Kolekcija, ki bo zaznamovala to jesen

Oglasno sporočilo

Jesen je pred vrati in čas je, da se opremimo z nekaterimi nepogrešljivimi in praktičnimi kosi, ki nas bodo spremljali na poti v šolo, službo ali po opravkih in bodo naš zvesti sopotnik v prostočasnih dejavnostih. V mislih imamo usnjene jakne in nahrbtnike.

Za prve jesenske dni

Prvi jesenski dnevi že zahtevajo nekaj več slojev oblek, zato je to priložnost, da svojo garderobo dopolnimo z nepogrešljivimi usnjenimi jaknami. Modne smernice za to sezono zapovedujejo usnje, usnje in še enkrat usnje. V modi so usnjene kratke in dolge jakne ter plašči, najbolj drzni pa si boste omislili tudi usnjene hlače, krilo ali celo obleko. Med barvami prevladuje črna, a v ospredje se vedno bolj pomika tudi barvno usnje, ki je lahko prava paša za oči in je pisano na kožo predvsem ljubiteljem najnovejših modnih smernic. V trgovini Optimist v Celju so vam zato pripravili pestro ponudbo ženskih in moških usnjenih jaken znamke Gipsy v klasični črni, rjavi, sivi, modri, pa tudi drzni rdeči, rumeni, beli, mentolovo zeleni in roza barvi. Jakne Gipsy so narejene iz kakovostnega mehkega gladkega usnja ter visokokakovostnega semiša. Nekatere jakne presenečajo z dodatki, kot so neti, kapuce in krzno, spet druge sledijo preprosti klasiki z minimalističnim slogom.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Za proste roke

Ko gre za modne dodatke, pa med najbolj uporabne zagotovo uvrščamo nahrbtnik, ki je bil prvotno namenjen vojakom in pohodnikom. Ste vedeli, da je šolski nahrbtnik star le 44 let! Kdo bi si mislil, da so se prenašanja knjig na ta najbolj praktičen način spomnili tako pozno. Danes pa jih videvamo celo na modnih pistah!

Trgovina Optimist je ena bolje založenih trgovin z nahrbtniki pri nas. Poleg športnih nahrbtnikov Osprey, ki so predvsem primerni za podvige v naravi, se lahko pohvalijo tudi s pestro ponudbo trendovskih šolskih nahrbtnikov znamke Sprayground, ki so zelo uporabni pri potepanju po mestu in drugih prostočasnih dejavnostih. Znamka Sprayground prav letos praznuje svojo desetletnico. Njen ustanovitelj je David Ben - David, ki je v času, ko so bili nahrbtniki večinoma črni in dolgočasni, uresničil svojo vizijo in ustvaril nahrbtnik, ki ga je poimenoval ‘’Hello My Name Is’’ - kolekcijo nahrbtnikov različnih barv, na katere je lastnik lahko na vidno mesto napisal svoje ime. S svojo naslednjo kolekcijo nahrbtnikov Money Stack je David zadel v polno - nosili so jih največji zvezdniki tistega časa.

Nahrbtnike, torbe in torbice Sprayground odlikujejo njihov inovativen dizajn in umetniški videz, saj so številni kosi nastali v sodelovanju z znanimi zvezdniki iz sveta športa in glasbe, kot na primer z igralcem bejzbola Jarvisom Landryjem, raperjem Raekwonom iz kolektiva Wu Tang Clan, pevcem Afrojackom in drugimi. Ali pa so jih navdihnili stripovski in televizijski ter računalniški liki, kot so Spongebob, Spiderman, Simpsonovi, Power Puff Girls in drugi.

Za modni vstop v jesen so nahrbtniki Sprayground zato nepogrešljivi, saj so tako ‘kul’ kot tudi izredno funkcionalni. Večina ima ločene predale, sprednje in stranske žepe za drobnarije, poseben žep za shranjevanje sončnih očal in mrežni organizator. Odlikujejo jih tudi oblazinjene naramnice in ergonomsko oblikovani hrbtni del za kar največje udobje. Nahrbtniki so narejeni iz vodoodpornega materiala, in kar je še posebej zanimivo - k nekaterim lahko izberete tudi pripadajočo obrazno masko.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Naročnik oglasne vsebine je Trgovina Optimist.