase in nohte.

Izberite izdelke z dokazano učinkovitostjo

Pri izbiri prehranskih dopolnil je pomembno, da vsebujejo patentirane oblike kolagena s klinično dokazano učinkovitostjo v pravih odmerkih ter z dobro absorpcijo oziroma biorazpoložljivostjo, da jih telo sploh lahko uporabi. Pomembno je tudi, da so doda(t)ne učinkovine takšne, da s kolagenom delujejo sinergično za večji učinek. Za uporabnika je pomembna tudi oblika prehranskega dopolnila, torej prah, kapsula oziroma tekočina, in seveda tudi okus. Medexovi kolageni so na voljo v vseh naštetih oblikah, v podjetju pa so še posebej ponosni na njihov blag, a prijeten okus.

V Medexu tako predstavljajo izdelke, ki kožo nahranijo od znotraj, so plod lastnega znanja in izdelani v Sloveniji.

"V Medexu uporabljamo patentirane vrste hidroliziranega kolagena, ki na podlagi študij zagotavljajo učinkovitost in kakovost beljakovinskega vira. V naših kolagenih najdete tri učinkovite vrste patentiranega kolagena Verisola®, Naticola® in Ovoderma®. Glavna razlika med različnimi oblikami kolagena v izdelkih je velikost molekul kolagena. Ta določa, kje v telesu se bo hidrolizirani kolagen naložil," pojasnjuje dr. Rok Kopinč, vodja razvoja v Medexu.

Mineral lepote za tiste, ki prisegajo na veganske izdelke

Metil sulfonil metan ali MSM je manj znana, a nič manj učinkovita sestavina lepotnih prehranskih dopolnil, ki še posebej navdušuje vse, ki se izogibajo uporabi kolagena in drugih izdelkov živalskega izvora. Gre za organski vir žvepla, tretjega najpogostejšega minerala v človeškem telesu, ki pa ga s prehrano težko zaužijemo dovolj. Žveplo daje podporo vezivnemu tkivu, imunskemu sistemu in presnovi, skrbi za zdravje kože in sodeluje pri procesu razstrupljanja telesa. Blaži vnetja, ki jih povzročajo stres, fizični napori ali toksini iz okolja. V Medexu so poskrbeli tudi za vegane in razvili linijo lepotnih dopolnil MSM, ki so na voljo v prahu ali tekočini in vsebujejo OptiMSM®, patentirano obliko metil sulfonil metana, ki dokazano zmanjša vidnost gub, poveča čvrstost in elastičnost ter hidracijo kože.

Poskrbeli so tudi za vegane in razvili linijo lepotnih dopolnil MSM, ki so na voljo v prahu ali tekočini.

"Pomembno je izbrati prehransko dopolnilo, v katerem je mineral lepote MSM pridobljen s postopkom destilacije, ne pa kristalizacije. Pridobivanje s kristalizacijo je sicer res cenejše, vendar pa tako pridobljeni MSM lahko vsebuje težke kovine, ki imajo lahko negativne posledice na zdravje," dodaja dr. Kopinč.

Naša koža tudi v poletnih mesecih potrebuje celostno nego. Ta naj vključuje tako zunanjo zaščito kot tudi hrano, ki zagotavlja zdravje kože od znotraj.

Medex je družinsko podjetje, ki je že 69 let s strastjo povezano s čebelami. Kot pionirji apiterapije izboljšujejo življenja ljudi z naravnimi, učinkovitimi in inovativnimi prehranskimi dopolnili na osnovi čebeljih pridelkov in drugimi darovi neokrnjene narave. Prvi v Sloveniji omogočajo preverjanje varnosti in kakovosti svojega medu. So tudi pionirji apiterapije v Sloveniji in po svetu, kar pomeni, da čebelje pridelke uporabljajo za terapevtske namene. Imajo registrirano raziskovalno skupino s štirimi raziskovalci – doktorji znanosti, ki skupaj s podporno ekipo šestih strokovnih sodelavcev odkriva nova področja delovanja čebeljih pridelkov.

