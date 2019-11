Kako tudi pozimi nositi udobne športne copate #video #foto

Trenutno odsotnost snega lahko izkoristite za nošenje športnih copat, ki so kljub nizkim temperaturam ena najbolj priljubljenih zimskih obutev. Novejši modeli so namreč tako dodelani, da prijetno grejejo in poskrbijo za udobje tudi v hladnejših mesecih.

Nekoč se je športne copate nosilo le ob toplejših mesecih, a tehnologija izdelave te obutve je tako napredovala, da lahko v njih uživate skozi vse leto.

Z modnimi supergami lahko brezskrbno in udobno korakate po mestu ali v službo tudi pozimi, kar velja tako za ženske kot tudi za moške.

Superge za hladnejše mesece naj bodo kakovostnejše in odpornejše

A preden zakorakate v dan s svojim najljubšim parom, se prepričajte, da vas v hladnejšem vremenu ne bo razočaral. Pred nakupom novega pa bodite pozorni na naslednje, svetujejo pri Massu:

Podplat naj bo gumijast, saj vam tako v njih ne bo drselo,

superge naj bodo narejene iz kakovostnih materialov,

poiščite podložene modele ali pare z debelejšim podplatom, ki bodo še dodatno greli.

Foto: Cover Images

Ker so superge še vedno eden najbolj priljubljenih trendov, je k njim dovoljeno kombinirati skoraj vse. Ujamejo se tako s klasičnimi kavbojkami in hlačami kot tudi z oblekami − tako ženskimi kot moškimi. Zraven pogumno kombinirajte še topel daljši plašč in šal, ki je letošnji "must have" pri ženskih in moških modnih dodatkih.

Pika na i? Udobne volnene (pisane) nogavice, ki drzno kukajo na plano in skrbijo za dodatno gretje.