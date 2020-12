Šampon in balzam preprosto nista dovolj, da bi bili lasje videti najbolje. Vsakdo potrebuje nekakšen izdelek za oblikovanje – tudi če so lasje v brezhibnem stanju. Kako pa izbrati takšnega, ki je kot nalašč za vaše lase?

Če najdete popoln izdelek, ki vam ustreza, lahko svoj dan spremenite iz "tako-tako" v neverjetnega. In pri tem bo pomoč vašega frizerja prišla še kako prav.

Sanja Karasman, kreativna vodja znamke Subrina Professional, je z nami delila nekaj skrivnosti popolno urejene pričeske. "Mislim, da veliko ljudi ne ve, kako pravilno uporabljati izdelek za oblikovanje pričeske," je povedala. "Uporabljajo ga preveč in mislijo, da je težak in grozen. Ali pa ga uporabijo premalo in mislijo, da ne naredi nič. Ali pa včasih preprosto ne uporabljajo pravega izdelka za svojo vrsto las."

Prava umetnost: spoznati svoje lase

Razumevanje pomena pravilne uporabe profesionalnih izdelkov za vaš tip las in njihovo strukturo je ključ do vsake čudovite pričeske.

Obstaja razlog, zakaj so po barvanju ali striženju vaši lasje videti gladki in sijoči ali pa so vaši suhi lasje videti navlaženi, mehki in ukročeni. To je zato, ker je vaš frizer z dolgoletnimi izkušnjami in spretnostmi uporabil vse pravilne šampone, balzame, kreme za oblikovanje in pršila za vaš tip las in njihovo teksturo, da doseže želeni videz za oblikovanje. Ali ne bi bilo čudovito, če bi bili vedno videti, kot da ste ravnokar prišli iz frizerskega salona?

Sedem pravil za uporabo izdelkov za oblikovanje las

1. Spoznajte strukturo las

Najpomembnejše je vedeti, kakšno strukturo las imate in kako želite, da so vaši lasje videti.

Ali želite zaščito pred toploto? Ali želite volumen? Ali želite sijaj? Svoje lase morate spoznati in oceniti njihove lastnosti ter kaj potrebujete. Najbolje je, da frizerja prosite, naj oceni vaše lase in vam da nekaj nasvetov in trikov, kako jih obvladati.

2. Prepoznajte izdelke

Vsaka vrsta izdelka ima svojo funkcijo.

Pena: uporabi jo lahko vsak, v količinah v velikosti oreha do velikosti pomaranče, odvisno od dolžine las (Volume foam). Je lažja od kreme in jo lahko enakomerneje porazdelite po laseh. Razčešite jo z glavnikom in lase posušite na krtačo ter tako ustvarite breztežni volumen.

Vosek: uporablja se ga na zelo suhih laseh, ki nimajo leska in štrlijo (Wax). Idealen je za skodrane lase, saj jih neguje in jih naredi sijoče.

Pomada: morda jo prepoznate kot nekoliko manj mastno in sijočo različico voska. Pomada daje tisti eleganten in zapeljiv videz, medtem ko lase obdrži na svojem mestu. Uporabljamo jo predvsem za oblikovanje krajših moških pričesk. Lahko jo nanesemo na vlažne lase, kadar jih želimo oblikovati s krtačo. Pomada se namreč s pomočjo toplote (sušilnika) topi in tako omogoča, da se lasje po želji preoblikujejo. Če želimo bolj sijoč in zglajen videz, pa nanesemo pomado na suhe lase.

Razpršilo: na voljo so številna in za različne namene, od priprave las in zaščite pred vročino (Heat protect spray) do tistih, ki končni pričeski dajo glamurozen videz (Shine spray).

Pršila lahko dajo lasem teksturo (Blow dry spray), jih privzdignejo prav pri korenu za izdaten volumen (Root lift spray) ali dajo lasem ravno pravšnje utrjevanje, ki omogoča enostavno sušenje s sušilnikom (Blow dry spray).

Če svoje dolge kodre ali valove sušite s sušilnikom za lase, je krema za glajenje (Smooth cream) prava izbira. Umiri statičnost las, jim da nežno teksturo in odpravi neželeni volumen.

Druge kreme za oblikovanje običajno zagotavljajo srednje utrjevanje in imajo lahek učinek mata ali sijaja, odvisno od tega, kakšen zaključek želite (Matt cream, Modeling cream, Hair glue). Zaradi enostavnosti uporabe so bolj priljubljene pri moških – prav zato pa tudi nekatere ženske ne morejo živeti brez njih.

Lak za lase je namenjen vsem, ki želite "zakleniti" končno podobo svoje pričeske (Hair spray). Odvisno od njihovega utrjevanja (fleksibilno, močno) lahko lak za lase pozneje izčešete iz las, če se vam zdi, da boste v nekaj urah želeli spremeniti svojo speto pričesko v bolj enostavno in razpuščeno.

3. Korak za korakom

"Obstajajo tri faze oblikovanja las," pojasnjuje Sanja Karasman.

Prvi korak: PRIRAVA (PRIME)

Pripravite lase za oblikovanje. Izdelek nanesete naravnost na vlažne lase (Heat protect spray, Smooth cream, Blow dry spray).

Nato lase sušite s sušilnikom, dokler niso približno 60–80-odstotno suhi, kar vas pripelje do drugega koraka.

Drugi korak: DEFINIRAJ (DEFINE)

To je korak, ki bo dal definicijo vašim lasem (Texture spray, Volume foam).

Za najboljše rezultate lahko te izdelke nanesete tudi na vlažne lase, vendar ne pozabite najprej nanesti podlage!

Tretji korak: KONČNI VIDEZ (FINISH)

Tretji korak vključuje lake za lase, sprej za sijaj, kreme, paste, prav vse, kar bo naredilo vaš končni videz popoln. Zato mu pravimo ZAKLJUČEK (FINISH).

Zakaj ta vrstni red? Pomislite na to kot na ličenje ali nego kože: gradite od najlažjih do najtežjih izdelkov, da zagotovite najboljšo kombinacijo.

4. Začnite počasi, manj je več

Če želite naličiti oči v slogu "smokey-eye", ne začnete s polnimi rakunastimi očmi, temveč postopoma gradite, kajne? Enako je z lasmi. Uporabite malo izdelka in ga nato nadgradite. Če izdelka ne poznate dobro in gre za pasto ali kremo, začnite pri konicah in nadaljujte navzgor proti koreninam. Na koncu lahko, če se vam zdi, da niste uporabili dovolj izdelka, vedno dodate več.

5. Preberite navodila

Tudi strokovnjaki za oblikovanje las priznavajo, da so včasih navodila zmedena. Besed je premalo ali preveč ali pa preprosto ne razumete vseh zapletenih izrazov. Zato so se pri Iliriji z linijo STYLE odločili biti čim bolj preprosti. Kaj je to? Koliko utrjuje? Koliko sijaja pomeni? Kako ga uporabiti? Vse je napisano, enostavno in pregledno.

6. Dovolite lasem, da se gibljejo

Eden od razlogov, da ne boste pretiravali s količino izdelka, je, da morajo biti vaši lasje videti zdravi in čudoviti ter polni gibanja. Izberite torej dva ali tri izdelke za eno pričesko, odvisno od zahtevnosti želenega videza.

7. Vprašajte strokovnjaka

Brez ideje? Vzemite revijo s pričeskami in pojdite naravnost v salon. Poiščite sliko nekoga z lasmi, ki so podobni vašim, in ne oklevajte ter vprašajte svojega frizerja. Pri Iliriji obljubljajo, da je vredno!