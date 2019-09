Kaj potrebuje vaš obraz po poletju?

Koža je po poletju zaradi dolgotrajne, pa tudi pretirane izpostavljenosti soncu, pogosto izsušena in brez življenja, zato je jesen pravi čas za osvežitev in pomladitev obraza.

Konec poletja in v zgodnji jeseni ste ponosne na zagorelo polt, ki ste jo dobile v poletnih mesecih. Toda dolgotrajna izpostavitev soncu povzroči, da se elastična vlakna v koži razvrstijo v nepravilne vzorce, število kolagenskih vlaken se zmanjša, obstoječa pa so neorganizirana.

Takšne spremembe povzročajo nastanek gub in zmanjšanje elastičnosti kože ter nastanek dishromij (sprememb pigmentacije kože) ali kožnih malignih sprememb, ki zahtevajo prav posebno pozornost. Koža je tako po poletju pogosto izsušena in brez življenja, zato je jesen pravi čas za osvežitev in pomladitev obraza.

Osvežitev in pomladitev obraza: samo kreme niso dovolj

Koža na obrazu je zelo občutljiva, zato še zlasti po sončenju potrebuje posebno nego. Če ste bile poleti pridne, ste zanjo na morju lepo poskrbele – obraz ste zaščitile z visokim zaščitnim faktorjem in ga skrile pod slamnik, po sončenju pa primerno oskrbele ali s kremami, ki na primer vsebujejo aloe vero, ta kožo pomiri, ali pa z negovalnimi sredstvi, ki vsebujejo olje konoplje, olivno olje, izvleček avokada, med, kokosovo olje ali izvlečke zelenega čaja. Vendar pa pri dolgotrajni izpostavljenosti sončnim žarkom samo kreme niso dovolj.

Zaradi vpliva sončnih žarkov na kožo se vrhnja plast izsuši in postane debelejša. To pospeši luščenje kože, kar povzroči, da se izvodila žlez lojnic z "luskicami" zamašijo, kar prepreči nemoteno izločanje loja na površje kože. Loj, ki koži daje zaščitni premaz, ne more pravilno iztekati na površje. Prav ta proces pa lahko pri mastni koži povzroči, da se po poletju, ko je koža navidezno lepša, stanje spet drastično poslabša. Na koži tako opazimo več vnetnih procesov – mozoljev.

Jesen je pravi čas za osvežitev in pomladitev obraza

doc. dr. Krešimir Božikov, specialist estetske, plastične in rekonstruktivne medicine, Klinika Božikov Veliko število žensk se zato v zgodnji jeseni odloči za tretmaje pomlajevanja obraza, ki v estetski medicini spadajo v skupino tako imenovanih tretmajev Medi SPA. Gre za nekirurške, neinvazivne tretmaje s pomočjo medicinskih aparatov, katerih rezultat je pomladitev in osvežitev obraza ali oblikovanje telesa.

"Medi SPA neinvazivni tretmaji zahtevajo strokovni nadzor. Za pravilno uporabo in delovanje je potrebna zdravniška ekspertiza in zato niso dostopni v kozmetičnih salonih. Posege lahko izvaja le ustrezno usposobljena medicinska sestra ali kozmetičarka pod nadzorom zdravnika. Za dober rezultat ni dovolj le aparat, temveč tudi znanje in občutek osebe, ki z njim rokuje," poudarja dr. Krešimir Božikov, specialist plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije ter direktor Klinike Božikov.

Neinvazivni tretmaji za pomlajevanje obraza: rešitev za tiste, ki nočejo na operacijo

Povpraševanje po lepotnih posegih v zadnjih letih na svetovni ravni narašča, vendar pa raste le povpraševanje po nekirurških posegih, medtem ko po kirurških upada. "Neinvazivni tretmaji so primerni za vsakogar, zanje pa se odločajo tisti moški ali ženske, ki si iz kakršnega koli razloga ne želijo invazivnih, torej kirurških posegov, oziroma si ne morejo privoščiti časa za okrevanje, ki je po takih posegih nujno potreben. Treba pa je vedeti, da imajo neinvazivni posegi svoje omejitve, predvsem v tem, da so rezultati manj drastični kot pri invazivnih posegih," razlaga dr. Božikov.

Za neinvazivno pomlajevanje in osvežitev obraza se odločijo tisti, ki si iz kakršnega koli razloga ne želijo kirurških posegov oz. nimajo časa za dolgotrajno okrevanje.

Različni pilingi za regeneracijo in globinsko osvežitev obraza

Na trgu je mnogo različnih aparatov za neinvazivne tretmaje obraza in telesa. V Sloveniji je precej poznan medicinski diamantni piling, ki očisti pore, izboljša videz razširjenih por, izboljša tonus, odpre in očisti ogrce ter gladi površinske brazgotine in gubice. Gre za luščenje povrhnjice z lasersko obdelanimi diamantnimi konicami ter vakumom. Luščenje in čiščenje kože je kontrolirano, varno in brez bolečin. S postopkom se odstrani odmrle kožne celice in pospeši mikrocirkulacija, ki spodbudi samoobnavljanje kože. V povrhnjici se začnejo tvoriti nove celice, istočasno se stimulira nastajanje kolagena in elastina, s čimer se izboljša struktura kože. "Nadgradnja medicinskega diamantnega pilinga je Aqua Peel, ki naredi vse že omenjeno, poleg tega pa še kožo nahrani, osveži z infuzijo učinkovin, ki jih individualno prilagodimo glede na potrebe stranke. S tem globinsko osvežimo in regeneriramo kožo obraza po dolgotrajni in pretirani izpostavljenosti soncu," dodaja dr. Božikov.

S pilingom Aqua Peel globinsko osvežimo in regeneriramo kožo obraza po dolgotrajni in pretirani izpostavljenosti soncu.

Neinvazivno pomlajevanje obraza z aparatom Exilis Ultra

Po besedah dr. Božikova se veliko strank na njihovi kliniki po poletju odloči za pomladitev obraza z aparatom Exilis Ultra, ki je namenjen in posebno prilagojen neinvazivnemu pomlajevanju obraza, v Sloveniji pa ga imajo le na Kliniki Božikov. Aparat ima posebno majhne nastavke in je zato primeren za tretmaje celega obraza ali le delov obraza, kot so lica, spodnje veke in dekolte. Na kožo na obrazu deluje globinsko s kombinacijo monopolarne radiofrekvence in modalnosti ultrazvoka, kar je najnaprednejša in najnovejša tehnologija neinvazivnega pomlajevanja obraza. Tretma je zelo nežen, tako, da se lahko takoj po njem vrnete k vsakodnevnim opravkom.

Z aparatom Exilis Ultra na obraz delujmo globinsko s kombinacijo radiofrekvence in ultrazvoka, ki je trenutno najnaprednejša in najnovejša tehnologija neinvazivnega pomlajevanja obraza.

Posebna jesenska ponudba na Kliniki Božikov – vstopite v jesen osvežene in prerojene Na Kliniki Božikov vas do 15. oktobra pričakujejo s posebno jesensko ponudbo: tritedensko terapijo s kombinacijo tretmajev z aparatom Exilis Ultra za obraz in pilinga Aqua peel po akcijski ceni 390 evrov, s katerim boste osvežile in pomladile svoj obraz ter prerojene vstopile v jesen!

