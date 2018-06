Kim presenečena nad modno nagrado, saj je "večino časa gola"

Ko je Kim Kardashian pred dvema letoma prejela nagrado webby, je izjavila: "Goli selfiji, dokler ne umrem." Dve leti kasneje lahko rečemo, da se vsekakor drži tega, saj brez zadržkov pokaže svoje golo telo, medtem pa je postala še večja modna ikona - tudi s pomočjo svojega moža Kanyeja Westa, ki je postal njen osebni stilist.

Sinoči je po mnenju mnogih zato upravičeno prejela modno nagrado CFDA (Council of Fashion Designers of America, Svet ameriških modnih oblikovalcev, op. p.) in tudi v tem govoru ni pozabila omeniti svoje golote: "Malce sem šokirana, da prejemam modno nagrado, saj sem večino časa gola. A tole je res velika čast, zato se zahvaljujem CFDA za to nagrado."

V govoru se je spomnila še svojih začetkov in publicistke, ki ni verjela, da bi lahko postala modna ikona. "Ko me je vprašala, kakšni so moji cilji in moje sanje, sem ji rekla, da bi rada pristala na naslovnici modne revije. Odvrnila je, da moram imeti realistične cilje in da se to ne bo nikoli zgodilo. Seveda sem ji čez nekaj let poslala revijo Vogue z mojo naslovnico in podpisom."

Foto: Getty Images

Zaslužen tudi Kanye

Na koncu pa se ni pozabila zahvaliti možu Kanyeju Westu, ki je "zaslužen za njen stil", pravi. "Moj mož me modno zelo navdihuje. Pomaga mi pri vseh mojih opravah in je moj najboljši stilist."

Podelitve se je zvezdnica udeležila v odrezanem belem topu, ki je razkrival njen napet trebušček, in v ujemajočem krilu enake barve. Videz je dopolnila s kupom zapestnic na obeh rokah, visokim čopom in sandali z visokimi petami.

Foto: Getty Images

